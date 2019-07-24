1004
CONDEMNATIONS
GPN 04
NOTICE OF SEIZURE OF
PERSONAL PROPERTY VALUED AT LESS THAN $25,000.00
Pursuant to O.C.G.A. § 9-16-1, ET SEQ, any party claiming an interest in the following property is hereby notified that on JUNE 27, 2019, said property was seized by the undersigned agency in Dodge County, Georgia:
FOURTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED ELEVEN DOLLARS ($14,511.00) IN UNITED STATES CURRENCY; RUGAR AR-15 (SERIAL#: 854-81694), TAURUS 9MM (SERIAL#: TLY91123); 5 PISTOL MAGAZINES; 5 RIFLE MAGAZINES; BAG OF ASSORTED AMMUNITION; VIZIO TELEVISION (SERIAL#: LTMWVJWT3351909); ELEMENT TELEVISION (SERIAL#: ELEFW195SY15436); SAMSUNG TELEVISION (SERIAL#: 1302619737); XBOX; 2 XBOX CONTROLLERS; ION SPEAKER; MICROPHONE WITH STAND AND AMPLIFIER; 2 GUCCI PURSES; ACER LAPTOP; NINTENDO SWITCH WITH CONTROLLER
You are further notified that you may file a claim within (30) days of the second publication of this notice of seizure by sending a claim complying with the requirements of O.C.G.A. § 9-16-11(c), to the seizing law enforcement agency and to the district attorney by certified mail, return receipt requested.
This 2nd day of JULY, 2019.
NICOLAS PARKERSON
Assistant District Attorney
Oconee Judicial Circuit
P.O. Box 1027
5401 Anson Avenue, Room 200
Eastman, GA 31023
Seizing Agency:
TREY WILLIAMS
Oconee Drug Task Force
327 Pearl Bates Avenue
Eastman, Georgia 31023
1007
DEBTORS AND CREDITORS
GPN 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS:
All creditors of the Estate of ABDUL WALIYY LUCAS formerly known as WALTER HENRY LUCAS, deceased, late of Dodge County, are hereby notified to render their demands to the undersigned, according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
This 2nd day of July, 2019.
DERRICK A. LUCAS,
Administrator of the
Estate of ABDUL WALIYY LUCAS
formerly known as
WALTER HENRY LUCAS,
Deceased
2017 Bradham Road
Charleston, SC 29412
RUSSELL L. CLARK
Attorney for Administrator
P. O. Box 645
Alamo, GA 30411
gpn 07
PROBATE COURT
OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: Estate of KENNETH HULAND RYKARD, Deceased
Estate No.: P-18-9107
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS:
All creditors of the Estate of KENNETH HULAND RYKARD are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to them.
This the 8th day of July, 2019.
BRYON RYKARD,
Administrator of the Estate of
KENNETH HULAND
RYKARD, Deceased
BRYON RYKARD
692 Albert Lampkin Road
Eastman, GA 31023
1010
FAMILY, CHILDREN, YOUTH
GPN 10
IN THE PROBATE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: JONISHA RAYSHUNA
VICTRUM
PROPOSED WARD
Estate No. 2018-TG-0137
NOTICE OF PUBLICATION
To: LOLA DENISE POUND
By order of the court for service by publication, you are hereby notified that in February 2018, PETITIONER GUNN VICTRUM filed PETITION FOR APPOINTMENT OF A GUARDIAN AND/OR CONSERVATOR FOR A PROPOSED WARD. You are required to file with the clerk of the Probate Court, and to serve upon plaintiff’s attorney, SARAH RIEDEL, 5607 Anson Ave, Eastman, GA 31023 an answer in writing within 30 days.
Witness, the Honorable Al McCranie, Judge of Probate Court of Dodge County.
This 2nd day of July, 2019.
