Lgals 10-28-20

1006
CORPORATIONS and BUSINESS ORGANIZATIONS
gpn 06
APPLICATION TO REGISTER A BUSINESS TO BE CONDUCTED UNDER TRADE NAME,
PARTNERSHIP OR OTHERS
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
The undersigned does hereby certify that JESSE METTENDORF, SR. conducting a business as UNLIMITED WELDING AND FAB in the City of Eastman, County of Dodge in the State of Georgia, under the name of UNLIMITED WELDING AND FAB and that the nature of the business is farming/events and that the names and addresses of the person, firms or partnership owning and carrying on said trade or business are:
JESSE METTENDORF, SR.
224 INDUSTRIAL BOULEVARD
EASTMAN, GA 31023
Subscribed and sworn to before me.
This 16th day of OCTOBER, 2020.
DONNA P. BARRENTINE
Notary Public
JESSE METTENDORF, SR.
GPN 06
NOTICE OF CHANGE OF
CORPORATE NAME
Notice is given that articles of amendment which will change the name of DODGE ARTS GUILD, INC. to ARTS GUILD OF DODGE COUNTY, INC. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Business Corporation Code. The registered office of the corporation is located at 5007 9TH AVENUE, EASTMAN, GEORGIA 31023.
RITA J. LLOP
Attorney at Law
5007 9th Avenue
Eastman, Georgia 31023
478-374-9500
478-374-9900 fax
1007
DEBTORS AND CREDITORS
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
IN RE: ESTATE OF DANIEL HANSEL WOODARD
All creditors of the Estate of DANIEL HANSEL WOODARD, are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 24 day of SEPTEMBER, 2020.
JENNIFER W. HARDIN
Executor of the Estate of DANIEL HANSEL WOODARD, Deceased
STRAUGHAN & STRAUGHAN
Attorneys for said Estate
P.O. Box 55567
McRae-Helena, GA 31055
229-868-5629
GPN 07
PROBATE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
ESTATE NUMBER: P-20-9300
IN RE: ESTATE OF LOUISE J. KELLY
All creditors of the Estate of LOUISE J. KELLY are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 7th day of October, 2020.
BERRY DIXON KELLY,
Executor of the
Estate of LOUISE J. KELLY,
Deceased
434 Minter Drive
Eastman, GA 31023
GPN 07
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
IN RE: ESTATE OF BETTY LOWERY LEONARD
All creditors of the Estate of BETTY LOWERY LEONARD, Late of Dodge County, Georgia, are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 7th day of OCTOBER, 2020.
MICHAEL L. LEONARD
Executor of the Estate of BETTY LOWERY LEONARD, Deceased
MICHAEL L. LEONARD
251 Ginger Cake Trail
Fayetteville, Georgia 30214
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of MATTHEW MARION JONES, are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 13th day of SEPTEMBER, 2020.
ADMINISTRATOR WITH WILL ANNEXED OF THE ESTATE OF
MATTHEW MARION JONES, Deceased
SUENETTE JONES DILL
458 Wild Wood Circle
Clarksville, GA 30523
GPN 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of LINDA DURDEN, late of Dodge County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment.
This the 14th day of October, 2020.
TRACEY JONES
1506 9th Avenue
Eastman, GA 31023
Administrator, Estate of
LINDA DURDEN
CANNON LAW FIRM, LLC
Attorney for said Estate
P. O. Box 55270
McRae, GA 31055
Phone: 229-868-6065
GPN 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of JAMES DURDEN, late of Dodge County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment.
This the 14th day of October, 2020.
TRACEY JONES
1506 9th Avenue
Eastman, GA 31023
Administrator, Estate of
JAMES DURDEN
CANNON LAW FIRM, LLC
Attorney for said Estate
P. O. Box 55270
McRae, GA 31055
Phone: 229-868-6065
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of RANDALL KEITH ROLAND, are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment.
This the 14th day of OCTOBER, 2020.
KACIE MARIE LUCAS,
Executor of the Estate of
RANDALL KEITH ROLAND, Deceased
143 Cherokee Trail Road
Cochran, GA 31014
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
IN RE: ESTATE OF MATTIE LOU ROGERS
All creditors of the Estate of MATTIE LOU ROGERS, deceased, late of Dodge County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 22nd day of OCTOBER, 2020.
Executor of the Estate of
MATTIE LOU ROGERS, Deceased
JOHN D. ROGERS
2965 Empire Chester Hwy.
Cochran, GA 31014
1009
ELECTTION NOTICES
GPN 09
SUMMARIES OF PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENTS
Pursuant to requirements of the Georgia Constitution, Attorney General Christopher Carr, Secretary of State Brad Raffensperger, and Legislative Counsel Richard C. Ruskell hereby provide the summaries of the proposed constitutional amendments that will appear on the November 3, 2020, general election ballot for consideration by the people of Georgia (short captions are those adopted by the Constitutional Amendments Publication Board):
- 1 -
Authorizes dedication of fees and taxes to their intended purposes by general state law.
House Resolution No. 164
Resolution Act No. 597
Ga. L. 2020, p. 919
( ) YES
( ) NO
Shall the Constitution of Georgia be amended so as to authorize the General Assembly to dedicate revenues derived from fees or taxes to the public purpose for which such fees or taxes were intended?”
Summary
This proposal authorizes the Georgia General Assembly by general law to require that fees or taxes collected for some specific intended public purpose be used as so intended. It requires any such general law to identify the specific public purpose, name the state agency to administer the funds, require the agency to make annual reports of revenues and expenses, and automatically end the fee or tax within ten years. It prohibits the General Assembly from designating funds when total revenues so dedicated equal or exceed one percent of the total state revenues based on the previous fiscal year’s appropriated state revenues. It exempts such general laws from certain state constitutional restrictions. It requires that such general laws, including amendments, be approved by two-thirds of each chamber of the General Assembly, but allows for repeal of such general laws by simple majority vote. It prohibits attempts to reallocate dedicated funds through any appropriations act or amendment. It provides for temporary suspension of such general laws by the Governor or by the General Assembly in the event of a financial emergency, subject to certain limitations. It amends Article III, Section IX, Paragraph VI of the Georgia Constitution by redesignating the second subparagraph (o), relating to the dedication of the excise tax on the sale of fireworks, as subparagraph (p), by redesignating subparagraph (p), relating to the Georgia Outdoor Stewardship Fund, as subparagraph (q), and by adding a new subparagraph (r).
A copy of this entire proposed constitutional amendment is on file in the office of the judge of the probate court and is available for public inspection.
- 2 -
Waives state and local sovereign immunity for violation of state laws, state and federal constitutions.
House Resolution 1023
Resolution Act No. 596
Ga. L. 2020, p. 917
( ) YES
( ) NO
Shall the Constitution of Georgia be amended to waive sovereign immunity and allow the people of Georgia to petition the superior court for relief from governmental acts done outside the scope of lawful authority or which violate the laws of this state, the Constitution of Georgia, or the Constitution of the United States?”
Summary
This proposal waives state and local sovereign immunity so as to allow citizens to sue the State of Georgia, its departments and other agencies, and its local governments in superior courts and authorizes superior courts to order state and local officers and employees to cease violations of the Georgia Constitution, the laws of the State of Georgia, or the United States Constitution, beginning with violations occurring on or after January 1, 2021. It requires that such suits be brought only against the State or Georgia, or in the case of a local government, against the specific local government. It requires superior courts to dismiss any such lawsuit that names any individual state or local public officer or employee as a defendant. It maintains the ability of superior courts to dismiss such suits based on other appropriate legal or equitable grounds or limitation on review in superior court. It prohibits any type of monetary award, including attorney’s fees or costs of litigation, unless authorized by an Act of the Georgia General Assembly. It does not prohibit the General Assembly from further waiving certain other immunities provided for under Georgia’s Constitution, though it does not waive any immunity provided for by the United States Constitution. It amends Article I, Section II, Paragraph V of the Georgia Constitution by rendering the current text subparagraph (a) and adding a new subparagraph (b).
A copy of this entire proposed constitutional amendment is on file in the office of the judge of the probate court and is available for public inspection.
SUMMARIES OF
PROPOSED STATE-WIDE
REFERENDUM
QUESTIONS
Pursuant to Code Section 21-2-4 of the O.C.G.A., the Secretary of State is authorized to include with the summaries of proposed constitutional amendments summaries of any state-wide referendum questions to be voted on at the same general election:
- A -
Provides tax exemption for certain single-family homes owned by tax exempt charities.
