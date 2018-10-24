Legals 10-24-18 Page 3

WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $681.47
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $514.76
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, HELEN LAMPKIN, KATHY WIMBERLY, LONNIE LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,047.45
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $285.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $579.52
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.36
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.