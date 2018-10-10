Legals 10-10-18 page #3
Wednesday, October 10. 2018
(Continued from Page 4B)
LAND LOT 22, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.43 ACRES, MORE OR LESS. 228 LEGION DR
MAP AND PARCEL: E28 101
CURRENT RECORD HOLDER: PEACOCK OLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,421.98
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.22 ACRES, MORE OR LESS. 904 ANSON AVE
MAP AND PARCEL: E22 037A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $561.22
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 9.00 ACRES, MORE OR LESS, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E21 082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU AND CHARLES DARREN POWELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $485.24
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E22 044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU AND CHARLES POWELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $515.96
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CON-SISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E26 171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $820.11
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 167
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LUTHER MAE POWELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $241.71
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 118/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 5940 HARDIN ST
MAP AND PARCEL: E21 010
CURRENT RECORD HOLDER: ROBINSON WILLIE PEARL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOW
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.59
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 405 1ST AVENUE
MAP AND PARCEL: E18 072
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $302.33
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 645/21 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.57 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 5, 6 AND 7, BLOCK K, OF SUNSET SUBDIVISION. AS SHOWN IN PLAT BOOK D1, PAGE 267. 5048 ADA ST
MAP AND PARCEL: E18 086A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $922.73
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. ADA ST
MAP AND PARCEL: E26 157
CURRENT RECORD HOLDER: SHOWERS DORA J ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $250.70
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 191/717
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 308 AND 291, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 17, OF MILNER SUBDIVISION. 906 PAGE ST
MAP AND PARCEL: E22 034
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH AMBUS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,229.25
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 321 SMITH STREET
MAP AND PARCEL: E21 073A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH ANN M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $243.28
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 178/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .49 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 048C 003 18
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SHIRLEY ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $445.56
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 713/16
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 18, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 341 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND KNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $382.62
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 035
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $872.14
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 3, 4, 5, 6 AND 7. 5445 OAK ST
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,046.84
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $671.49
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $681.47
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $514.76
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MOR-RIS, HELEN LAMPKIN, KATHY WIMBERLY, LONNIE LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,047.45
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $285.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $579.52
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.36
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described
LAND LOT 22, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.43 ACRES, MORE OR LESS. 228 LEGION DR
MAP AND PARCEL: E28 101
CURRENT RECORD HOLDER: PEACOCK OLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,421.98
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.22 ACRES, MORE OR LESS. 904 ANSON AVE
MAP AND PARCEL: E22 037A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $561.22
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 9.00 ACRES, MORE OR LESS, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E21 082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU AND CHARLES DARREN POWELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $485.24
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E22 044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU AND CHARLES POWELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $515.96
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CON-SISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E26 171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $820.11
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 167
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LUTHER MAE POWELL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $241.71
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 118/230
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 5940 HARDIN ST
MAP AND PARCEL: E21 010
CURRENT RECORD HOLDER: ROBINSON WILLIE PEARL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOW
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.59
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 405 1ST AVENUE
MAP AND PARCEL: E18 072
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $302.33
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 645/21 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.57 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 5, 6 AND 7, BLOCK K, OF SUNSET SUBDIVISION. AS SHOWN IN PLAT BOOK D1, PAGE 267. 5048 ADA ST
MAP AND PARCEL: E18 086A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $922.73
TAX YEARS DUE: 2012-2017
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. ADA ST
MAP AND PARCEL: E26 157
CURRENT RECORD HOLDER: SHOWERS DORA J ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $250.70
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 191/717
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 308 AND 291, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 17, OF MILNER SUBDIVISION. 906 PAGE ST
MAP AND PARCEL: E22 034
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH AMBUS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,229.25
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 321 SMITH STREET
MAP AND PARCEL: E21 073A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH ANN M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $243.28
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 178/468
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .49 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 048C 003 18
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SHIRLEY ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $445.56
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 713/16
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 307, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 18, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 100. 341 EUGENE SMITH DRIVE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND KNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $382.62
TAX YEARS DUE: 2015, 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 035
CURRENT RECORD HOLDER: WHITE JARVIS CLINT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $872.14
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: 740/312
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 3, 4, 5, 6 AND 7. 5445 OAK ST
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,046.84
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $671.49
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $681.47
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN ETAL, LONNIE LAMPKIN, HELEN LAMPKIN, KATHY LAMPKIN WIMBERLY, WILLIE JAMES LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MORRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $514.76
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 010
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN, MARTHA ANN LAMPKIN MOR-RIS, HELEN LAMPKIN, KATHY WIMBERLY, LONNIE LAMPKIN, WILLIE JAMES LAMPKIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,047.45
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: EAS 176
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS FLORA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $285.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOCATED ON ROSE STREET.
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $579.52
TAX YEARS DUE: 2016-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E26 085A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT MARY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.36
TAX YEARS DUE: 2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK F, OF SUNSET. 5709 DOROUGH ST
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Dodge County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described
Trackbacks
Trackback specific URI for this entry
No Trackbacks
Comments
Display comments as (Linear | Threaded)