House Bill No. 344
Act No. 149
Ga. L. 2019, p. 438
( ) YES
( ) NO
Shall the Act be approved which provides an exemption from ad valorem taxes for all real property owned by a purely public charity, if such charity is exempt from taxation under Section 501(c)(3) of the federal Internal Revenue Code and such real property is held exclusively for the purpose of building or repairing single-family homes to be financed by such charity to individuals using loans that shall not bear interest?”
Summary
This proposal authorizes a new exemption from ad valorem taxes for all real property owned by a purely public charity, if such charity is exempt from federal taxation and such property is used only for building or repairing single-family homes to be financed by such charity to individuals using zero interest loans. It amends Code Section 48-5-41 of the Official Code of Georgia Annotated by deleting “and” at the end of paragraph (14), by replacing the period with “; and” at the end of paragraph (15), and by adding a new paragraph.
If approved by a majority of the voters, the Act becomes effective on January 1, 2021, and applies to all tax years beginning on or after that date.
1010
FAMILY, CHILDREN, YOUTH
GPN 10
IN THE PROBATE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In re: Estate of ELINOR CARMEN JESSUP
Estate No. P-20-9346
PETITION FOR APPOINTMENT OF CONSERVATOR FOR MINOR
To: WHOM IT MAY CONCERN, GEOFFREY WREN
Pursuant to O.C.G.A. § 29-3-8, this is to notify you to file an objection, if there is any, to the above-referenced petition in the above-referenced court on or before Monday, November 16, 2020.
BE NOTIFIED FURTHER: that all objections to the petition must be in writing. You are entitled to object either to the establishment of a conservatorship or to the selection of the Petitioners, Jacob Jessup and Sarah Jessup, as conservators, or both.
If no objections are filed, a hearing will be held on or about November 17, 2020, and the petition may be granted.
The contact information for the Dodge County Probate Court is: Probate Court of Dodge County, Judge Al McCranie, P.O. Box 514, Eastman, Georgia 31023, Phone: 478-374-3775, Fax: 478-374-9197.
1011
FORECLOSURES
Gpn 11
NOTICE OF SALE UNDER
POWER CONTAINED IN
SECURITY DEED
STATE OF GEORGIA,
COUNTY OF DODGE
Pursuant to a power of sale contained in a certain security deed executed by MONIQUE E. HOPPES, hereinafter referred to as Grantor, to FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA recorded in Deed Book 776, beginning at page 161, of the deed records of the Clerk of the Superior Court of the aforesaid state and county, and by virtue of a default under the terms of said security deed, and the related note, the undersigned attorney-in-fact for the aforesaid Grantor (which attorney-in-fact is the present holder of said security deed and note secured thereby) will sell at the usual place of conducting Sheriff’s sales in said county within the legal hours of sale, for cash, to the highest bidder on the FIRST TUESDAY IN NOVEMBER 2020, all property described in said security deed including but not limited to the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN ORIGINAL LAND LOT NO. 117 IN THE 20TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING FURTHER DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGIN AT THE INTERSECTION OF THE SOUTHEAST RIGHT-OF-WAY LINE OF FRIENDSHIP UMC CHURCH ROAD A/K/A COUNTY ROAD NO. 109, AND THE SOUTHWEST LAND LOT LINE OF SAID LAND LOT NO. 117, AND FROM SAID POINT OF BEGINNING, THUS ESTABLISHED, RUN ALONG THE RIGHT-OF-WAY LINE OF SAID COUNTY ROAD NO. 109 ON AN ARC, WHICH SAID ARC HAS A LENGTH OF 112.56 FEET WITH A CORD DISTANCE OF 111.92 FEET ALONG A LINE RUNNING SOUTH 79 DEGREES 26 MINUTES 9 SECONDS EAST WITH SAID ARC HAVING A RADIUS OF 304.46 FEET TO AN IRON PIN; THENCE RUN NORTH 89 DEGREES 58 MINUTES 30 SECONDS EAST 903.55 FEET TO AN IRON PIN; THENCE TURN AND RUN SOUTH 0 DEGREES 01 MINUTE 30 SECONDS EAST 210 FEET TO AN IRON PIN; THENCE RUN SOUTH 89 DEGREES 58 MINUTES 30 SECONDS WEST 770.43 FEET TO AN IRON PIN; THENCE RUN NORTH 46 DEGREES 32 MINUTES 39 SECONDS WEST 335.07 FEET TO AN IRON PIN AND THE POINT OF BEGINNING. SAID TRACT OR PARCEL CONTAINING 4.26 ACRES, MORE OR LESS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED ACCORDING TO THAT CERTAIN PLAT OF SURVEY DATED MAY 3, 2002, PREPARED BY T. JERRY PEACOCK, SR., GEORGIA REGISTERED LAND SURVEYOR NO. 2132, RECORDED IN PLAT BOOK 35, PAGE 126, IN THE OFFICE OF THE CLERK OF SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, SAID PLAT BY REFERENCE BEING MADE A PART HEREOF FOR LEGAL AND ALL OTHER PURPOSES. THIS IS THE SAME AND IDENTICAL PROPERTY CONVEYED BY TIFFANY LEIGH MCKINNON TO JASON THOMPSON BY DEED DATED DECEMBER 12, 2008, RECORDED IN DEED BOOK 622, PAGE 95, IN THE OFFICE OF THE CLERK OF SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY, GEORGIA.
SAID LEGAL DESCRIPTION BEING CONTROLLING, HOWEVER, THE PROPERTY IS MORE COMMONLY KNOWN AS: 2345 FRIENDSHIP UMC ROAD, COCHRAN, GA 31014
Said property will be sold on an “as-is” basis without any representation, warranty or recourse against the above-named or the undersigned. The sale will be subject to the following items which may affect the title: any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien but not yet due and payable); any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property; any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, and all other matters of record superior to the said Security Deed.
The sale will be conducted subject (1) to confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code and (2) to final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed. First National Bank of America is the entity with authority to negotiate, amend and modify the terms of the Note and Security Deed. FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA’s address is 241 EAST SAGINAW, EAST LANSING, MI 48826. FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA may be contacted by telephone at 800-642-4578.
To the best of the undersigned’s knowledge and belief, the party in possession of the property is believed to be MONIQUE E. HOPPES, or tenant(s).
ROSE ACCEPTANCE, INC.
as Transferee, Assignee, and
Secured Creditor
As attorney-in-fact for the aforesaid Grantor
CAMPBELL & BRANNON, LLC
Attorneys at Law
Glenridge Highlands II
5565 Glenridge Connector, Suite 350
Atlanta, GA 30342
770-392-0041
16-3831F5
THIS LAW FIRM MAY BE HELD TO BE ACTING AS A DEBT COLLECTOR, UNDER FEDERAL LAW. IF SO, ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE
GPN 11
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
NOTICE OF SALE UNDER POWER
Pursuant to the power of sale contained in the Security Deed executed by ROSETTA TARVER AND JAMES W. TARVER to CITIFINANCIAL SERVICES, INC. in the original principal amount of $35,649.72 dated September 23, 2003 and recorded in Deed Book 454, Page 282, DODGE County records, said Security Deed being last transferred to NEW YORK MORTGAGE FUNDING, LLC in Deed Book 881, Page 386, DODGE County records, the undersigned will sell at public outcry to the highest bidder for cash, before the Courthouse door in said County, or at such other place as lawfully designated, within the legal hours of sale, on NOVEMBER 03, 2020, the property in said Security Deed and described as follows:
ALL OF THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE TOWN OF CHAUNCEY, DODGE COUNTY, GEORGIA, SAID TRACT BEING A PORTION OF THE MAXINE HOLLOMAN TRACT AS DESCRIBED IN DEED BOOK 140 PAGES 45-47 OF SAID COUNTY RECORDS AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHEAST CORNER OF SAID HOLLOMAN TRACT, SAID POINT ALSO BEING 443 FEET FROM THE SOUTHERN MARGIN OF U.S. HIGHWAY #341 AS MEASURED SOUTHWESTERLY ALONG THE WESTERN MARGIN OF AN UNNAMED DIRT STREET TO THE NORTHERN MARGIN OF BUSH AVENUE, THENCE ALONG SAID MARGIN NORTH 80 DEGREES 00 MINUTES WEST A DISTANCE OF 70 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING, THENCE CONTINUING ALONG SAID MARGIN NORTH 80 DEGREES 00 MINUTES WEST A DISTANCE OF 50 FEET TO A POINT THENCE NORTH 10 DEGREES 00 MINUTES EAST A DISTANCE OF 80 FEET TO A POINT, THENCE SOUTH 80 DEGREES 00 MINUTES EAST A DISTANCE OF 50 FEET TO A POINT, THENCE SOUTH 10 DEGREES 00 MINUTES WEST A DISTANCE OF 80 FEET TO THE POINT OF BEGINNING.