SARAH RIEDEL
5607 Anson Ave.
Eastman, GA 31023
1011
FORECLOSURES
GPN 11
NOTICE OF SALE UNDER POWER
DODGE COUNTY
Pursuant to the Power of Sale contained in a Security Deed given by MARY OXLEY and MARTIN OXLEY to CITIFINANCIAL SERVICES, INC. dated 4/24/2008 and recorded in Deed Book 605 Page 119 DODGE County, Georgia records; as last transferred to or acquired by WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, AS TRUSTEE OF STANWICH MORTGAGE LOAN TRUST A, conveying the after-described property to secure a Note in the original principal amount of $27,334.68, with interest at the rate specified therein, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder for cash before the Courthouse door of DODGE County, Georgia (or such other area as designated by Order of the Superior Court of said county), within the legal hours of sale on August 6, 2019 (being the first Tuesday of said month unless said date falls on a Federal Holiday, in which case being the first Wednesday of said month), the following described property:
ALL THAT CERTAIN TRACT, PARCEL OF LAND AND THE IMPROVEMENTS THEREON IN THE COUNTY OF DODGE, STATE OF GEORGIA, TO-WIT: ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE FIFTEENTH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING THAT PART OF LOT OF LAND NUMBER FIFTEEN DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT THE ORIGINAL SOUTH CORNER OF SAID LOT OF LAND, THENCE RUNNING THE ORIGINAL SOUTHWEST LOT LINE OF SAID LOT, A DISTANCE OF 22.85 CHAINS; THENCE RUNNING IN A NORTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 1.23 CHAINS; THENCE IN A SOUTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 22.85 CHAINS TO THE ORIGINAL SOUTHEAST LOT LINE; THENCE ALONG SAID LOT LINE BACK TO THE ORIGINAL SOUTH CORNER, A DISTANCE OF 1.23 CHAINS, THE BEGINNING POINT. ALL THESE MEASUREMENTS ARE MORE OR LESS.
LESS AND EXCEPT ALL THAT PORTION OF PROPERTY CONVEYED TO MONTY D. WILLIAMS BY MARTIN OXLEY, BY DEED DATED 03/03/1998 AND RECORDED 03/10/1998, IN BOOK 300, PAGE 107. ALL THE FOLLOWING DESCRIBED PROPERTY, TO-WIT: ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND, SITUATE, LYING AND BEING IN LAND LOT NUMBER 15 IN THE 15TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, CONTAINING 1.13 ACRES, MORE OR LESS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS. BEGIN AT THE POINT FORMED BY THE INTERSECTION OF NORTHERN RIGHT OF WAY LINE OF BILL HAMBRICK ROAD, AN UNPAVED COUNTY ROAD, AND THE SOUTHEAST LAND LOT LINE OF LAND LOT NO. 15 AND FROM SAID POINT OF BEGINNING RUN NORTH 42 DEGREES 22 MINUTES 24 SECONDS WEST A DISTANCE OF 320.90 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 48 DEGREES 56 MINUTES 25 SECONDS EAST A DISTANCE OF 153.70 FEET TO A POINT; THENCE RUN SOUTH 42 DEGREES 37 MINUTES 45 SECONDS EAST A DISTANCE OF 319.26 FEET TO A POINT ON THE SOUTHEAST LAND LOT LINE OF SAID LOT; THENCE RUN ALONG SAID LAND LOT LINE SOUTH 48 DEGREES 19 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 155.10 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. ALL IN ACCORDANCE WITH A PLAT OF SURVEY PREPARED BY W. P. JOHNSON AND ASSOCIATES, R.L.S. NO. 1713, DATED FEBRUARY 124, 1998 AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 29, PAGE 42 AND INCORPORATED HEREIN FOR DESCRIPTIVE AND ALL OTHER LEGAL PURPOSES. TOGETHER WITH AN EASEMENT FOR THE PURPOSE OF INGRESS AND EGRESS TO THE ABOVE DESCRIBED TRACT ON AND OVER THAT CERTAIN UNPAVED PRIVATE LANE LYING ADJACENT TO THE SOUTHWEST BOUNDARY LINE OF SAID TRACT AS MORE PARTICULARLY SHOWN ON SAID PLAT.( LAND LOT 15 / 15TH LAND DISTRICT )
BEING THE SAME FEE SIMPLE PROPERTY CONVEYED BY DEED FROM JACKSON JONES, SHERIFF OF DODGE COUNTY, GEORGIA TO MARTIN OXLEY, DATED 10/25/1983 RECORDED ON 01/16/1984 IN BOOK 179, PAGE 299 IN DODGE County RECORDS, STATE OF GA.
The debt secured by said Security Deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to pay the indebtedness as and when due and in the manner provided in the Note and Security Deed.
The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of this sale, as provided in the Security Deed and by law, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given).
Said property is commonly known as 366 BILL HAMBRICK RD, EASTMAN, GA 31023 together with all fixtures and personal property attached to and constituting a part of said property, if any.
TO THE BEST KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE UNDERSIGNED, THE PARTY (OR PARTIES) IN POSSESSION OF THE SUBJECT PROPERTY IS (ARE): MARY OXLEY AS EXECUTOR OF THE ESTATE OF MARTIN OXLEY OR TENANT OR TENANTS.
