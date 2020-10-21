Legals 10-21-20

state and federal constitutions.
House Resolution 1023
Resolution Act No. 596
Ga. L. 2020, p. 917
( ) YES
( ) NO
Shall the Constitution of Georgia be amended to waive sovereign immunity and allow the people of Georgia to petition the superior court for relief from governmental acts done outside the scope of lawful authority or which violate the laws of this state, the Constitution of Georgia, or the Constitution of the United States?”
Summary
This proposal waives state and local sovereign immunity so as to allow citizens to sue the State of Georgia, its departments and other agencies, and its local governments in superior courts and authorizes superior courts to order state and local officers and employees to cease violations of the Georgia Constitution, the laws of the State of Georgia, or the United States Constitution, beginning with violations occurring on or after January 1, 2021. It requires that such suits be brought only against the State or Georgia, or in the case of a local government, against the specific local government. It requires superior courts to dismiss any such lawsuit that names any individual state or local public officer or employee as a defendant. It maintains the ability of superior courts to dismiss such suits based on other appropriate legal or equitable grounds or limitation on review in superior court. It prohibits any type of monetary award, including attorney’s fees or costs of litigation, unless authorized by an Act of the Georgia General Assembly. It does not prohibit the General Assembly from further waiving certain other immunities provided for under Georgia’s Constitution, though it does not waive any immunity provided for by the United States Constitution. It amends Article I, Section II, Paragraph V of the Georgia Constitution by rendering the current text subparagraph (a) and adding a new subparagraph (b).
A copy of this entire proposed constitutional amendment is on file in the office of the judge of the probate court and is available for public inspection.
SUMMARIES OF
PROPOSED STATE-WIDE
REFERENDUM
QUESTIONS
Pursuant to Code Section 21-2-4 of the O.C.G.A., the Secretary of State is authorized to include with the summaries of proposed constitutional amendments summaries of any state-wide referendum questions to be voted on at the same general election:
- A -
Provides tax exemption for certain single-family homes owned by tax exempt charities.
House Bill No. 344
Act No. 149
Ga. L. 2019, p. 438
( ) YES
( ) NO
Shall the Act be approved which provides an exemption from ad valorem taxes for all real property owned by a purely public charity, if such charity is exempt from taxation under Section 501(c)(3) of the federal Internal Revenue Code and such real property is held exclusively for the purpose of building or repairing single-family homes to be financed by such charity to individuals using loans that shall not bear interest?”
Summary
This proposal authorizes a new exemption from ad valorem taxes for all real property owned by a purely public charity, if such charity is exempt from federal taxation and such property is used only for building or repairing single-family homes to be financed by such charity to individuals using zero interest loans. It amends Code Section 48-5-41 of the Official Code of Georgia Annotated by deleting “and” at the end of paragraph (14), by replacing the period with “; and” at the end of paragraph (15), and by adding a new paragraph.
If approved by a majority of the voters, the Act becomes effective on January 1, 2021, and applies to all tax years beginning on or after that date.
1011
FORECLOSURES
Gpn 11
NOTICE OF SALE UNDER
POWER CONTAINED IN
SECURITY DEED
STATE OF GEORGIA,
COUNTY OF DODGE
Pursuant to a power of sale contained in a certain security deed executed by MONIQUE E. HOPPES, hereinafter referred to as Grantor, to FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA recorded in Deed Book 776, beginning at page 161, of the deed records of the Clerk of the Superior Court of the aforesaid state and county, and by virtue of a default under the terms of said security deed, and the related note, the undersigned attorney-in-fact for the aforesaid Grantor (which attorney-in-fact is the present holder of said security deed and note secured thereby) will sell at the usual place of conducting Sheriff’s sales in said county within the legal page 195, DODGE County Records, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder before the Courthouse Door at DODGE County, Georgia, within the legal hours of sale, on the FIRST TUESDAY IN NOVEMBER, 2020, the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE 14TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING A PORTION OF LAND LOT NUMBER 280 IN SAID DISTRICT DESCRIBED AS FOLLOWS: TO FIND THE POINT OF BEGINNING OF THE TRACT HEREIN DESCRIBED, COMMENCE AT A POINT ON THE SOUTHEAST RIGHT OF WAY LINE OF HOPEWELL ROAD WHICH POINT IS ALSO THE WEST CORNER OF PROPERTY OF T.E. HULETT AND FROM SAID POINT AS THUS ESTABLISHED, THENCE CONTINUE ALONG THE SOUTHEAST RIGHT OF WAY LINE OF HOPEWELL ROAD IN A SOUTHWESTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO A POINT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A SOUTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO A POINT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A NORTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 207 FEET TO THE POINT ON THE PROPERTY LINE OF T.E. HULETT; THENCE RUN AT RIGHT ANGLES IN A NORTHWESTERLY DIRECTION ALONG THE T.E. HULETT PROPERTY LINE A DISTANCE OF 207 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BEGINNING. SAID TRACT OF LAND BEING BOUNDED, NOW OR FORMERLY, AS FOLLOWS: ON THE NORTHWEST BY THE HOPEWELL ROAD; ON THE SOUTHWEST AND SOUTHEAST BY LANDS OF CHARLES G. DOWDY AND ON THE NORTHEAST BY LANDS OF T.E. HULETT. SAID LANDS ARE THE IDENTICAL LANDS DESCRIBED IN AND CONVEYED BY THAT CERTAIN WARRANTY DEED FROM CHARLES G. DOWDY TO BILLY RAY HILLIARD AND JUDY HILLIARD, DATED JULY 6, 1976, RECORDED IN DEED BOOK 144 AT PAGES 618-619 IN THE DEED RECORDS OF DODGE COUNTY, GEORGIA.