THE ABOVE DESCRIBED TRACT IS BOUNDED AS FOLLOWS: SOUTH BY BUSH AVENUE 50 FEET, WEST BY WALLACE ADAMS 80 FEET, NORTH BY OLD MILL POND 50 FEET, AND EAST BY MAXINE HOLLOMAN 80 FEET.
TAX MAP REFERENCE: 052A-023
BEING THAT PARCEL OF LAND CONVEYED TO JAMES W. TARVER FROM MAXINE HOLLOMAN BY THAT DEED DATED 10/19/1978 AND RECORDED 11/02/1978 IN DEED BOOK 156, AT PAGE 232 OF THE DODGE COUNTY, GA PUBLIC REGISTRY.
Said property being known as: 76 BUSH ST, CHAUNCEY, GA 31011
To the best of the undersigned’s knowledge, the party or parties in possession of said property is/are ROSETTA TARVER AND JAMES W. TARVER or tenant(s).
The debt secured by said Security Deed has been and is hereby declared due and payable because of, among other possible events of default, failure to pay the indebtedness as provided for in the Note and said Security Deed. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of sale, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given).
Said property will be sold subject to the following: (1) any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, whether or not yet due and payable); (2) the right of redemption of any taxing authority; (3) any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property; and (4) any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
Said sale will be conducted subject to the following: (1) confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code; and (2) final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed.
The name, address, and telephone number of the individual or entity who has full authority to negotiate, amend, and modify all terms of the mortgage is as follows:
FAY SERVICING, LLC
425 S. FINANCIAL PLACE
SUITE 2000
CHICAGO, IL, 60605
1-800-495-7166
Note that pursuant to O.C.G.A. § 44-14-162.2, the above individual or entity is not required by law to negotiate, amend, or modify the terms of the mortgage.
THIS LAW FIRM IS ACTING AS A DEBT COLLECTOR ATTEMPTING TO COLLECT A DEBT. ANY INFORMATION OBTAINED MAY BE USED FOR THAT PURPOSE.
NEW YORK MORTGAGE
FUNDING, LLC,
as Attorney-in-Fact for
ROSETTA TARVER AND JAMES W. TARVER
ROBERTSON, ANSCHUTZ, SCHNEID & CRANE LLC
10700 Abbott’s Bridge Road
Suite 170
Duluth, GA 30097
Phone: 470-321-7112
Firm File No. 19-401750
AmE
GPN 11
NOTICE OF SALE UNDER POWER IN SECURITY DEED
Under and by virtue of the power of sale contained in the security deed from William CALE HILLIARD to CITIZENS BANK & TRUST COMPANY, dated February 23, 2018, and recorded in Deed Book 853, page 195, DODGE County Records, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder before the Courthouse Door at DODGE County, Georgia, within the legal hours of sale, on the FIRST TUESDAY IN NOVEMBER, 2020, the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE 14TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING A PORTION OF LAND LOT NUMBER 280 IN SAID DISTRICT DESCRIBED AS FOLLOWS: TO FIND THE POINT OF BEGINNING OF THE TRACT HEREIN DESCRIBED, COMMENCE AT A POINT ON THE SOUTHEAST RIGHT OF WAY LINE OF HOPEWELL ROAD WHICH POINT IS ALSO THE WEST CORNER OF PROPERTY OF T.E. HULETT AND FROM SAID POINT AS THUS ESTABLISHED, THENCE CONTINUE ALONG THE SOUTHEAST RIGHT OF WAY LINE OF HOPEWELL ROAD IN A SOUTHWESTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO A POINT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A SOUTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO A POINT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A NORTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO THE POINT ON THE PROPERTY LINE OF T.E. HULETT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A NORTHWESTERLY DIRECTION ALONG THE T.E. HULETT PROPERTY LINE A DISTANCE OF 207 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BEGINNING. SAID TRACT OF LAND BEING BOUNDED, NOW OR FORMERLY, AS FOLLOWS: ON THE NORTHWEST BY THE HOPEWELL ROAD; ON THE SOUTHWEST AND SOUTHEAST BY LANDS OF CHARLES G. DOWDY AND ON THE NORTHEAST BY LANDS OF T.E. HULETT. SAID LANDS ARE THE IDENTICAL LANDS DESCRIBED IN AND CONVEYED BY THAT CERTAIN WARRANTY DEED FROM CHARLES G. DOWDY TO BILLY RAY HILLIARD AND JUDY HILLIARD, DATED JULY 6, 1976, RECORDED IN DEED BOOK 144 AT PAGES 618-619 IN THE DEED RECORDS OF DODGE COUNTY, GEORGIA.
ALSO ATTACHED TO SAID PROPERTY IS A 1998 HORTON MOBILE HOME VIN# H152340GLR.
SUBJECT TO EXISTING EASEMENT FOR PUBLIC ROADS AND UTILITIES NOW IN USE.
The debt secured by said security deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to make payments in accordance with the terms of said note. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same, and all expenses of sale, including attorney’s fees.
Said property will be sold subject to ad valorem taxes which are due or which are a lien; matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property; and any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the security deed being foreclosed.
CITIZENS BANK & TRUST
COMPANY
As Attorney-in-Fact for
WILLIAM CALE HILLIARD
AVERY LAW, LLC
P.O. Box 1446
Dublin, Georgia 31040
478-353-0146
1015
NAME CHANGE
gpn 15
IN THE SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: ARIEL EVANS
Civil Action File No. 20V-9000
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
GEORGIA, DODGE COUNTY
Notice is hereby given that ARIEL EVANS, the undersigned, filed his Petition to the Superior Court of DODGE County, Georgia on the 2nd day of OCTOBER, 2020, praying for a change in the name of ARIEL VEATRICE EVANS to ARIEL VEATRICE COLLINS
Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said Court and to file objections to such name change. Objections must be filed with said Court within thirty (30) days of the filing of said Petition.
This 2nd day of OCTOBER, 2020.
ARIEL EVANS
Petitioner
1018
PROBATE NOTICES
GPN 18
PROBATE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
Estate No.: P-20-9343
In Re:Estate of ELAINE BURCH BOWMAN, Deceased
PETITION TO PROBATE WILL IN SOLEMN FORM
All creditors of the Estate of ELAINE BURCH BOWMAN are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 7th day of October, 2020.
WALTER JARRETT BURCH,
Executor of the
Estate of ELAINE BURCH BOWMAN, Deceased
WALTER JARRETT BURCH
2345 Fair Haven Road
Eastman, GA 31023
gpn 18
IN THE PROBATE COURT
COUNTY OF DODGE
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF CYNTHIA PICKETT LEWIS, DECEASED
ESTATE NO. P-20-9345
PETITION FOR LETTERS OF ADMINISTRATION
NOTICE
TO: WHOM IT MAY CONCERN
WILLIE JOE JOHNSON, JR. has petitioned for WILLIE JOE JOHNSON, JR. to be appointed Administrator (s) of the Estate of CYNTHIA PICKETT LEWIS deceased, of said County. (The petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. § 53-12-261.)
All interested parties are hereby notified to show cause why said petition should not be granted. All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the court on or before NOVEMBER 17, 2020.
BE NOTIFIED FURTHER: All pleadings/objections must be signed under oath before a notary public or before a probate court clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings/objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact probate court personnel at the following address/telephone number for the required amount of filing fees.
If any objections are filed a hearing will be held on NOVEMBER 17, 2020. If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
AL MCCRANIE
Judge of the Probate Court
KAYE COLLINS
Clerk/Deputy Clerk of the Probate Court
643 Pearl Bates Avenue
Eastman, GA 31023
478-374-3775
gpn 18
IN THE PROBATE COURT
COUNTY OF DODGE
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF SAMUEL HANKEY, DECEASED
ESTATE NO. P-20-9354
PETITION FOR LETTERS
OF ADMINISTRATION
NOTICE
TO: WHOM IT MAY CONCERN:
BRENDA HANKEY and JENNIFER RODRIGUEZ have petitioned to be appointed Administrator (s) of the Estate of SAMUEL HANKEY deceased, of said County. (The petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. § 53-12-261.) All interested parties are hereby notified to show cause why said petition should not be granted. All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the court on or before NOVEMBER 30, 2020.