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC is the entity or individual designated who shall have full authority to negotiate, amend and modify all terms of the mortgage.
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC
1600 South Douglass Road
Suite 200-A
Anaheim, CA 92806
800-561-4567
Note, however, that such entity or individual is not required by law to negotiate, amend or modify the terms of the loan.
Said property will be sold subject to: (a) any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, but not yet due and payable), (b) unpaid water or sewage bills that constitute a lien against the property whether due and payable or not yet due and payable and which may not be of record, (c) the right of redemption of any taxing authority, (d) any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, and (e) any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
The sale will be conducted subject to (1) confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code; and (2) final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed. Pursuant to O.C.G.A. Section 9-13-172.1, which allows for certain procedures regarding the rescission of judicial and non-judicial sales in the State of Georgia, the Deed Under Power and other foreclosure documents may not be provided until final confirmation and audit of the status of the loan as provided immediately above.
WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, AS TRUSTEE OF STANWICH MORTGAGE LOAN TRUST A
as agent and Attorney in Fact for
MARY OXLEY AND
MARTIN OXLEY
ALDRIDGE PITE, LLP
15 Piedmont Center
3575 Piedmont Road, N.E.
Suite 500
Atlanta, Georgia 30305
404-994-7637
2191-1066A
THIS LAW FIRM MAY BE ACTING AS A DEBT COLLECTOR ATTEMPTING TO COLLECT A DEBT. ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE. 2191-1066A
1012
FORFEITURE/ SEIZURE
MAHINDRA FINANCE USA will offer the following repossessed equipment for sale to the highest bidder for certified funds, plus applicable sales tax. Equipment: MAD MAD24 Tractor S/N: 24MH150581631, MAD MAX24L Loader S/N: 163396925, MAD EMAX Tractor S/N: 25HRK02717, MAD Backhoe S/N: MAX26BXL-5123, MAD Loader S/N: EM25KB0Z063. Date of sale: August 6, 2019. Time of Sale: 9:00 A.M. Place of sale: Eastman Equipment 1111 College St. Eastman, GA 31023. Equipment can be inspected at place of sale. The equipment will be sold AS IS, without warranty. Final sale of equipment will be contingent upon winning bidder meeting all applicable federal and state regulatory requirements. We reserve the right to bid. For further information please contact Dustin Smiley 470-364-0732, Reference Number: 1921979
1015
NAME CHANGE
gpn 15
IN THE SUPERIOR COURT
OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: JULIET JOHNSON ROBERSON
Civil Action File No. 19V-8643
NOTICE OF PETITION
TO CHANGE NAME
GEORGIA, DODGE COUNTY
Notice is hereby given that JULIET JOHNSON ROBERSON, the undersigned, filed his Petition to the Superior Court of DODGE County, Georgia on the 3rd day of July 2019, praying for a change in the name of petitioner JULIET J. ROBERSON to JULIET JOHNSON.
Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said Court and to file objections to such name change. Objections must be filed with said Court within thirty (30) days of the filing of said Petition.
This 3rd day of July, 2019.
JULIET J. ROBERSON
Petitioner
1018
PROBATE NOTICES
gpn 18
IN THE PROBATE COURT
COUNTY OF DODGE
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE of TERRY RADALL JOINER, SR., DECEASED
ESTATE NO. P-19-9217
PETITION FOR LETTERS OF
ADMINISTRATION
NOTICE
TO: ALL INTERESTER PERSONS
DENA CAROL FOURNIER has petitioned for Letters of Administration to be appointed Administrator (s) of the Estate of TERRY RANDALL JOINER, SR. deceased, of said County. (The petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. § 53-12-261.)
All interested parties are hereby notified to show cause why said petition should not be granted. All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the court on or before AUGUST 13, 2019.
BE NOTIFIED FURTHER: All pleadings/objections must be signed under oath before a Notary Public or before a Probate Court Clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings/objections, unless you qualify to file as an indigent party.
Contact Probate Court personnel at the 643 Pearl Bates Avenue, Eastman, Georgia or call 478-374-3775 for the required amount of filing fees.
If any objections are filed, a hearing will be scheduled at a later date. If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
s/AL MCCRANIE,
Dodge County Probate Judge
Post Office Box 514
Eastman, Georgia 31023
Telephone No.: 478-374-3775
gpn 18
IN THE PROBATE COURT
COUNTY OF DODGE
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF
THOMAS JESSE HILIARD, DECEASED
ESTATE NO. P-19-9221
PETITION FOR LETTERS OF
ADMINISTRATION NOTICE
TO: WHOM ITMAY CONCERN:
THOMAS MICHAEL HILLIARD has petitioned for THOMAS MICHAEL HILLIARD to be appointed Administrator of the Estate of THOMAS JESSE HILLIARD deceased, of said County. (The petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. § 53-12-261.)