ALSO ATTACHED TO SAID PROPERTY IS A 1998 HORTON MOBILE HOME VIN# H152340GLR.
SUBJECT TO EXISTING EASEMENT FOR PUBLIC ROADS AND UTILITIES NOW IN USE.
The debt secured by said security deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to make payments in accordance with the terms of said note. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same, and all expenses of sale, including attorney’s fees.
Said property will be sold subject to ad valorem taxes which are due or which are a lien; matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property; and any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the security deed being foreclosed.
CITIZENS BANK & TRUST
COMPANY
As Attorney-in-Fact for
WILLIAM CALE HILLIARD
AVERY LAW, LLC
P.O. Box 1446
Dublin, Georgia 31040
478-353-0146
1015
NAME CHANGE
gpn 15
IN THE SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: JAMEA LIFE KODESH REDMON
Civil Action File No. 20V-8970
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
GEORGIA, DODGE COUNTY
Notice is hereby given that SURENE L. NELSON, the undersigned, filed his Petition to the Superior Court of DODGE County, Georgia on the 25th day of AUGUST 2020, praying for a change in the name of minor child: JAMEA LIFE KODESH REDMON to LIFE JAMEA REDMON.
Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said Court and to file objections to such name change. Objections must be filed with said Court within thirty (30) days of the filing of said Petition.
This 25th day of AUGUST, 2020.
SURENE L. NELSON
Petitioner prose
gpn 15
IN THE SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: ARIEL EVANS
Civil Action File No. 20V-9000
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
GEORGIA, DODGE COUNTY
Notice is hereby given that ARIEL EVANS, the undersigned, filed his Petition to the Superior Court of DODGE County, Georgia on the 2nd day of OCTOBER, 2020, DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 795/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS. 209 9TH AVENUE
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2019
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2019,
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: E27 011
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 95, PAGE 26. 5620 LEE AVENUE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 5615 LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN AND KATHY LAMPKIN WIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016, 2018-2019
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018-2019
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 171/337 AND 222/16 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.56 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 136. 797 GUM SWAMP RD
MAP AND PARCEL: 26 14
CURRENT RECORD HOLDER: BRAY CARL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 731/298
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 128, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 42.7 0 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 80. 1420 ISHAM SPRINGS RD
MAP AND PARCEL: 89 25A
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT HOWARD ESTATE AND SUSIE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 109/363 AND 135/458
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 16, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 200. 1601 OLD REBIE ROAD
MAP AND PARCEL: 48D 7
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT SHERRY R & GARY M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 232/504
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.06 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3 AND 4, BLOCK E, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 205. 35 SHADY ACRES
MAP AND PARCEL: 26 20B
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH ANGELA BOYD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 732/263
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 126 AND 145, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 25.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 83. 1700 ABBEVILLE HWY
MAP AND PARCEL: 26 16
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH SUE H ESTATE & MARGARET S AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 741/305 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 126, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 115.