BE NOTIFIED FURTHER: All pleadings/objections must be signed under oath before a notary public or before a probate court clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings/objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact probate court personnel at the following address/telephone number for the required amount of filing fees. If any objections are filed a hearing will be scheduled at a later date. If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
AL MCCRANIE
Judge of the Probate Court
ASHLEY W. CONEY
Clerk of the Probate Court
P.O. Box 514
643 Pearl Bates Avenue
Eastman, Georgia 31023
478-374-3775
1020
DELINQUENT TAXES
GPN 20
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
UNDER AND BY VIRTUE OF CERTAIN TAX FI FA’S ISSUED BY THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, IN FAVOR OF THE STATE OF GEORGIA AND CITY OF EASTMAN, AGAINST THE FOLLOWING NAMED PERSONS AND THE PROPERTY AS DESCRIBED NEXT TO THEIR RESPECTIVE NAME(S). THERE WILL BE SOLD FOR CASH OR CERTIFIED FUNDS AT PUBLIC OUTCRY, BEFORE THE CITY HALL DOOR IN EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, ON THE FIRST TUESDAY IN NOVEMBER, 2020, THE SAME BEING NOVEMBER 3, 2020, AND CONTINUING ON WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020, IF NECESSARY BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, 10:00 AM AND 4:00 PM. THE BELOW LISTED AND DESCRIBED PROPERTIES, OR AS MUCH THEREOF AS WILL SATISFY THE MUNICIPAL TAX EXECUTION ON THE RESPECTIVE INDIVIDUAL AND PROPERTY, WILL BE SOLD. THE PROPERTY (IES) HEREINAFTER DESCRIBED HAVE BEEN LEVIED ON AS THE PROPERTY OF THE PERSONS WHOSE NAMES IMMEDIATELY PRECEDE THE PROPERTY DESCRIPTION. EACH OF THE RESPECTIVE PARCELS OF PROPERTY ARE LOCATED IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, STATE OF GEORGIA. THE YEARS FOR WHICH SAID FI FA’S ARE ISSUED AND LEVIED ARE STATED OPPOSITE THE NAME OF THE OWNER IN EACH CASE. EACH DEFENDANT AND TENANT IN POSSESSION, IF APPLICABLE, HAS BEEN NOTIFIED OF LEVY TIME AND PLACE OF SALE. PURCHASER SHALL PAY FOR TITLE, ALL TRANSFER COST, ALL TAXES, ADVERTISING COST AND RECORDING FEES.
MAP AND PARCEL: E23 005
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA A
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 638/161 (TRACT 2)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 158. 509 DODGE AVE
MAP AND PARCEL: 048C 003 02
CURRENT RECORD HOLDER: AUSTIN DEBORAH & SHAUNA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 581/42
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.18 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 322 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: E22 039
CURRENT RECORD HOLDER: BAKER JOANN TODD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 289/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E22 011
CURRENT RECORD HOLDER: BICKLES TONYA ELIZABETH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 847/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.23 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 29. 645 MAIN ST
MAP AND PARCEL: E30 082
CURRENT RECORD HOLDER: BOSTIC WILLIE LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 90/31
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 293 AND 308, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. JAMES AVENUE
MAP AND PARCEL: 048 622
CURRENT RECORD HOLDER: BRADEN SUE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 693/22 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 6, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.42 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 144.
MAP AND PARCEL: E12 054
CURRENT RECORD HOLDER: BURNS BETTY SMITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 788/283
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 139, PAGE 783. 314 FIRST AVENUE
MAP AND PARCEL: E21 076
CURRENT RECORD HOLDER: BURRESS ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 486/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.31 ACRES, MORE OR LESS. 601 MAIN ST
MAP AND PARCEL: E26 134
CURRENT RECORD HOLDER: CARSON KADEJAH & CELESTINE JACKSON (VIA TAX DEED) - KILPATRICK BERNICE AND JAVON ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: KILPATRICK BERNICE AND JAVON ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
TAX YEARS DUE: 2007, 2012-2013, 2015-2019
DEED BOOK: 343/185 (PORTION) AND 879/88
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 815 PARK AVE
MAP AND PARCEL: E23 030A
CURRENT RECORD HOLDER: CROCKER KIM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 854/135
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 40, PAGE 280. 5432 DODGE AVE
MAP AND PARCEL: 048B 005
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 270/294
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 64, PAGE 559. 6075 5TH AVE
MAP AND PARCEL: E21 108
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS & ANGIE L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 353/110
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 221. 408 1ST AVE
MAP AND PARCEL: E19 108A
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 462/100
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 45. 5300 FOSTER ST
MAP AND PARCEL: E19 107A
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS CRUZ
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 475/38
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.28 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 149, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 169, PAGE 662. 5306 FOSTER ST
MAP AND PARCEL: E20 062
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS CRUZ
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 577/239
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.22 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 53, PAGE 493. 5226 FOSTER ST
MAP AND PARCEL: E27 041
CURRENT RECORD HOLDER: DEMONEY DOROTHY MERLENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 380/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 70, PAGE 48. 5508 LEITCH
MAP AND PARCEL: E22 027
CURRENT RECORD HOLDER: DIXON DEBORAH TUFF
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 338/108
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.18 ACRES, MORE OR LESS. SMITH AVE
MAP AND PARCEL: E18 057
CURRENT RECORD HOLDER: DUPREE TONYA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 416/251
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.15 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5913 HABITAT LN
MAP AND PARCEL: E13 029
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MARK MCKEITH MELVIN AND MARY LESLIE
DEFENDANT IN FI-FA: WINGATE JANE B ESTATE, GEORGE TIM WINGATE AS HEIR
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 871/445
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 8, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.2 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 237. 922 COLLEGE STREET
MAP AND PARCEL: E12 025
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 141/515
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS. MORGAN ST
MAP AND PARCEL: E12 026A
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 46/588
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.46 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: EAS 193
CURRENT RECORD HOLDER: EVERETTE GLORIA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, DESIGNATED AS MAP AND PARCEL EAS 193.
MAP AND PARCEL: E21 127A
CURRENT RECORD HOLDER: FRANCO GLORIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 820/238
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 28. S MAIN ST
MAP AND PARCEL: 048 041
CURRENT RECORD HOLDER: GLH DEVELOPMENT PROPERTIES COMPANY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 827/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 6 AND 25, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.94 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 28, PAGE 300. GOLDEN ISLES PKWY
MAP AND PARCEL: E12 102A
CURRENT RECORD HOLDER: GLYMPH MARY LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 91/600
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 090A
CURRENT RECORD HOLDER: HARMON MAMIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.40 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E19 092
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES JOHN JR & MARY E ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 365/111
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E19 089
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 581 NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E19 090
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E19 091
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 25. LOT ON LIVINGSTON
MAP AND PARCEL: E19 100
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.32 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 183.