All interested parties are hereby notified to show cause why said petition should not be granted. All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the court on or before AUGUST 16, 2019.
BE NOTIFIED FURTHER: All pleadings/objections must be signed under oath before a notary public or before a probate court clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings/objections, unless you qualify to file as an indigent party.
Contact probate court personnel at the following address/telephone number for the required amount of filing fees. If any objections are filed a hearing will be held on AUGUST 19, 2019. If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
AL MCCRANIE
Judge of the Probate Court
ASHLEY W. BURCH
Clerk of the Probate Court
P.O. Box 514
Eastman, Georgia 31023
478-374-3775
1020
DELINQUENT TAXES
GPN 20
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the tax collector of Dodge County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Dodge, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, at the TAX COMMISSIONER’S OFFICE at the ANNEX MEETING ROOM IN EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, between the legal hours of sale, on the FIRST TUESDAY IN AUGUST, 2019, THE SAME BEING AUGUST 6, 2019, AND CONTINUING ON WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM AND 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Dodge County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees.
MAP AND PARCEL: 80 28
CURRENT RECORD HOLDER: ALCORN THEODORE A ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 82/166 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 82, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.00 ACRES, MORE OR LESS. 2626 OLD BETHEL RD
MAP AND PARCEL: 91A 107
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN GARY AND DIANNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 248/60
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.73 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 36. 117 MONTGOMERY ST
MAP AND PARCEL: 91A 41
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN HAROLD AND LYDIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 287/102
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 1, 2 AND 3, BLOCK R. 120 CARMEN ST WEST
MAP AND PARCEL: 9 26
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 544/281
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 77. 96 WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 37 54P
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA COPLIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 566/60
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 97, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK C, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 80. WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 64 34B13
CURRENT RECORD HOLDER: ANTOINE FRANTZ G & KETLINE J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 580/143
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 280, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.81 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 13, AS SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 68. SANDERS CEMETARY ROAD
MAP AND PARCEL: 65 46
CURRENT RECORD HOLDER: ATKINS JAMES D & REBECCA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 460/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 223, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 169. 731 JAY BIRD HELENA DIRT RD
MAP AND PARCEL: 48C 3 2
CURRENT RECORD HOLDER: AUSTIN DEBORAH & SHAUNA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 581/42
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.18 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 322 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: 60 54
CURRENT RECORD HOLDER: AUSTIN JAMES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 205/504
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 276, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 23, PAGE 94.
MAP AND PARCEL: E 30 59
CURRENT RECORD HOLDER: BARTON FRANCES ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 136/392
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK J, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 143. 806 WINDY WAY
MAP AND PARCEL: 34 14A
CURRENT RECORD HOLDER: BATTLE ANNIE P ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 135/425 LESS 541/207
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 110, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 11.30 ACRES BEING TRACT 8, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 240.
MAP AND PARCEL: 34 16A
CURRENT RECORD HOLDER: BATTLE ANNIE PEARL W ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 105/282
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 110, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 24 7BO1
CURRENT RECORD HOLDER: BEDSOLE ROBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: HOUSE ONLY
LEGAL DESCRIPTION: BEING A HOUSE ONLY, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 844 OLD RIVER RD
MAP AND PARCEL: 10 80
CURRENT RECORD HOLD-ER: BISHOP ANNIE J ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 48/311
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 13.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN DEED BOOK 19, PAGE 70. MARBLE LN
MAP AND PARCEL: 40 13
CURRENT RECORD HOLDER: BOND WILLIAM L ESTATE AND BOND WYNELLE M AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 232/338
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 64 AND 65, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 196. 1101 MILAN EASTMAN RD
MAP AND PARCEL: 68 6H
CURRENT RECORD HOLDER: BOSS BOBBY ESTATE & MELBA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 640/237
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, AND 218, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.70 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT D, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 193. 1697 BUL MULLIS ROAD
MAP AND PARCEL: 43 5
CURRENT RECORD HOLDER: BRAY CAROLYN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 212/382 & 130/729
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26 AND 27, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 260 LOCKETT ROAD
MAP AND PARCEL: 82 8
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT SHERRY R
DEFENDANT IN FI-FA: ROOKS ROBERT E ESTATE AND BRYANT SHERRY R AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 457/71
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 150, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.93 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 163.
