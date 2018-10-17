Legals 10-17-18 Page 3
Wednesday, October 17. 2018
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 308 AND 291, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 17, OF MILNER SUBDIVISION. 906 PAGE ST
MAP AND PARCEL: E22 034
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH AMBUS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,229.25
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 321 SMITH STREET
MAP AND PARCEL: E21 073A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH ANN M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $243.28
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 178/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .49 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 048C 003 18
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SHIRLEY ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $445.56
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 713/16
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 18, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 341 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND KNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $382.62
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 035
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $872.14
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 3, 4, 5, 6 AND 7. 5445 OAK ST
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,046.84
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $671.49
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $681.47
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $514.76
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, HELEN LAMPKIN, KATHY WIMBERLY, LONNIE LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,047.45
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $285.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $579.52
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.36
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
MAP AND PARCEL: E22 034
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH AMBUS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,229.25
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 321 SMITH STREET
MAP AND PARCEL: E21 073A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH ANN M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $243.28
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 178/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .49 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 048C 003 18
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SHIRLEY ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $445.56
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 713/16
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 18, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 341 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND KNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $382.62
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 035
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $872.14
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 3, 4, 5, 6 AND 7. 5445 OAK ST
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,046.84
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $671.49
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $681.47
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $514.76
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS, HELEN LAMPKIN, KATHY WIMBERLY, LONNIE LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,047.45
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $285.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $579.52
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.36
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
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