MAP AND PARCEL: EAS 602A
CURRENT RECORD HOLDER: HUEY JONAS & MINNIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E18 083
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON BENJAMIN JAMES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 811/172
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 16, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION, AS SHOWN IN DEED BOOK 1, PAGE 268. 5804 ADA ST
MAP AND PARCEL: E26 151
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON GREG
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 440/342
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK R, AS SHOWN IN DEED BOOK 1, PAGE 268. 14TH AVE
MAP AND PARCEL: E26 102
CURRENT RECORD HOLDER: JONES LORAINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 5505 LEE AVENUE
MAP AND PARCEL: EAS 041
CURRENT RECORD HOLDER: KELLY ELIZABETH MILLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA,
MAP AND PARCEL: E21 011
CURRENT RECORD HOLDER: KING TIFINI G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 854/57
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 63. 307 1ST AVE
MAP AND PARCEL: E22 019
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN HERMAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 375/11
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.31 ACRES, MORE OR LESS. 715 MAIN ST SE
MAP AND PARCEL: EAS 5008
CURRENT RECORD HOLDER: LEGRAIR ROSA LENZA & EDDI
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E12 082
CURRENT RECORD HOLDER: MCGRIFF MARVA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 235/22 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.15 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 126. 740 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E12 097
CURRENT RECORD HOLDER: MCGRIFF MARVA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 235/22 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.46 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 152, PAGE 474. 319 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E12 037
CURRENT RECORD HOLDER: MCGRIFF MARVA M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. MORGAN AVENUE
MAP AND PARCEL: EAS 065
CURRENT RECORD HOLDER: MCMANUS ALFREDIA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E26 035
CURRENT RECORD HOLDER: MOORE ELAINE D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 855/290
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 310, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 40, SECTION A, OF COTTONDALE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 230. 6010 LEITCH ST
MAP AND PARCEL: E09 010
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS CARLTON H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 564/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.26 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK H, OF THE W.FITZGERALD SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 210. 5735 PINE DR
MAP AND PARCEL: E27 074
CURRENT RECORD HOLDER: NORTHERN KATHERINE ESTATE FKA JARRETT KATHERINE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2019
DEED BOOK: 90/431
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.29 ACRES, MORE OR LESS. 5427 ROSE ST
MAP AND PARCEL: E09 023
CURRENT RECORD HOLDER: OSUNA DANIELLA G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 826/343
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 10, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.34 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3 AND A PORTION OF 2 AND 4, BLOCK J, OF FITZGERALD SUBDIVISION, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 26, PAGE 97. 414 13TH AVE
MAP AND PARCEL: E26 074A
CURRENT RECORD HOLDER: PAYNE TIMOTHY & MARY KIM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 400/340
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.02 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOT 3, BLOCK M, OF SUNSET SUBDIVISION. 5815 DOROUGH ST
MAP AND PARCEL: E22 037A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.16 ACRES, MORE OR LESS, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E22 036A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU - CHARLES POWELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 168/26
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 265. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU - CHARLES POWELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 047
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU - CHARLES POWELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E21 082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU - POWELL CHARLES DARREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E26 171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E21 010
CURRENT RECORD HOLDER: ROBINSON WILLIE PEARL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 1ST AVENUE
MAP AND PARCEL: E12 060
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 259/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM ST
MAP AND PARCEL: E30 041C
CURRENT RECORD HOLDER: STANLEY DASHAWNDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 835/266
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.07 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 15, BLOCK F, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 143. 5717 RUSSELL AVENUE
MAP AND PARCEL: E27 044
CURRENT RECORD HOLDER: STRUTCHEN GLADYS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 576/71
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .55 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 20. 522 LEITCH STREET
MAP AND PARCEL: E20 063
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 377/241
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 284. 5224 FOSTER ST
MAP AND PARCEL: E20 075
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 486/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.41 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 312. NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E22 026
CURRENT RECORD HOLDER: TUFF DIXON DEBRA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 751/204
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .19 ACRES, MORE OR LESS. SMITH STREET
MAP AND PARCEL: E19 042
CURRENT RECORD HOLDER: WEATHERSBEE WENDY L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 795/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS. 209 9TH AVENUE
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2019
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2019,
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: E27 011
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 95, PAGE 26. 5620 LEE AVENUE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 5615 LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C & REUBEN BRYANT ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2019,
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: E27 011
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 95, PAGE 26. 5620 LEE AVENUE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 5615 LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C & REUBEN BRYANT ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
Lgals 10-28-20
Tuesday, October 27. 2020
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
MAP AND PARCEL: E28 005
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM O ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 85/400
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1,PAGE 291. 5425 7TH AVE
MAP AND PARCEL: E22 040
CURRENT RECORD HOLDER: XYZ RENTALS (VIA TAX DEED) AND SMITH BETTY HART
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH BETTY HART
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 251/94 AND 879/100
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 22. MT. MORIAH AND CLAY
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
GPN 20
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
UNDER AND BY VIRTUE OF CERTAIN TAX FI FA’S ISSUED BY THE TAX COLLECTOR OF DODGE COUNTY, GEORGIA, IN FAVOR OF THE STATE OF GEORGIA AND COUNTY OF DODGE, AGAINST THE FOLLOWING NAMED PERSONS AND THE PROPERTY AS DESCRIBED NEXT TO THEIR RESPECTIVE NAME(S). THERE WILL BE SOLD FOR CASH OR CERTIFIED FUNDS AT PUBLIC OUTCRY, AT THE TAX COMMISSIONER’S OFFICE IN EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, ON THE FIRST TUESDAY IN NOVEMBER, 2020, THE SAME BEING NOVEMBER 3, 2020, AND CONTINUING ON WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020, IF NECESSARY BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, 10:00 AM AND 4:00 PM. THE BELOW LISTED AND DESCRIBED PROPERTIES, OR AS MUCH THEREOF AS WILL SATISFY THE STATE AND COUNTY TAX EXECUTION ON THE RESPECTIVE INDIVIDUAL AND PROPERTY, WILL BE SOLD. THE PROPERTY (IES) HEREINAFTER DESCRIBED HAVE BEEN LEVIED ON AS THE PROPERTY OF THE PERSONS WHOSE NAMES IMMEDIATELY PRECEDE THE PROPERTY DESCRIPTION. EACH OF THE RESPECTIVE PARCELS OF PROPERTY ARE LOCATED IN DODGE COUNTY, STATE OF GEORGIA. THE YEARS FOR WHICH SAID FI FA’S ARE ISSUED AND LEVIED ARE STATED OPPOSITE THE NAME OF THE OWNER IN EACH CASE. EACH DEFENDANT AND TENANT IN POSSESSION, IF APPLICABLE, HAS BEEN NOTIFIED OF LEVY TIME AND PLACE OF SALE. PURCHASER SHALL PAY FOR TITLE, ALL TRANSFER COST, ALL TAXES, ADVERTISING COST AND RECORDING FEES.
MAP AND PARCEL: 42B 27
CURRENT RECORD HOLDER: ABERNATHY BETTYE E ESTATE; ANDREW SWAIN JR ESTATE AND CLEVELAND SWAIN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 323/233
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.56 ACRES, MORE OR LESS. 120 SWAIN ST
MAP AND PARCEL: 80 28
CURRENT RECORD HOLDER: ALCORN T.R. ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 82/166 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 82, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.00 ACRES, MORE OR LESS. 2626 OLD BETHEL RD
MAP AND PARCEL: 67 9
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 739/18
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 170, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 2360 EMPIRE CHESTER HWY
MAP AND PARCEL: 48C 94
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA A
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.10 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 34. 6162 FRED BOHANNON ROAD
MAP AND PARCEL: E 23 5
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA A
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 158. DODGE AVENUE
MAP AND PARCEL: 9 26
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 544/281
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 77. 96 WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 79 36
CURRENT RECORD HOLDER: BENNETT LARRY & DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 586/306
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 134, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 14.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 52, PAGE 141. 1117 MACEDONIA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: E 22 11
CURRENT RECORD HOLDER: BICKLES TONYA ELIZABETH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 847/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.23 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 29. 645 MAIN STREET
MAP AND PARCEL: 59 89
CURRENT RECORD HOLDER: BOUTWELL TINA FKA BASS BETTINA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 171/337 AND 222/16 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.56 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 136. 797 GUM SWAMP RD
MAP AND PARCEL: 89 25A
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT HOWARD ESTATE AND SUSIE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 109/363 AND 135/458
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 16, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 200. 1601 OLD REBIE ROAD
MAP AND PARCEL: 26 16
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH SUE H ESTATE & MARGARET S AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 741/305 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 126, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 115.
MAP AND PARCEL: E 12 54
CURRENT RECORD HOLDER: BURNS BETTY SMITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2018
DEED BOOK: 788/283
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING A VACANT LOT CORNER OF PLUM AND FIRST, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 189, PAGE 783. 314 FIRST AVENUE
MAP AND PARCEL: 91A 110A
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.68 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 110B
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 111
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS. 101 PEACHTREE ST
MAP AND PARCEL: 52 27A
CURRENT RECORD HOLDER: CHAUNCEY GIN & WAREHOUSE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 244/450
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293 AND 308, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 30.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 291.
MAP AND PARCEL: 10 86
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 100/393
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E 18 57C
CURRENT RECORD HOLDER: CONEY RICHARD CROMMIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 682/10
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5912 HABITAT LANE
MAP AND PARCEL: 92 33E
CURRENT RECORD HOLDER: DAVIS BILLY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 393/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 64, 65, 56 AND 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.61 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 247. 63 VICTRUM LANE
MAP AND PARCEL: 59 121T
CURRENT RECORD HOLDER: DUNN REX DEAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 449/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 260, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 8.18 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 65 ELM DR
MAP AND PARCEL: E 18 57
CURRENT RECORD HOLDER: DUPREE TONYA M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018
DEED BOOK: 416/251
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5913 HABITAT LANE
MAP AND PARCEL: 58 29K
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE BILLY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 466/79
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.93 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, OF RIDGE POINTE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18.