MAP AND PARCEL: 48D 7
CURRENT RECORD HOLDER: BRYANT SHERRY R & GARY M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 232/504
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.06 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 3 AND 4, BLOCK E, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 205.
MAP AND PARCEL: 60 57B
CURRENT RECORD HOLDER: BURRESS ANDY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 570/291
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 276, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 61. 60 DOVE LN
MAP AND PARCEL: 73 49A
CURRENT RECORD HOLDER: CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 744/179
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182 &183, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 66.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 316. SHADY LANE
MAP AND PARCEL: 91A 110A
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.68 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 110B
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91A 111
CURRENT RECORD HOLDER: CASH IT MACON LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SALTER TOMEKA LATRELL
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: 788/294 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS. 101 PEACHTREE ST
MAP AND PARCEL: 10 86
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 100/393
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: 43 9
CURRENT RECORD HOLDER: COLEY HERBERT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 121/561
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 48.
MAP AND PARCEL: 16 62
CURRENT RECORD HOLDER: COLLIER BERTHA L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 201/23
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 267, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, OF ESTATES OF PETER HENRY SMITH SUBDIVISION, AS SHOWN IN DEED BOOK 201, PAGE 25.
MAP AND PARCEL: 47 76
CURRENT RECORD HOLDER: COLLINS WILBERT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 272/5
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 291 AND 291, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACTS 1, AND 2, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 152, AND PLAT BOOK 10, PAGE 206. 592 CHESTER HWY
MAP AND PARCEL: 25 48C20
CURRENT RECORD HOLDER: COMEAU YVES & RAYMONDE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 562/82
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279.
MAP AND PARCEL: 11 49A
CURRENT RECORD HOLDER: CONLEY LEROY A ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN - HORNE J.P. - CONLEY A.J.
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 99/50
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 251, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 50.00 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 71, PAGE 401.
MAP AND PARCEL: 11 33A
CURRENT RECORD HOLDER: CONLEY M H ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN - CHARLIE G CONLEY DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 66/248 LESS 78/244
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 263, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 33.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 21 108
CURRENT RECORD HOLDER: CRUZ JESUS & ANGIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 353/110
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 221. 408 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 46 37
CURRENT RECORD HOLDER: DELOACH CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 231/440
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.40 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 46-37, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 304. 27 BILL HAMBRICK ROAD
MAP AND PARCEL: 48 33
CURRENT RECORD HOLDER: DONALDSON HENRY P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 418/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 37, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 31.00 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 418, PAGE 90.
MAP AND PARCEL: 76 11
CURRENT RECORD HOLDER: DURDEN JAMES W & LINDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 205/779 LESS 487/151
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 172, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 83.75 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 16. 2070 JAY BIRD SPRINGS ROAD
MAP AND PARCEL: 11 52F
CURRENT RECORD HOLDER: EADY TONY L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 341/321
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 249, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 127. 122 OAK GROVE CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: E 19 117
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MARK
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 513/46
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.33 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, KNOWN AS 5300 9TH AVENUE, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 61. 5300 9TH AVENUE
MAP AND PARCEL: E 23 22D
CURRENT RECORD HOLDER: EDWARDS MARY LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 125/147 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 125, PAGE 147. DODGE AVENUE
MAP AND PARCEL: 60C 46C
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 349/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 183. 82 BLEDSOLE ROAD
MAP AND PARCEL: 54A 23
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS JOHNNY KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 409/42
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.72 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 23 AND 24, OF KIRKPATRICK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 141, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 377, PAGE 66. 70 FREEWILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 54A 2
CURRENT RECORD HOLDER: FLOYD LUTHER B ESTATE & LAWRENCE B ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 234/288 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 00.06 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 60A 45
CURRENT RECORD HOLDER: FORDHAM JERRY W AND HATCHER CATHY F ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 548/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.04 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 548, PAGE 296. 99 PINECREST DRIVE
MAP AND PARCEL: 48B 1
CURRENT RECORD HOLDER: FOUNTAIN CAROL M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 200/724
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 6085 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 91A 105
CURRENT RECORD HOLDER: GIRTMAN HENRY ESTATE AND LILLIE MAE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 134/196
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE CITY OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TOWN LOT 14. 251 CAROLINA AVE
MAP AND PARCEL: 43 41
CURRENT RECORD HOLDER: GORDON MARY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013, 2016
DEED BOOK: 239/93
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 6, BLOCK A, OF LOCKETTVILLE SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 67. 230 LOCKETTE RD
MAP AND PARCEL: 11A 19
CURRENT RECORD HOLDER: GORDON NORMAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 784/13
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 232, 14TH DISTRICT, 339 GMD, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 219 WILL REAVES ROAD
MAP AND PARCEL: 35 56
CURRENT RECORD HOLDER: GRAHAM MALCOLM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 103/108 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 137, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 8.75 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 118. 297 ELKINS ROAD
MAP AND PARCEL: 42B 7A
CURRENT RECORD HOLDER: GREENE WILLIE MAE, PATTERSON FREDDIE L SR, EDDIE L SR, LAMAR LESTER JR, TOMMY G. SR, ULYSSES, BENNIE L, WILBERT NELSON, EVA MAE P, BROWN, LILLIE MAE P.