MAP AND PARCEL: E 12 54
CURRENT RECORD HOLDER: BURNS BETTY SMITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2018
DEED BOOK: 788/283
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING A VACANT LOT CORNER OF PLUM AND FIRST, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 189, PAGE 783. 314 FIRST AVENUE
MAP AND PARCEL: E 5 83
CURRENT RECORD HOLDER: CAFFEY CHASON KYLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 745/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5 AND 6, BLOCK N, OF JESSUP HEIGHTS SUBDIVISION, EXTENSION 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 281. 1231 4TH AVENUE
MAP AND PARCEL: 73 49A
CURRENT RECORD HOLDER: CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 744/179
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182 &183, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 56.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 316. SHADY TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 171/337 AND 222/16 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.56 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2 AND 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 136. 797 GUM SWAMP RD
MAP AND PARCEL: 26 14
CURRENT RECORD HOLDER: BRAY CARL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 731/298
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 128, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 42.7 0 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 80. 1420 ISHAM SPRINGS RD
MAP AND PARCEL: 89 25A
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT HOWARD ESTATE AND SUSIE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 109/363 AND 135/458
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 16, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 200. 1601 OLD REBIE ROAD
MAP AND PARCEL: 48D 7
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT SHERRY R & GARY M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 232/504
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.06 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3 AND 4, BLOCK E, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 205. 35 SHADY ACRES
MAP AND PARCEL: 26 20B
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH ANGELA BOYD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 732/263
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 126 AND 145, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 25.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 83. 1700 ABBEVILLE HWY
MAP AND PARCEL: 26 16
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH SUE H ESTATE & MARGARET S AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 741/305 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 126, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 115.
MAP AND PARCEL: E 12 54
CURRENT RECORD HOLDER: BURNS BETTY SMITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2018
DEED BOOK: 788/283
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING A VACANT LOT CORNER OF PLUM AND FIRST, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 189, PAGE 783. 314 FIRST AVENUE
MAP AND PARCEL: E 5 83
CURRENT RECORD HOLDER: CAFFEY CHASON KYLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 745/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5 AND 6, BLOCK N, OF JESSUP HEIGHTS SUBDIVISION, EXTENSION 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 281. 1231 4TH AVENUE
MAP AND PARCEL: 73 49A
CURRENT RECORD HOLDER: CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 744/179
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182 &183, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 56.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 316. SHADY MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 267.
MAP AND PARCEL: 52A 8
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL OBIE, OLLIE POWELL, WOODROW POWELL ESTATE AND DAVID POWELL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 66/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, SECTION 39.
MAP AND PARCEL: 65 46A
CURRENT RECORD HOLDER: PURVIS TROY M & SHARPTON KANDICE J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2015, 2018
DEED BOOK: 704/201
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 223, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 207. 733 JAYBIRD HELENA DIRT
MAP AND PARCEL: 18 32K
CURRENT RECORD HOLDER: RICKS ANDREW WILLIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2018
DEED BOOK: 480/196 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 157, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 22.
MAP AND PARCEL: 82 8
CURRENT RECORD HOLDER: ROOKS ROBERT E ESTATE & SHERRY R. AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 457/71
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 150, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.93 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 163.
MAP AND PARCEL: E 29 34A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEFFIELD SONYA L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 210/732
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.24 ACRES, MORE OR LESS. 6019 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 59 121S
CURRENT RECORD HOLDER: SHIPMAN LARRY D ESTATE & SHERRI JAN AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 236/260
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9 AND 10, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 38 SYCAMORE DRIVE
MAP AND PARCEL: 34 21F
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS JR ELBERT, COSTELLO SIMMONS, WILLIE EDDIE SIMMONS, AND VANESSA SIMMONS MCCULLUM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 718/197
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 111, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .63 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 29.
MAP AND PARCEL: E 12 60
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2018
DEED BOOK: 259/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM STREET
MAP AND PARCEL: 42C 34 32
CURRENT RECORD HOLDER: SOLOMON TERRANTS G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013, 2015-2017
DEED BOOK: 542/57
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 16, 14, AND 46, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 32, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 42B 26
CURRENT RECORD HOLDER: SWAIN CARY MRS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 96/139 AND 96/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 28 25
CURRENT RECORD HOLDER: T A INVESTMENTS LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 422/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 180, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 117.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK DB 52, PAGE 324. 2600 FAIR HAVEN RD
MAP AND PARCEL: 73 17
CURRENT RECORD HOLDER: THE CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 618/273
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM STREET
MAP AND PARCEL: 42C 34 32
CURRENT RECORD HOLDER: SOLOMON TERRANTS G
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013, 2015-2017
DEED BOOK: 542/57
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 16, 14, AND 46, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 32, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 42B 26
CURRENT RECORD HOLDER: SWAIN CARY MRS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017-2018
DEED BOOK: 96/139 AND 96/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 28 25
CURRENT RECORD HOLDER: T A INVESTMENTS LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2018
DEED BOOK: 422/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 180, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 117.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK DB 52, PAGE 324. 2600 FAIR HAVEN RD
MAP AND PARCEL: 73 17
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