MAP AND PARCEL: 60A 30
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 379/248
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 124.
MAP AND PARCEL: E 12 26A
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 46/588
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.46 ACRES, MORE OR LESS, BEING PART OF SECTION 23.
MAP AND PARCEL: E 12 25
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE, EDWARDS OSSIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 141/515
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS. MORGAN STREET
MAP AND PARCEL: 60C 46C
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018IN PLAT BOOK 30, PAGE 183. 82 BLEDSOLE ROAD
MAP AND PARCEL: 46 15
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS ROBERT L ESTATE & LINDA ANN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 194/182
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 11A 19
CURRENT RECORD HOLDER: FLOURNOY BERTINA EADY ESTATE & GORDON NORMAN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 784/13
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 232, 14TH DISTRICT, 339 GMD, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 219 WILL REAVES ROAD
MAP AND PARCEL: 59 4A
CURRENT RECORD HOLDER: FOUNTAIN WB JR AKA FOUNTAIN CHUCK
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 681/113
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 94. 950 BEN GIDDENS RD
MAP AND PARCEL: E 12 102A
CURRENT RECORD HOLDER: GLYMPH MARY LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 91/600
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A VACANT LOT LOCATED ON COOPER AVENUE.
MAP AND PARCEL: 43 41
CURRENT RECORD HOLDER: GORDON MARY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 239/93
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 6, BLOCK A, OF LOCKETTVILLE SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 67. 230 LOCKETTE RD
MAP AND PARCEL: 43 10
CURRENT RECORD HOLDER: HARVARD DAVID E
DEFENDANT IN FI-FA: CHANCEY MELVIN
TAX YEARS DUE: 2011, 2015-2018
DEED BOOK: 675/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161.
MAP AND PARCEL: E 19 90
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 19 100
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 742/160
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.28 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 183.
MAP AND PARCEL: 11 99
CURRENT RECORD HOLDER: HILLIARD WILLIAM CALE
DEFENDANT IN FI-FA: COLONY BANK
DEED BOOK: 349/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 853/193
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 280, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 144, PAGE 618. 267 HOPEWELL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 54A 10A
CURRENT RECORD HOLDER: HOWELL RICKY JACKSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 175/55
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 19TH DISTRICT, THE TOWN OF EMPIRE, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 34 AND 39, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 257. 123 FREEWILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 34 2
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOIS M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 751/206
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 100, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.5 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 127.
MAP AND PARCEL: 33 33
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOYSE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2018
DEED BOOK: 415/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 129, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 59.
MAP AND PARCEL: E 18 83
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON BENJAMIN JAMES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 811/172
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 16, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 5804 ADA ST
MAP AND PARCEL: 13 15
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON MINNIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 69/178
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 197 AND 224, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 66.25 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 12 66
CURRENT RECORD HOLDER: KING GRANT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 60/396
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .27 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 23, PAGE 108. 605 HERMAN AVENUE
MAP AND PARCEL: 53 41
CURRENT RECORD HOLDER: KING SCRIVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 614/51
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 347, 113TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 80.49 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 28, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 387, PAGE 1.
MAP AND PARCEL: 16 53G
CURRENT RECORD HOLDER: KING SCRIVEN & CATHERINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 410/334
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 212, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 70.
MAP AND PARCEL: 25 19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN ANNIE P ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2018
DEED BOOK: 237/528 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 44.47 ACRES, MORE OR LESS. 2961 ORPHANS CEMETARY ROAD
MAP AND PARCEL: E 22 19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN HERMAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 375/11
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .31 ACRES, MORE OR LESS. 715 MAIN STREET
MAP AND PARCEL: 48A 143A
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN VIRGINIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 476/147
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 9, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191.
MAP AND PARCEL: 11A 111
CURRENT RECORD HOLDER: LEE THELMA ESTATE, CRAWFORD SHIRLEY A ESTATE, CRAWFORD ARLIE D ESTATE, AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 780/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 205, PAGE 26. 151 EAST ROAD
MAP AND PARCEL: 71 2A
CURRENT RECORD HOLDER: LEONARD BETTY AND TAYLOR ROBERT (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2018
DEED BOOK: 87/235
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 199, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 90 101M
CURRENT RECORD HOLDER: LUBIN JOEL D & MICOURT ROSALAINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 617/88
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 72, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 309 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 1-F, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 40.
MAP AND PARCEL: 34 12B
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX ANDREA N.
DEFENDANT IN FI-FA: SELENE FINANCE LP
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 870/480
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 110, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 57. 512 ZION HILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 58 444B
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX JOHN R JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 269/122
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 5, OF RIDGE POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18. 1961 BEN GIDDENS RD
MAP AND PARCEL: 44 91
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX SHEILA STONE ESTAT & CRENSHAW MICHAEL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 492/226 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 22, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT II. 779 GARRETT OXLEY ROAD
MAP AND PARCEL: 41 18
CURRENT RECORD HOLDER: MARTIN ERNEST KEVIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 772/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 69, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 101.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 234. 2491 EASTMAN MILAN RD
MAP AND PARCEL: 51 10
CURRENT RECORD HOLDER: MCCRANIE JOSEPH J ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 339/44
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 99. 3910 MCRAE HWY
MAP AND PARCEL: 11 52C
CURRENT RECORD HOLDER: MCDUFFIE KASABIAN R & ANGELA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 357/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 249, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 267.
MAP AND PARCEL: 52A 8
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL OBIE, OLLIE POWELL, WOODROW POWELL ESTATE AND DAVID POWELL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 66/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, SECTION 39.
MAP AND PARCEL: 65 46A
CURRENT RECORD HOLDER: PURVIS TROY M & SHARPTON KANDICE J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2015, 2018
DEED BOOK: 704/201
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 223, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 207. 733 JAYBIRD HELENA DIRT
MAP AND PARCEL: 18 32K
CURRENT RECORD HOLDER: RICKS ANDREW WILLIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 480/196 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 157, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 22.
MAP AND PARCEL: 82 8
CURRENT RECORD HOLDER: ROOKS ROBERT E ESTATE & SHERRY R. AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 457/71
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 150, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.93 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 163.
MAP AND PARCEL: E 29 34A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEFFIELD SONYA L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 210/732
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.24 ACRES, MORE OR LESS. 6019 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 59 121S
CURRENT RECORD HOLDER: SHIPMAN LARRY D ESTATE & SHERRI JAN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 236/260
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9 AND 10, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 38 SYCAMORE DRIVE
MAP AND PARCEL: 34 21F
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS JR ELBERT, COSTELLO SIMMONS, WILLIE EDDIE SIMMONS, AND VANESSA SIMMONS MCCULLUM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 718/197
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 111, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .63 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 29.
MAP AND PARCEL: E 12 60
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2018
DEED BOOK: 259/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM STREET
MAP AND PARCEL: 42C 34 32
CURRENT RECORD HOLDER: SOLOMON TERRANTS G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013, 2015-2017
DEED BOOK: 542/57
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 16, 14, AND 46, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 32, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 42B 26
CURRENT RECORD HOLDER: SWAIN CARY MRS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 96/139 AND 96/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 28 25
CURRENT RECORD HOLDER: T A INVESTMENTS LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 422/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 180, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 117.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK DB 52, PAGE 324. 2600 FAIR HAVEN RD
MAP AND PARCEL: 52A 12A
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS JAMO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 187/639
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF CHAUNCEY, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3 AND 4, SECTION 38.