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 303/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 74 AND 75, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 29 55
CURRENT RECORD HOLDER: HALL KENNETH L. & DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 509/20
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 1-5 AND 24-28, SECTIONS 59-60. 303 BETHEL ST
MAP AND PARCEL: 60C 67
CURRENT RECORD HOLDER: HALL PATRICA W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 641/280 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.75 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 91 2C
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL ANGEL AKA REDMOND ANGEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 302/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 9TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 14, OF ROGERS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 61. 311 ROGERS AVE
MAP AND PARCEL: 16 58
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL CHARLES FRANKLIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 599/325
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 244, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 55.29 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 599, PAGE 325.
MAP AND PARCEL: 43 10
CURRENT RECORD HOLDER: HARVARD DAVID E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011, 2015-2017
DEED BOOK: 675/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161.
MAP AND PARCEL: E 19 103
CURRENT RECORD HOLDER: HEFFNER ZOLA M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 158/4 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 310, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 5530 MAIN ST
MAP AND PARCEL: 60A 21
CURRENT RECORD HOLDER: HENDRIX DONNA JEAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 751/244
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1 AND 2, BLOCK E, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 11. 604 DUBLIN HWY
MAP AND PARCEL: 11 12
CURRENT RECORD HOLDER: HENLEY FRANKIE WILLIAMS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 125/574 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 233, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 27.
MAP AND PARCEL: 33 8B
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES ASHLEY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 635/54
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 113, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL # 33-8B, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 214. 722 GOOCH ROAD
MAP AND PARCEL: 34 2
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOIS M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 751/206
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 100, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.5 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 127.
MAP AND PARCEL: 33 33
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES LOYSE M AKA MANN LOYSE, FACISON LOIS M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 415/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 129, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 59.
MAP AND PARCEL: 56A 3
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON MATHEW STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 674/31
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 22, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 3928 COCHRAN HWY
MAP AND PARCEL: 34 9
CURRENT RECORD HOLDER: JONES FRED LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 204/387LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 110, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 9.30 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 240.
MAP AND PARCEL: E 26 134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE, BERNICE KILPATRICK ESTATE, JAVON KILPATRICK ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 343/185 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. PARK DRIVE
MAP AND PARCEL: E 26 106
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK LENZO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 361/326
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 0.10 ACRES, MORE OR LESS, BEING PART OF LOT 1, BLOCK G, OF SUNSET SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK IN PLAT BOOK DB1, PAGE 268. LEITCH STREET
MAP AND PARCEL: 12 50B
CURRENT RECORD HOLDER: KIRKLEY JAMES F & RANDIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 308/70
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.80 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 120. 291 BOB SPIRES RD
MAP AND PARCEL: 44 46
CURRENT RECORD HOLDER: KNIGHT CORNELL & JOANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 189/21
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 25, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 217.
MAP AND PARCEL: 48A 143A
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN VIRGINIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 467/147
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 9, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191.
MAP AND PARCEL: 11A 111
CURRENT RECORD HOLDER: LEE THELMA, CRAWFORD SHIRLEY AND ARLIE D. ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: 780/89
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 205, PAGE 26. 151 EAST ROAD
MAP AND PARCEL: 60A 36B
CURRENT RECORD HOLDER: LEWIS KATHERINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 515/141
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 262, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING BLOCK I, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 266. 59 GILBERT DRIVE
MAP AND PARCEL: 43 33
CURRENT RECORD HOLDER: LOCKETT OTELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 92/234
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES.