MAP AND PARCEL: E 21 3
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS JAMO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 208/20
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E 21 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 252. 327 POPLAR STREET
MAP AND PARCEL: 48C 65
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 574/249
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 53. 274 SHADY OAKS ROAD
MAP AND PARCEL: E 20 63
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 377/241
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 284. 5224 FOSTER STREET
MAP AND PARCEL: 56A 21H
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 605/270
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.37 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 90. WILSON WOODARD ROAD
MAP AND PARCEL: E 20 75
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 486/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THEY CITY EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.41 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 312. NORMAN AVENUE
MAP AND PARCEL: 68 1
CURRENT RECORD HOLDER: UNITED FARMS GROUP LLC
DEFENDANT IN FI-FA: UNITED FARMS LLC
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 860/28
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.2 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 274. 1821 BILL MULLIS RD
MAP AND PARCEL: 68 1A
CURRENT RECORD HOLDER: UNITED FARMS GROUP LLC AND ESTES JAMES H ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 860/28
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.33 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 43 37A
CURRENT RECORD HOLDER: WALK-RIGHT PROPERTIES LL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 779/155
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161. 50 KENDRICKS DRIVE
MAP AND PARCEL: E 19 35
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.77 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3-7. 5445 OAK STREET
MAP AND PARCEL: E 12 90
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2018
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: 30 28A
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DANIEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 612/202
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 130, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 26. 2361 SWEET HOME CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 42A 159
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS JOHN K , ZOY J AND ROY JR.
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 624/157
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 46, 14TH DISTRICT, IN THE CITY OF MILAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.319 ACRES, MORE OR LESS. 46 CHURCH STREET
MAP AND PARCEL: 48D 13
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMSON ROBERT M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 221/450
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.14 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, OF SHADY ACRES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 105. JIM PRUETT ROAD
MAP AND PARCEL: E 28 5
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM O ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 85/400
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 291. 5425 7TH AVENUE
MAP AND PARCEL: 91A 104
CURRENT RECORD HOLDER: YEOMANS MILDRED JUSTICE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 264/224
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 68. 502 WYNN ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
TAX YEARS DUE: 2017-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
MAP AND PARCEL: E28 005
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM O ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 85/400
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1,PAGE 291. 5425 7TH AVE
MAP AND PARCEL: E22 040
CURRENT RECORD HOLDER: XYZ RENTALS (VIA TAX DEED) AND SMITH BETTY HART
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH BETTY HART
TAX YEARS DUE: 2019
DEED BOOK: 251/94 AND 879/100
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 22. MT. MORIAH AND CLAY
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
GPN 20
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
UNDER AND BY VIRTUE OF CERTAIN TAX FI FA’S ISSUED BY THE TAX COLLECTOR OF DODGE COUNTY, GEORGIA, IN FAVOR OF THE STATE OF GEORGIA AND COUNTY OF DODGE, AGAINST THE FOLLOWING NAMED PERSONS AND THE PROPERTY AS DESCRIBED NEXT TO THEIR RESPECTIVE NAME(S). THERE WILL BE SOLD FOR CASH OR CERTIFIED FUNDS AT PUBLIC OUTCRY, AT THE TAX COMMISSIONER’S OFFICE IN EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, ON THE FIRST TUESDAY IN NOVEMBER, 2020, THE SAME BEING NOVEMBER 3, 2020, AND CONTINUING ON WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020, IF NECESSARY BETWEEN THE LEGAL HOURS OF SALE, 10:00 AM AND 4:00 PM. THE BELOW LISTED AND DESCRIBED PROPERTIES, OR AS MUCH THEREOF AS WILL SATISFY THE STATE AND COUNTY TAX EXECUTION ON THE RESPECTIVE INDIVIDUAL AND PROPERTY, WILL BE SOLD. THE PROPERTY (IES) HEREINAFTER DESCRIBED HAVE BEEN LEVIED ON AS THE PROPERTY OF THE PERSONS WHOSE NAMES IMMEDIATELY PRECEDE THE PROPERTY DESCRIPTION. EACH OF THE RESPECTIVE PARCELS OF PROPERTY ARE LOCATED IN DODGE COUNTY, STATE OF GEORGIA. THE YEARS FOR WHICH SAID FI FA’S ARE ISSUED AND LEVIED ARE STATED OPPOSITE THE NAME OF THE OWNER IN EACH CASE. EACH DEFENDANT AND TENANT IN POSSESSION, IF APPLICABLE, HAS BEEN NOTIFIED OF LEVY TIME AND PLACE OF SALE. PURCHASER SHALL PAY FOR TITLE, ALL TRANSFER COST, ALL TAXES, ADVERTISING COST AND RECORDING FEES.
MAP AND PARCEL: 42B 27
CURRENT RECORD HOLDER: ABERNATHY BETTYE E ESTATE; ANDREW SWAIN JR ESTATE AND CLEVELAND SWAIN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 323/233
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.56 ACRES, MORE OR LESS. 120 SWAIN ST
MAP AND PARCEL: 80 28
CURRENT RECORD HOLDER: ALCORN T.R. ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 82/166 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 82, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.00 ACRES, MORE OR LESS. 2626 OLD BETHEL RD
MAP AND PARCEL: 67 9
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 739/18
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 170, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 2360 EMPIRE CHESTER HWY
MAP AND PARCEL: 48C 94
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA A
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.10 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 34. 6162 FRED BOHANNON ROAD
MAP AND PARCEL: E 23 5
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA A
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 158. DODGE AVENUE
MAP AND PARCEL: 9 26
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 544/281
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 77. 96 WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 79 36
CURRENT RECORD HOLDER: BENNETT LARRY & DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 586/306
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 134, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 14.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 52, PAGE 141. 1117 MACEDONIA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: E 22 11
CURRENT RECORD HOLDER: BICKLES TONYA ELIZABETH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 847/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.23 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 29. 645 MAIN STREET
MAP AND PARCEL: 59 89
CURRENT RECORD HOLDER: BOUTWELL TINA FKA BASS BETTINA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 171/337 AND 222/16 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.56 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 136. 797 GUM SWAMP RD
MAP AND PARCEL: 89 25A
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT HOWARD ESTATE AND SUSIE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 109/363 AND 135/458
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 16, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 200. 1601 OLD REBIE ROAD
MAP AND PARCEL: 26 16
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH SUE H ESTATE & MARGARET S AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 741/305 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 126, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 115.
MAP AND PARCEL: E 12 54
CURRENT RECORD HOLDER: BURNS BETTY SMITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2018
DEED BOOK: 788/283
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING A VACANT LOT CORNER OF PLUM AND FIRST, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 189, PAGE 783. 314 FIRST AVENUE
MAP AND PARCEL: 91A 110A
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.68 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 110B
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 111
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS. 101 PEACHTREE ST
MAP AND PARCEL: 52 27A
CURRENT RECORD HOLDER: CHAUNCEY GIN & WAREHOUSE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 244/450
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293 AND 308, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 30.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 291.
MAP AND PARCEL: 10 86
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 100/393
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E 18 57C
CURRENT RECORD HOLDER: CONEY RICHARD CROMMIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 682/10
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5912 HABITAT LANE
MAP AND PARCEL: 92 33E
CURRENT RECORD HOLDER: DAVIS BILLY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 393/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 64, 65, 56 AND 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.61 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 247. 63 VICTRUM LANE
MAP AND PARCEL: 59 121T
CURRENT RECORD HOLDER: DUNN REX DEAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 449/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 260, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 8.18 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 65 ELM DR
MAP AND PARCEL: E 18 57
CURRENT RECORD HOLDER: DUPREE TONYA M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018
DEED BOOK: 416/251
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5913 HABITAT LANE
MAP AND PARCEL: 58 29K
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE BILLY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 466/79
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.93 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, OF RIDGE POINTE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18.
MAP AND PARCEL: 60A 30
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 379/248
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 124.
MAP AND PARCEL: E 12 26A
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 46/588
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.46 ACRES, MORE OR LESS, BEING PART OF SECTION 23.
MAP AND PARCEL: E 12 25
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MATTIE LEE ESTATE, EDWARDS OSSIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 141/515
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS. MORGAN STREET
MAP AND PARCEL: 60C 46C
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018IN PLAT BOOK 30, PAGE 183. 82 BLEDSOLE ROAD
MAP AND PARCEL: 46 15
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS ROBERT L ESTATE & LINDA ANN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 194/182
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 11A 19
CURRENT RECORD HOLDER: FLOURNOY BERTINA EADY ESTATE & GORDON NORMAN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 784/13
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 232, 14TH DISTRICT, 339 GMD, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 219 WILL REAVES ROAD
MAP AND PARCEL: 59 4A
CURRENT RECORD HOLDER: FOUNTAIN WB JR AKA FOUNTAIN CHUCK
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 681/113
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 94. 950 BEN GIDDENS RD
MAP AND PARCEL: E 12 102A
CURRENT RECORD HOLDER: GLYMPH MARY LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 91/600
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A VACANT LOT LOCATED ON COOPER AVENUE.
MAP AND PARCEL: 43 41
CURRENT RECORD HOLDER: GORDON MARY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 239/93
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 6, BLOCK A, OF LOCKETTVILLE SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 67. 230 LOCKETTE RD
MAP AND PARCEL: 43 10
CURRENT RECORD HOLDER: HARVARD DAVID E
DEFENDANT IN FI-FA: CHANCEY MELVIN
TAX YEARS DUE: 2011, 2015-2018
DEED BOOK: 675/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161.
MAP AND PARCEL: E 19 90
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 19 100
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 742/160
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.28 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 183.
MAP AND PARCEL: 11 99
CURRENT RECORD HOLDER: HILLIARD WILLIAM CALE
DEFENDANT IN FI-FA: COLONY BANK
DEED BOOK: 349/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 853/193
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 280, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 144, PAGE 618. 267 HOPEWELL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 54A 10A
CURRENT RECORD HOLDER: HOWELL RICKY JACKSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 175/55
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 19TH DISTRICT, THE TOWN OF EMPIRE, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 34 AND 39, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 257. 123 FREEWILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 34 2
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOIS M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 751/206
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 100, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.5 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 127.
MAP AND PARCEL: 33 33
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOYSE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2018
DEED BOOK: 415/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 129, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 59.
MAP AND PARCEL: E 18 83
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON BENJAMIN JAMES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 811/172
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 16, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 5804 ADA ST
MAP AND PARCEL: 13 15
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON MINNIE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 69/178
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 197 AND 224, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 66.25 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 12 66
CURRENT RECORD HOLDER: KING GRANT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 60/396
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .27 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 23, PAGE 108. 605 HERMAN AVENUE
MAP AND PARCEL: 53 41
CURRENT RECORD HOLDER: KING SCRIVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 614/51
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 347, 113TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 80.49 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 28, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 387, PAGE 1.
MAP AND PARCEL: 16 53G
CURRENT RECORD HOLDER: KING SCRIVEN & CATHERINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 410/334
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 212, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 70.
MAP AND PARCEL: 25 19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN ANNIE P ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2018
DEED BOOK: 237/528 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 44.47 ACRES, MORE OR LESS. 2961 ORPHANS CEMETARY ROAD
MAP AND PARCEL: E 22 19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN HERMAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 375/11
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .31 ACRES, MORE OR LESS. 715 MAIN STREET
MAP AND PARCEL: 48A 143A
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN VIRGINIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 476/147
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 9, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191.
MAP AND PARCEL: 11A 111
CURRENT RECORD HOLDER: LEE THELMA ESTATE, CRAWFORD SHIRLEY A ESTATE, CRAWFORD ARLIE D ESTATE, AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2017-2018
DEED BOOK: 780/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 205, PAGE 26. 151 EAST ROAD
MAP AND PARCEL: 71 2A
CURRENT RECORD HOLDER: LEONARD BETTY AND TAYLOR ROBERT (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2018
DEED BOOK: 87/235
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 199, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 90 101M
CURRENT RECORD HOLDER: LUBIN JOEL D & MICOURT ROSALAINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 617/88
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 72, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 309 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 1-F, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 40.
MAP AND PARCEL: 34 12B
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX ANDREA N.
DEFENDANT IN FI-FA: SELENE FINANCE LP
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 870/480
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 110, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 57. 512 ZION HILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 58 444B
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX JOHN R JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 269/122
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 5, OF RIDGE POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18. 1961 BEN GIDDENS RD
MAP AND PARCEL: 44 91
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX SHEILA STONE ESTAT & CRENSHAW MICHAEL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 492/226 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 22, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT II. 779 GARRETT OXLEY ROAD
MAP AND PARCEL: 41 18
CURRENT RECORD HOLDER: MARTIN ERNEST KEVIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 772/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 69, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 101.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 234. 2491 EASTMAN MILAN RD
MAP AND PARCEL: 51 10
CURRENT RECORD HOLDER: MCCRANIE JOSEPH J ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 339/44
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 99. 3910 MCRAE HWY
MAP AND PARCEL: 11 52C
CURRENT RECORD HOLDER: MCDUFFIE KASABIAN R & ANGELA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 357/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 249, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 267.
MAP AND PARCEL: 52A 8
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL OBIE, OLLIE POWELL, WOODROW POWELL ESTATE AND DAVID POWELL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 66/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, SECTION 39.
MAP AND PARCEL: 65 46A
CURRENT RECORD HOLDER: PURVIS TROY M & SHARPTON KANDICE J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2015, 2018
DEED BOOK: 704/201
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 223, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 207. 733 JAYBIRD HELENA DIRT
MAP AND PARCEL: 18 32K
CURRENT RECORD HOLDER: RICKS ANDREW WILLIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 480/196 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 157, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 22.
MAP AND PARCEL: 82 8
CURRENT RECORD HOLDER: ROOKS ROBERT E ESTATE & SHERRY R. AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 457/71
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 150, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.93 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 163.
MAP AND PARCEL: E 29 34A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEFFIELD SONYA L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 210/732
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.24 ACRES, MORE OR LESS. 6019 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 59 121S
CURRENT RECORD HOLDER: SHIPMAN LARRY D ESTATE & SHERRI JAN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 236/260
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9 AND 10, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 38 SYCAMORE DRIVE
MAP AND PARCEL: 34 21F
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS JR ELBERT, COSTELLO SIMMONS, WILLIE EDDIE SIMMONS, AND VANESSA SIMMONS MCCULLUM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 718/197
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 111, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .63 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 29.
MAP AND PARCEL: E 12 60
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2018
DEED BOOK: 259/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM STREET
MAP AND PARCEL: 42C 34 32
CURRENT RECORD HOLDER: SOLOMON TERRANTS G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013, 2015-2017
DEED BOOK: 542/57
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 16, 14, AND 46, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 32, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 42B 26
CURRENT RECORD HOLDER: SWAIN CARY MRS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 96/139 AND 96/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 28 25
CURRENT RECORD HOLDER: T A INVESTMENTS LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 422/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 180, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 117.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK DB 52, PAGE 324. 2600 FAIR HAVEN RD
MAP AND PARCEL: 52A 12A
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS JAMO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 187/639
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF CHAUNCEY, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3 AND 4, SECTION 38.
MAP AND PARCEL: E 21 3
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS JAMO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 208/20
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E 21 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 252. 327 POPLAR STREET
MAP AND PARCEL: 48C 65
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 574/249
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 53. 274 SHADY OAKS ROAD
MAP AND PARCEL: E 20 63
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 377/241
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 284. 5224 FOSTER STREET
MAP AND PARCEL: 56A 21H
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 605/270
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.37 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 90. WILSON WOODARD ROAD
MAP AND PARCEL: E 20 75
CURRENT RECORD HOLDER: TRIPP STEVEN P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 486/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THEY CITY EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.41 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 312. NORMAN AVENUE
MAP AND PARCEL: 68 1
CURRENT RECORD HOLDER: UNITED FARMS GROUP LLC
DEFENDANT IN FI-FA: UNITED FARMS LLC
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 860/28
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.2 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 274. 1821 BILL MULLIS RD
MAP AND PARCEL: 68 1A
CURRENT RECORD HOLDER: UNITED FARMS GROUP LLC AND ESTES JAMES H ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 860/28
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.33 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 43 37A
CURRENT RECORD HOLDER: WALK-RIGHT PROPERTIES LL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 779/155
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161. 50 KENDRICKS DRIVE
MAP AND PARCEL: E 19 35
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.77 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3-7. 5445 OAK STREET
MAP AND PARCEL: E 12 90
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2018
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: 30 28A
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DANIEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 612/202
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 130, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 26. 2361 SWEET HOME CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 42A 159
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS JOHN K , ZOY J AND ROY JR.
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 624/157
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 46, 14TH DISTRICT, IN THE CITY OF MILAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.319 ACRES, MORE OR LESS. 46 CHURCH STREET
MAP AND PARCEL: 48D 13
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMSON ROBERT M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 221/450
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.14 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, OF SHADY ACRES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 105. JIM PRUETT ROAD
MAP AND PARCEL: E 28 5
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM O ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 85/400
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 291. 5425 7TH AVENUE
MAP AND PARCEL: 91A 104
CURRENT RECORD HOLDER: YEOMANS MILDRED JUSTICE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 264/224
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 68. 502 WYNN ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
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