MAP AND PARCEL: 91A 45
CURRENT RECORD HOLDER: LUCAS BRIAN & KEGAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 778/251 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 3 AND 4, TRACT H. 305 ALABAMA AVE
MAP AND PARCEL: 58 444B
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX JOHN R JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 269/122
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 5, OF RIDGE POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18. 1961 BEN GIDDENS RD
MAP AND PARCEL: 44 13
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX SHEILA STONE & CRENSHAW MICHAEL NOLAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 492/226 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 22, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.69 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 44 91
CURRENT RECORD HOLDER: MADDOX SHEILA STONE & CRENSHAW MICHAEL NOLAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 492/226 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 22, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT II. 779 GARRETT OXLEY ROAD
MAP AND PARCEL: 31 41
CURRENT RECORD HOLDER: MARCHANT DARLA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 777/324
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 107, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 202.01 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 41 18
CURRENT RECORD HOLDER: MARTIN ERNEST KEVIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 772/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 69, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 101.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 234. 2491 EASTMAN MILAN RD
MAP AND PARCEL: 68 32
CURRENT RECORD HOLDER: MATHIS JEFFERY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 202/645 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 204 AND 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 23, PAGE 27. 1502 RODDY HWY
MAP AND PARCEL: 48A 143
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLENDON VIRGINIA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 660/254
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 8, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191.
MAP AND PARCEL: E 23 11
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 489/296 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E 23 11, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MOUNT MORIAH STREET
MAP AND PARCEL: E 27 20
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 3, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS. 807 LIVINGSTON AVENUE
MAP AND PARCEL: 11 52C
CURRENT RECORD HOLDER: MCDUFFIE KASABIAN R & ANGELA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 357/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 249, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 267.
MAP AND PARCEL: 88 59A
CURRENT RECORD HOLDER: MELTON ANGELA G & CHRISTOPHER L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 570/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 108, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 88-59A, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 204. 39 DYAL STILL RD
MAP AND PARCEL: E 9 10
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS CARLTON H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 564/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.26 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOTS 1, 2 AND 3, BLOCK H, LOCATED ON PINE DRIVE, DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E9-10, OF W FITZGERALD SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 210. 5735 PINE DRIVE
MAP AND PARCEL: E 21 6F
CURRENT RECORD HOLDER: NEWSON ISAAC JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 214/235
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 132, PAGE 584. 229 3RD AVENUE
MAP AND PARCEL: E 27 74
CURRENT RECORD HOLDER: NORTHERN KATHERINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 90/431
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.29 ACRES, MORE OR LESS, DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E27-74. 5427 ROSE STREET
MAP AND PARCEL: E 30 69
CURRENT RECORD HOLDER: OSUNA JUAN CARLOS
DEFENDANT IN FI-FA: MULLIS GLEN AND KATHY AND OSUNA JUAN CARLOS
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 826/349
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.61 ACRES, MORE OR LESS. 441 WARD STREET
MAP AND PARCEL: E 18 16
CURRENT RECORD HOLDER: OSUNA JUAN MANUEL
DEFENDANT IN FI-FA: OSUNA JUAN CARLOS
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 866/250
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 310, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 10, SECTION B, OF COTTONDALE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 228. 1006 EASTMAN STREET
MAP AND PARCEL: 58 60
CURRENT RECORD HOLDER: OWENS JASON MICHAEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 819/26
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 256, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 471 SCARBOROUGH OWENS RD
MAP AND PARCEL: 46 59
CURRENT RECORD HOLDER: PARKS TIMOTHY & LEILA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 220/572 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 44, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 859 OLD DODGE HIGH ROAD
MAP AND PARCEL: 83A 13
CURRENT RECORD HOLDER: PATTERSON SHIRLEY ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 472/61
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 132, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.84 ACRES, MORE OR LESS, A SHOWN IN PLAT BOOK 23, PAGE 174. 41 WELCOME FRIEND CHURCH RD
MAP AND PARCEL: 91A 94B
CURRENT RECORD HOLDER: PATTERSON WILLIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 489/150
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN THE CITY OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 12, OF LEWIS CIRCLE SUBDIVISION. MONTGOMERY STREET
MAP AND PARCEL: 91A 171
CURRENT RECORD HOLDER: PAUL ERNEST JR & LINDA R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012, 2014-2017
DEED BOOK: 463/188
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.69 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 57. 120 PINE AVENUE
MAP AND PARCEL: E 26 74A
CURRENT RECORD HOLDER: PAYNE TIMOTHY & MARY KIM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 400/340
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 3. BLOCK M, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 5815 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: 62 10B
CURRENT RECORD HOLDER: PITTMAN AMANDA MARIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 671/70
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 240, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT A, DESIGNATED AS MAP AND PARCEL # 62-10B, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 61. 3156 WPA RD
MAP AND PARCEL: 60B 23
CURRENT RECORD HOLDER: PLAZA JACKIE P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 266/14
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 278, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. SOPERTON HWY
MAP AND PARCEL: 49 43J
CURRENT RECORD HOLDER: PROFFITT BUDDY EUGENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 791/167
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 303, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 18 32K
CURRENT RECORD HOLDER: RICKS ANDREW WILLIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/196 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 157, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 22.
MAP AND PARCEL: 60 68A
CURRENT RECORD HOLDER: ROGERS JIM HOUSE & BEDSOLE WILLIAM ROBBIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 657/269
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 276, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.37 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 18 86A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THEY CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET SUBDIVISION.
MAP AND PARCEL: 59 121S
CURRENT RECORD HOLDER: SHIPMAN SHERRI JAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 236/260
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.44 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9 AND 10, OF GREENHILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 38 SYCAMORE DRIVE
MAP AND PARCEL: 43 15
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 214/668, LESS 371/20
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 35, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 41.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 44 44
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 215/399
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 25, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 44 44.
MAP AND PARCEL: 44 53D
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 811/170
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 36, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.16 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 20 102
CURRENT RECORD HOLDER: SIMMONS TAX AND FINANCIAL SERVICE LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SIMMONS TORI D
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 575/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 0.03 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 13, SECTION 5, AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 575, PAGE 65. COLLEGE STREET
MAP AND PARCEL: E 12 35
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BARBARA ANN (VIA TAX DEED) AND GLENN CLARA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 704/224 103/246
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL E 12 35. 426 MORGAN AVENUE
MAP AND PARCEL: E 12 60
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 259/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 210. 407 PLUM STREET
MAP AND PARCEL: E 22 40
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY HART
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 251/94
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 22. MOUNT MORIAH AND CLAY
MAP AND PARCEL: 48C 96
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BETTY L HART
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 226/368
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT. DODGE COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF 2.04 ACRES MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK IN PLAT BOOK 25, PAGE 48. 6194 FRED BOHANNON ROAD
MAP AND PARCEL: 18 9A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH FRED A III
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 357/42
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 207 AND 214, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 252.
MAP AND PARCEL: 12 50
CURRENT RECORD HOLDER: SPIRES RANDIE ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 217/299
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 283 AND 284, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 21.20 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 30 41C
CURRENT RECORD HOLDER: STANLEY DASHAUNDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 835/266
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 15, BLOCK F, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 143. 5717 RUSSELL AVE
MAP AND PARCEL: 42C 34 17
CURRENT RECORD HOLDER: STEWART DEBBIE ANN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 550/92 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 16, 14TH DIS TRICT, DODGE COUNTY,GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS, BEING LOT 17, AS SHOWN IN PLAT BOOK IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 42C 55
CURRENT RECORD HOLDER: STRONG WILLIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 688/290
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 45, 14TH DISTRICT, IN THE CITY OF MILAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.33 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 19, OF THE PINES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 166.
MAP AND PARCEL: 42C 58
CURRENT RECORD HOLDER: STRONG WILLIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 611/150
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 45, 14TH DISTRICT, IN THE CITY OF MILAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.02 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 16, 18, AND 31, OF THE PINES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 166.
MAP AND PARCEL: 42B 26
CURRENT RECORD HOLDER: SWAIN CAREY PEARLIE MRS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 96/139 AND 96/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 75, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 71 2A
CURRENT RECORD HOLDER: TAYLOR ROBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 87/235
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 199, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 73 17
CURRENT RECORD HOLDER: THE CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 618/273
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 62.30 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 74.
MAP AND PARCEL: 42C 34 46
CURRENT RECORD HOLDER: THOMPSON CLIFTON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 542/53
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.0 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 46, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 68 1
CURRENT RECORD HOLDER: UNITED FARMS GROUP LLC
DEFENDANT IN FI-FA: UNITED FARMS LLC
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 860/28
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.2 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 274. 1821 BILL MULLIS RD
MAP AND PARCEL: 11A 215
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER JEROME AKA WALKER WILLIAM JEROME
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 141/671
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE TOWN OF RHINE, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 11A 215, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 202, PAGE 687.
MAP AND PARCEL: 59 121D
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE AMANDA MARIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 804/147 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 260, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AND LOT 5, OF GREEN HILL ESTATES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 26, PAGE 46. 20 ELM DRIVE
MAP AND PARCEL: 59 121F
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE AMANDA MARIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 804/147 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 260, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.33 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT