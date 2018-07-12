Legals 7-11-18

Posted by
Admin
in Legals
Thursday, July 12. 2018
Comments (0)
1007
DEBTORS AND CREDITORS
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
Georgia, Dodge County
All creditors of the Estate of Alton Bryan, deceased, late of Dodge County, are hereby notified to render in writing their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 13th day of June, 2018.
JANICE BRYAN,
Executrix of the
Estate of Alton Bryan,
deceased
J. Stanley Smith
Smith Garner, LLC
205 N. Franklin Street
Dublin, GA 31021
gpn 07
GEOR­GIA, DODGE COUN­TY
NO­TICE TO DEBTORS AND CREDI­TORS
All credi­tors of the Es­tate of AN­NIE MAE ROSS de­ceased, late of Bleck­ley Coun­ty, Geor­gia, are here­by no­ti­fied to render in their de­mands to the un­der­signed ac­cord­ing to law, and all per­sons in­debt­ed to said es­tate are re­quired to make im­me­diate pay­ment to me.
This 2nd day of July, 2018.
EV­ER­ETT ROSS
Ex­ec­u­tor of Last Will &
Tes­ta­ment of
AN­NIE MAE ROSS
115 Hol­ly-Ross Road
Coch­ran GA 31014
gpn 07
NO­TICE TO DEBTORS AND CREDI­TORS
All credi­tors of the Es­tate of LUTH­ER HAR­OLD HAYNES, late of Dodge Coun­ty, Geor­gia, de­ceased, are here­by no­ti­fied to render in their de­mands to the un­der­signed ac­cord­ing to law; and all per­sons in­debt­ed to said Es­tate are re­quired to make im­me­diate pay­ment.
This 20th day of June, 2018.
JEN­NIF­ER N. HA­SKINS, At­tor­ney for
Ad­min­is­tra­tor of the Es­tate of LUTH­ER HAR­OLD HAYNES
P.O. Box 5085
Mac­on, GA 31208

1010
FAMILY, CHILDREN, YOUTH
gpn 10
IN THE JU­VE­NILE COURT OF PEACH COUN­TY, GEOR­GIA
JU­VE­NILE FILE #6809-J
IN THE IN­TER­EST OF:
J. T. M.
SEX W/M
AGE 4
DOB 09/2013
CASE #111-2018J-046
CHILD UN­DER 18 YEARS OF AGE
TO WHOM IT MAY CON­CERN, MIR­AN­DA CAR­PENT­ER (moth­er); TI­MOTHY MOTE (fa­ther); ANY UN­KNOWN PU­TA­TIVE FA­THER, AND AN­YONE ELSE CLAIM­ING A PAR­EN­TAL IN­TER­EST IN THE ABOVE CHILD
You are no­ti­fied that a Pe­ti­tion for De­pend­en­cy was filed against you in said court on 07/02/18, an Or­der for Serv­ice by Pub­li­ca­tion was en­tered on 06/26/18.
YOU ARE COM­MAND­ED AND RE­QUIRED TO BE AND AP­PEAR be­fore Peach Coun­ty Ju­ve­nile Court, held at Peach Coun­ty Court­house, Ft. Val­ley, Geor­gia on 07/10/18 at 8:30 o’clock a.m. for a hear­ing, and on 11/01/18 at 10:30 o’clock a.m., for a hear­ing fol­low­ing serv­ice by pub­li­ca­tion. Serve an an­swer on Pe­ti­tion­er’s At­tor­ney, James E. Pat­ter­son, P. O. Box 1006, For­syth, Geor­gia 31029. You may ob­tain a copy of the pe­ti­tion by con­tact­ing Peach Coun­ty Ju­ve­nile Court Clerk.
WIT­NESS the Hon­or­able Judg­es of this court, this 2nd day of July, 2018.
WHIT­NEY NEL­SON, DEPU­TY
CLERK, PEACH COUN­TY PEACH COURT
gpn 10
IN THE JU­VE­NILE COURT OF DODGE COUN­TY
STATE OF GEOR­GIA
IN THE INTEREST OF:
H.R., DOB: 02/25/2012
J.B., DOB: 11/11/2014
Minor Child­ren
CASE NO. 045-18J-3256
FOR PE­TI­TION TO TER­MI­NATE PAR­EN­TAL RIGHTS
TO: NIGEL BROWN, DEREK DUPREE, and ANY UNKNOWN UNNAMED PUTATIVE FATHERS, and OTHERS CLAIMING AN INTEREST IN THE MINOR CHILDREN NAMED ABOVE BORN TO DENESHA ROBINSON ON THE DATES ABOVE
By Or­der for Serv­ice by Pub­li­ca­tion dat­ed March 2, 2018 you are re­quired to ap­pear be­fore the Ju­ve­nile Court of DODGE Coun­ty De­part­ment of Fam­i­ly and Child­ren Serv­ic­es. You may ob­tain a free copy of the pe­ti­tion di­rect­ly or by mail from the clerk of said court. The gen­er­al na­ture of the al­le­ga­tions are that the children de­pend­ent children and the de­pend­ent state is like­ly to con­tin­ue and cause seri­ous phys­i­cal, men­tal, emo­tion­al, or mor­al harm to the child un­less the rights of the par­ents are ter­mi­nat­ed. THE COURT HEAR­ING OF YOUR CASE HAS BEEN SCHED­ULED
FOR JUNE, 2018, AT 1:30 P.M., AT THE DODGE COUN­TY COURT­HOUSE IN EAST­MAN, GEOR­GIA.
The court at tri­al can ent­er a judg­ment end­ing your rights to the child if you fail to ap­pear and show cause why your par­en­tal rights should not be ter­mi­nat­ed. A bio­log­i­cal fa­ther may lose all rights to the child and not be en­ti­tled to ob­ject to the ter­mi­na­tion of his rights un­less, with­in 30 days of re­ceipt of this no­tice, he files: (1) a pe­ti­tion to le­git­i­mate the child; and (2) a no­tice of the fil­ing of the pe­ti­tion to le­git­i­mate with the Ju­ve­nile Court of DODGE COUN­TY, Geor­gia.
A par­ty has the right to an at­tor­ney in this pro­ceed­ing. If you are un­able to hire an at­tor­ney, the Court will ap­point one for you if you are an in­di­gent per­son.
If you have any ques­tions con­cern­ing this no­tice of sum­mons, con­tact the clerk’s of­fice at 478-374-2871.
WIT­NESS the Hon­or­able STEPHANIE BURTON, Judge of said court, this the 21st day of MARCH, 2018.
RHETT WALK­ER
(Depu­ty) Clerk of Ju­ve­nile Court
Dodge Coun­ty, Geor­gia

1011
FORECLOSURES
gpn 11
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
GEOR­GIA, DODGE COUN­TY
Un­der and by vir­tue of the Pow­er of Sale con­tained in a Deed to Se­cure Debt from DA­VID KNOWLES AND EVA KNOWLES to CHA­RLES E. NOR­RIS AND LAU­RA J. NOR­RIS dat­ed March 19, 2015, record­ed March 20, 2015, Deed Book 779, Pag­es 128-135, DODGE Coun­ty Records, con­vey­ing the af­ter-de­scribed prop­er­ty to se­cure a Note in the origi­nal amount of ONE HUNDRED NINE THOU­SAND NINE HUNDRED DOL­LARS ($109,900.00) with in­ter­est there­on as set forth there­in, there will be sold by the un­der­signed at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash be­fore the court­house door of DODGE Coun­ty, Geor­gia, with­in the le­gal hours of sale on the FIRST TUES­DAY IN AU­GUST 2018, the fol­low­ing de­scribed prop­er­ty:
ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND LY­ING AND BE­ING IN LAND LOTS 66, 67, 84 AND 85 IN THE 19TH LAND DIS­TRICT OF DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, CON­TAIN­ING 2.00 ACR­ES, AS SHOWN ON THAT CER­TAIN PLAT OF SUR­VEY DAT­ED FE­BRU­ARY 25, 2015 PRE­PARED BY FRED­DIE J. HAT­TA­WAY, GA RLS NO. 2467, AND RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 40, PAGE 3, WHICH PLAT AND THE RECORD THERE­OF BE­ING BY REF­ER­ENCE IN­COR­PO­RAT­ED HERE­IN AND MADE A PART HERE­OF FOR DE­SCRIP­TIVE AND ALL OTH­ER LE­GAL PUR­POS­ES.
SAID TRACT CON­VEYED BE­ING A POR­TION OF THAT CER­TAIN PROP­ER­TY DE­SCRIBED IN THAT WAR­RAN­TY DEED BET­WEEN MICHAEL REEVES AND DEN­NIS RICH TO CHA­RLES E. NOR­RIS AND LAU­RA J. NOR­RIS DAT­ED DE­CEM­BER 27, 2005 AND RECORD­ED JANU­ARY 3, 2006, IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN DEED BOOK 527, PAG­ES 319-320. (POR­TION OF MAP/PAR­CEL 080-006)
The debt se­cured by said Deed to Se­cure Debt has been and is here­by de­clared due be­cause of, among oth­er pos­si­ble ev­ents of de­fault, fai­lure to make pay­ments in ac­cor­dance with the terms of said note. The debt re­main­ing in de­fault, this sale shall be made for the pur­pose of pay­ing the same and all ex­pens­es of sale, as pro­vid­ed in said Deed and by law, in­clud­ing at­tor­ney’s fees (no­tice of int­ent to col­lect at­tor­ney’s fees hav­ing been given). Said prop­er­ty will be sold sub­ject to any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien but not yet due and pay­able) and mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, and as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Deed to Se­cure Debt first set out above.
TO THE BEST KNOWL­EDGE AND BE­LIEF OF THE UN­DER­SIGNED, THE PAR­TY IN POS­SES­SION OF THE PROP­ER­TY ARE THE DEBTORS OR A TEN­ANT OR TEN­ANTS AND THIS PROP­ER­TY IS MORE COM­MON­LY KNOWN AS 191 PAUL LANE, CHESTER, GA 31012.
The per­son who shall have the au­thor­i­ty to ne­go­tiate, amend, and mod­i­fy this loan is CHA­RLES E. NOR­RIS AND LAU­RA J. NOR­RIS, P.O. Box 4118, Plant City, FL 33563 (813) 267-1861.
The sale will be con­duct­ed sub­ject to (1) con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the US Bank­rupt­cy Code and (2) fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the hold­er of the se­cur­i­ty deed.
CHA­RLES E. NOR­RIS AND
LAU­RA J. NOR­RIS
As At­tor­ney in Fact for
DA­VID KNOWLES AND
EVA KNOWLES
RITA J. LLOP PC
At­tor­ney at Law
5007 9th Ave­nue
East­man, Geor­gia 31023
(478) 374-9500
This law firm is at­tempt­ing to col­lect a debt. Any in­for­ma­tion ob­tained will be useD for that pur­pose.
gpn 11
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
DODGE COUN­TY
Pur­su­ant to the Pow­er of Sale con­tained in a Se­cur­i­ty Deed given by MICHAEL G. MELE TO MORT­GAGE ELEC­TRON­IC REG­IS­TRA­TION SYS­TEMS, INC. AS A NO­MI­NEE FOR CA­LU­SA IN­VEST­MENTS, LLC, LIM­IT­ED LI­ABIL­I­TY COM­PA­NY dat­ed 9/15/2006 and record­ed in Deed Book 556 Page 291 Dodge Coun­ty, Geor­gia records; as last trans­ferred to or ac­quired by U.S. BANK TRUST NA­TION­AL AS­SO­CIA­TION, NOT IN ITS IN­DI­VID­U­AL CA­PAC­I­TY BUT SOLE­LY AS OWN­ER TRUS­TEE FOR REO TRUST 2017-RPL1, con­vey­ing the af­ter-de­scribed prop­er­ty to se­cure a Note in the origi­nal prin­ci­pal amount of $ 110,000.00, with in­ter­est at the rate speci­fied there­in, there will be sold by the un­der­signed at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash be­fore the Court­house door of DODGE Coun­ty, Geor­gia (or such oth­er area as des­ig­nat­ed by Or­der of the Su­pe­ri­or Court of said coun­ty), with­in the le­gal hours of sale on AU­GUST 7, 2018 (be­ing the first Tues­day of said month un­less said date falls on a Fed­er­al Holi­day, in which case be­ing the first Wed­nes­day of said month), the fol­low­ing de­scribed prop­er­ty:
ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND SITU­ATE, LY­ING AND BE­ING IN LAND LOT 58, 19TH LAND DIS­TRICT, DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, CON­TAIN­ING 3.05 ACR­ES, MORE OR LESS, AS SHOWN ON A PLAT OF SUR­VEY PRE­PARED BY LAR­RY C. JONES, GRLS, RECORD­ED IN PLAT BOOK 33, PAGE 131, DODGE COUN­TY SU­PE­RI­OR COURT CLERK’S RECORDS. SAID PLAT IS BY THIS REF­ER­ENCE IN­COR­PO­RAT­ED HERE­IN FOR A MORE COM­PLETE AND AC­CU­RATE DE­SCRIP­TION OF THE PROP­ER­TY HERE­IN CON­VEYED.
SAID PROP­ER­TY IS SUB­JECT TO A 60’ AC­CESS EASE­MENT FROM MID­DLE GROUND CHURCH ROAD TO THE PROP­ER­TY HERE­IN CON­VEYED FOR THE PUR­POSE OF IN­GRESS AND EGRESS AS SHOWN ON THE AFORE­MEN­TIONED PLAT.
THE ABOVE DE­SCRIBED PROP­ER­TY IS SUB­JECT TO THE FOL­LOW­ING RE­STRIC­TIONS: (1) NO SIN­GLE-WIDE MO­BILE HOMES SHALL BE LO­CAT­ED ON THE PROP­ER­TY; (2) NO DOU­BLE-WIDE MO­BILE HOMES MAN­U­FAC­TURED PRI­OR TO 1998 SHALL BE LO­CAT­ED ON THE PROP­ER­TY; (3) ANY HOME, IN­CLUD­ING MO­BILE OR MAN­U­FAC­TURED HOMES, SHALL BE ON A PER­MA­NENT FOUN­DA­TION; (4) THERE SHALL BE NO COM­MER­CIAL LIVE STOCK KEPT ON THE PROP­ER­TY; AND (6) NO SUB­DI­VI­SION OF THIS TRACT SHALL BE AL­LOWED UN­LESS ANY TRACT SUB­DI­VID­ED CON­TAINS ONE (1) ACRE OR MORE.
BE­ING THE SAME PROP­ER­TY CON­VEYED TO MICHAEL G. MELE BY DEED FROM SPO­TLIGHT SERV­IC­ES, INC. RECORD­ED 07/13/2004 IN DEED BOOK 479 PAGE 135, IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF THE SU­PE­RI­OR COURT OF DODGE COUN­TY, GEOR­GIA.
TAX ID# 092-016L

The debt se­cured by said Se­cur­i­ty Deed has been and is here­by de­clared due be­cause of, among oth­er pos­si­ble ev­ents of de­fault, fai­lure to pay the in­debt­ed­ness as and when due and in the man­ner pro­vid­ed in the Note and Se­cur­i­ty Deed. The debt re­main­ing in de­fault, this sale will be made for the pur­pose of pay­ing the same and all ex­pens­es of this sale, as pro­vid­ed in the Se­cur­i­ty Deed and by law, in­clud­ing at­tor­ney’s fees (no­tice of int­ent to col­lect at­tor­ney’s fees hav­ing been given).
Said prop­er­ty is com­mon­ly known as 125 SPO­TLIGHT DRIVE, CHESTER, GA 31012 to­geth­er with all fix­tures and per­son­al prop­er­ty at­tached to and con­sti­tut­ing a part of said prop­er­ty, if any.
To the best knowl­edge and be­lief of the un­der­signed, the par­ty (or par­ties) in pos­ses­sion of the sub­ject prop­er­ty is (are): MICHAEL G. MELE or ten­ant or ten­ants.
RUSH­MORE LOAN MAN­AGE­MENT SERV­IC­ES, LLC is the ent­i­ty or in­di­vid­u­al des­ig­nat­ed who shall have full au­thor­i­ty to ne­go­tiate, amend and mod­i­fy all terms of the mort­gage.
Rush­more Loan
Man­age­ment Serv­ic­es, LLC
PO Box 52708
Ir­vine, CA 92619
888.504.7300
Note, how­ev­er, that such ent­i­ty or in­di­vid­u­al is not re­quired by law to ne­go­tiate, amend or mod­i­fy the terms of the loan.
Said prop­er­ty will be sold sub­ject to: (a) any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien, but not yet due and pay­able), (b) un­paid wa­ter or sew­age bills that con­sti­tute a lien against the prop­er­ty wheth­er due and pay­able or not yet due and pay­able and which may not be of record, (c) the right of re­demp­tion of any tax­ing au­thor­i­ty, (d) any mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, and (e) any as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants, and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Se­cur­i­ty Deed first set out above.
The sale will be con­duct­ed sub­ject to (1) con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the U.S. Bank­rupt­cy Code; and (2) fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the hold­er of the Se­cur­i­ty Deed. Pur­su­ant to O.C.G.A. Sec­tion 9-13-172.1, which al­lows for cer­tain pro­cedures re­gard­ing the re­scis­sion of ju­di­cial and non-ju­di­cial sales in the State of Geor­gia, the Deed Un­der Pow­er and oth­er fore­clo­sure docu­ments may not be pro­vid­ed un­til fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan as pro­vid­ed im­me­diate­ly above.
U.S. BANK TRUST
NA­TION­AL AS­SO­CIA­TION, NOT IN ITS IN­DI­VID­U­AL CA­PAC­I­TY BUT SOLE­LY AS OWN­ER
TRUS­TEE FOR REO TRUST
2017-RPL1
as agent and At­tor­ney in Fact for
MICHAEL G. MELE
AL­DRIDGE PITE, LLP
15 Pied­mont Cen­ter
3575 Pied­mont Road, N.E.
Su­ite 500
Atlan­ta, Geor­gia 30305
404-994-7637
1208-2079A THIS LAW FIRM MAY BE ACT­ING AS A DEBT COL­LEC­TOR AT­TEMPT­ING TO COL­LECT A DEBT. ANY IN­FOR­MA­TION OB­TAINED WILL BE USED FOR THAT PUR­POSE. 1208-2079A
gpn 11
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
DODGE COUN­TY
Pur­su­ant to the Pow­er of Sale con­tained in a Se­cur­i­ty Deed given by WIL­LIAM A. WARD TO ROB­INS FED­ER­AL CRED­IT UNION dat­ed 10/7/2003 and record­ed in Deed Book 456 Page 182 and re-record­ed at Deed Book 461 Page 220 DODGE Coun­ty, Geor­gia records; as last trans­ferred to or ac­quired by JPMOR­GAN CHASE BANK, NA­TION­AL AS­SO­CIA­TION, con­vey­ing the af­ter-de­scribed prop­er­ty to se­cure a Note in the origi­nal prin­ci­pal amount of $ 29,446.00, with in­ter­est at the rate speci­fied there­in, there will be sold by the un­der­signed at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash be­fore the Court­house door of DODGE Coun­ty, Geor­gia (or such oth­er area as des­ig­nat­ed by Or­der of the Su­pe­ri­or Court of said coun­ty), with­in the le­gal hours of sale on AU­GUST 7, 2018 (be­ing the first Tues­day of said month un­less said date falls on a Fed­er­al Holi­day, in which case be­ing the first Wed­nes­day of said month), the fol­low­ing de­scribed prop­er­ty:

TRACT ONE: ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND LY­ING AND BE­ING IN THE CITY OF EAST­MAN, DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, AND KNOWN AS LOT NO. 9 IN BLOCK C OF BA­CON HEIGHTS SUB­DI­VI­SION AC­CORD­ING TO A PLAT THERE­OF, RECORD­ED IN THE CLERK’S OF­FICE OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 4, PAGE 167, AND BY REF­ER­ENCE IN­COR­PO­RAT­ED HERE­IN AND MORE PAR­TICU­LAR­LY SHOWN ON A PLAT OF A SUR­VEY MADE BY HAR­RELL ROSS, SUR­VEYORS, IN JUNE 1964, RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 6, PAGE 59, AND FUR­THER DE­SCRIBED AS FOL­LOWS: BE­GIN AT A POINT ON THE NORTH­WEST SIDE OF BA­CON AVE­NUE WHICH IS 290 FEET NORTH­EAST OF THE NORTH IN­TER­SEC­TION OF BA­CON AVE­NUE AND KAR­EN DRIVE, AND RUN­NING THENCE NORTH 44 DE­GREES 30 MINUTES WEST A DIS­TANCE OF 120 FEET TO A STAKE; THENCE NORTH 45 DE­GREES 30 MINUTES EAST A DIS­TANCE OF 85 FEET TO A POINT; THENCE SOUTH 44 DE­GREES 30 MINUTES EAST 120 FEET TO BA­CON AVE­NUE, THENCE ALONG BA­CON AVE­NUE SOUTH 45 DE­GREES 30 MINUTES WEST A DIS­TANCE OF 85 FEET TO THE POINT OF BE­GIN­NING, AND BE­ING THE SAME PROP­ER­TY CON­VEYED TO M.T. AND LAU­RA FORD­HAM BY MRS. LOR­ENE P. CO­OP­ER BY DEED DAT­ED JUNE 27, 1964, AND RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN DEED BOOK 99, PAGE 204.

TRACT TWO: ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND LY­ING AND BE­ING IN THE CITY OF EAST­MAN, DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, AND BE­ING A POR­TION OF LOT NO. 11 IN BLOCK C OF THE BA­CON HEIGHTS SUB­DI­VI­SION, AC­CORD­ING TO THE PLAT OF A SUR­VEY BY JIM H. ROSS, SUR­VEYOR, DAT­ED APRIL, 1961, AND RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 4, PAGE 167, SAID POR­TION BE­ING DE­SCRIBED AS A FIF­TEEN (15) FOOT STRIP BE­GIN­NING ON THE NORTH­WEST SIDE OF BA­CON AVE­NUE AT THE POINT DI­VID­ING LOTS AT 9 AND 11 RUN THENCE ALONG SAID NORTH­WEST SIDE OF BA­CON AVE­NUE IN A DI­REC­TION OF NORTH FOR­TY-FIVE (45°) DE­GREES THIR­TY (30’) MINUTES EAST A DIS­TANCE OF FIF­TEEN (15) FEET TO A POINT; RUN THENCE IN A DI­REC­TION OF NORTH FOR­TY-FOUR(44°) DE­GREES THIR­TY (30’) MINUTES WEST A DIS­TANCE OF ONE HUNDRED AND TWEN­TY (120) FEET TO THE DI­VID­ING LINE BET­WEEN LOTS 10 AND 11; RUN THENCE ALONG SAID DI­VID­ING LINE IN A DI­REC­TION OF SOUTH
FOR­TY-FIVE (45°) DE­GREES THIR­TY (30’) MINUTES WEST A DIS­TANCE OF FIF­TEEN (15) FEET TO A CORN­ER COM­MON TO LOTS 8, 9, 10, AND 11; RUN THENCE ALONG THE DI­VID­ING LINE BET­WEEN LOTS 9 AND 11, A DIS­TANCE OF ONE HUNDRED TWEN­TY (120) FEET TO THE POINT OF BE­GIN­NING.

The debt se­cured by said Se­cur­i­ty Deed has been and is here­by de­clared due be­cause of, among oth­er pos­si­ble ev­ents of de­fault, fai­lure to pay the in­debt­ed­ness as and when due and in the man­ner pro­vid­ed in the Note and Se­cur­i­ty Deed. The debt re­main­ing in de­fault, this sale will be made for the pur­pose of pay­ing the same and all ex­pens­es of this sale, as pro­vid­ed in the Se­cur­i­ty Deed and by law, in­clud­ing at­tor­ney’s fees (no­tice of int­ent to col­lect at­tor­ney’s fees hav­ing been given).
Said prop­er­ty is com­mon­ly known as 5533 BA­CON AVE­NUE, EAST­MAN, GA 31023 to­geth­er with all fix­tures and per­son­al prop­er­ty at­tached to and con­sti­tut­ing a part of said prop­er­ty, if any.
To the best knowl­edge and be­lief of the un­der­signed, the par­ty (or par­ties) in pos­ses­sion of the sub­ject prop­er­ty is (are): Be­lin­da B. Ward and Ryan W. Ward or ten­ant or ten­ants.
JPMOR­GAN CHASE BANK, NA is the ent­i­ty or in­di­vid­u­al des­ig­nat­ed who shall have full au­thor­i­ty to ne­go­tiate, amend and mod­i­fy all terms of the mort­gage.
JPMOR­GAN CHASE BANK, NA
HOME­OWN­ER’S AS­SIS­TANCE DE­PART­MENT
3415 VISION DRIVE
COL­UM­BUS, OHIO 43219
1-866-550-5705
Note, how­ev­er, that such ent­i­ty or in­di­vid­u­al is not re­quired by law to ne­go­tiate, amend or mod­i­fy the terms of the loan.
Said prop­er­ty will be sold sub­ject to: (a) any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien, but not yet due and pay­able), (b) un­paid wa­ter or sew­age bills that con­sti­tute a lien against the prop­er­ty wheth­er due and pay­able or not yet due and pay­able and which may not be of record, (c) the right of re­demp­tion of any tax­ing au­thor­i­ty, (d) any mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, and (e) any as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants, and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Se­cur­i­ty Deed first set out above.
The sale will be con­duct­ed sub­ject to (1) con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the U.S. Bank­rupt­cy Code; and (2) fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the hold­er of the Se­cur­i­ty Deed. Pur­su­ant to O.C.G.A. Sec­tion 9-13-172.1, which al­lows for cer­tain pro­cedures re­gard­ing the re­scis­sion of ju­di­cial and non-ju­di­cial sales in the State of Geor­gia, the Deed Un­der Pow­er and oth­er fore­clo­sure docu­ments may not be pro­vid­ed un­til fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan as pro­vid­ed im­me­diate­ly above.
JPMOR­GAN CHASE BANK,
NA­TION­AL AS­SO­CIA­TION
as agent and At­tor­ney in Fact for
WIL­LIAM A. WARD
AL­DRIDGE PITE, LLP
15 Pied­mont Cen­ter
3575 Pied­mont Road, N.E.
Su­ite 500
Atlan­ta, Geor­gia 30305
(404) 994-7637
1031-1441A
THIS LAW FIRM MAY BE ACT­ING AS A DEBT COL­LEC­TOR AT­TEMPT­ING TO COL­LECT A DEBT. ANY IN­FOR­MA­TION OB­TAINED WILL BE USED FOR THAT PUR­POSE. 1031-1441A
gpn 11
STATE OF GEOR­GIA
COUN­TY OF DODGE
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
Be­cause of a de­fault un­der the terms of the Se­cur­i­ty Deed ex­e­cut­ed by JA­MIE L. GA­TLIN to WELLS FAR­GO BANK, NA dat­ed Fe­bru­ary 9, 2015, and record­ed in Deed Book 776, Page 56, DODGE Coun­ty Records, se­cur­ing a Note in the origi­nal prin­ci­pal amount of $99,000.00, the hold­er there­of pur­su­ant to said Deed and Note there­by se­cured has de­clared the en­tire amount of said in­debt­ed­ness due and pay­able and, pur­su­ant to the pow­er of sale con­tained in said Deed, will on the FIRST TUES­DAY, AU­GUST 7, 2018, dur­ing the le­gal hours of sale, be­fore the Court­house door in said Coun­ty, sell at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash, the prop­er­ty de­scribed in said Deed, to-wit:
ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND LY­ING AND, BE­ING IN LAND LOT NUMBER 199 IN THE 16TH LAND DIS­TRICT OF DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, CON­TAIN­ING 0.68 ACR­ES, MORE OR LESS, AND BE­ING MORE PAR­TICU­LAR­LY DE­SCRIBED AS FOL­LOWS: TO ES­TAB­LISH THE POINT OF BE­GIN­NING, BE­GIN AT THE IN­TER­SEC­TION FORMED BY THE SOUTH­EAST LOT LINE OF SAID LAND LOT AND THE CEN­TER­LINE OF OC­MUL­GEE CHURCH ROAD, ALSO KNOWN AS COUN­TY ROAD NO. 210A; THENCE RUN NORTH 39 DE­GREES 19 MINUTES 33 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 2,612.95 FEET TO A POINT LO­CAT­ED ON THE SOUTH­WEST RIGHT OF WAY LINE OF SAID OC­MUL­GEE CHURCH ROAD, WHICH IS ALSO THE POINT OF BE­GIN­NING AND FROM SAID POINT OF BE­GIN­NING, THUS ES­TAB­LISHED, THENCE RUN SOUTH 57 DE­GREES 12 MINUTES 12 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 141.90 FEET TO A POINT; THENCE RUN SOUTH 38 DE­GREES 04 MINUTES 45 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 171.89 FEET TO A POINT; THENCE RUN SOUTH 56 DE­GREES 19 MINUTES 43 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 175.56 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 36 DE­GREES 52 MINUTES 35 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 127.25 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 36 DE­GREES 33 MINUTES 11 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 178.64 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 57 DE­GREES 15 MINUTES 21 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 141.87 FEET TO A POINT LO­CAT­ED ON THE SOUTH­WEST RIGHT OF WAY LINE OF OC­MUL­GEE CHURCH ROAD; THENCE RUN ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE OF SAID ROAD SOUTH 38 DE­GREES 39 MINUTES 37 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 16.04 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BE­GIN­NING. AC­CORD­ING TO A PLAT OF SUR­VEY PRE­PARED BY WIL­LIAM P. JOHN­SON, GA. R.L.S. #1713, DAT­ED 10/15/97, AND RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 29, PAGE 164, SAID PLAT AND THE RECORD­ING THERE­OF BE­ING IN­COR­PO­RAT­ED HERE­IN AND MADE A PART HERE­OF BY REF­ER­ENCE FOR DE­SCRIP­TIVE AND ALL OTH­ER LE­GAL PUR­POS­ES.
SUB­JECT TO EX­IST­ING EASE­MENTS FOR PUB­LIC ROADS AND UTIL­I­TIES.
Said prop­er­ty is known as 333 OC­MUL­GEE CHURCH ROAD, EAST­MAN, GA 31023, to­geth­er with all fix­tures and per­son­al prop­er­ty at­tached to and con­sti­tut­ing a part of said prop­er­ty, if any.
Said prop­er­ty will be sold sub­ject to any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien, wheth­er or not now due and pay­able), the right of re­demp­tion of any tax­ing au­thor­i­ty, any mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, any as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants, and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Se­cur­i­ty Deed first set out above.
The pro­ceeds of said sale will be ap­plied to the pay­ment of said in­debt­ed­ness and all ex­pens­es of said sale as pro­vid­ed in said Deed, and the bal­ance, if any, will be dis­trib­ut­ed as pro­vid­ed by law.
The sale will be con­duct­ed sub­ject (1) to con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the U.S. Bank­rupt­cy Code and (2) to fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the se­cured credi­tor.
The prop­er­ty is or may be in the pos­ses­sion of JA­MIE L. GA­TLIN, SUC­CES­SOR IN IN­TER­EST OR TEN­ANT(S).
WELLS FAR­GO BANK, NA
as At­tor­ney-in-Fact for
JA­MIE L. GA­TLIN
File no. 18-070172
SHAPIRO PEN­DER­GAST &
HAS­TY, LLP*
At­tor­neys and Coun­selors at Law
211 Per­i­met­er Cen­ter Park­way, N.E.
Su­ite 300
Atlan­ta, GA 30346
770-220-2535/JP
shapir­oand­has­ty.com
*THE LAW FIRM IS ACT­ING AS A DEBT COL­LEC­TOR. ANY IN­FOR­MA­TION OB­TAINED WILL BE USED FOR THAT PUR­POSE.

1015
NAME CHANGE
gpn 15
NO­TICE OF PE­TI­TION TO CHANGE NAME
GEOR­GIA, DODGE COUN­TY
No­tice is here­by given that WIL­BON THO­MAS filed his pe­ti­tion to the Su­pe­ri­or Court of Dodge Coun­ty, Geor­gia, on July 3rd, 2018, CASE NO. 18V-8391, re­quest­ing name change from WIL­BON THO­MAS to WIL­BUR THO­MAS. Any in­ter­est­ed per­son may file ob­jec­tion with­in 30 days of the fil­ing of said pe­ti­tion.
This 3rd day of July, 2018.
RHETT WALK­ER,
Clerk of Dodge Coun­ty
Su­pe­ri­or Court

1020
TAX SALES
gpn 20
DE­LIN­QUENT PROP­ER­TY
TAX SALE
Un­der and by vir­tue of cer­tain tax fi fa’s issued by the tax col­lec­tor of Dodge Coun­ty, Geor­gia, in favor of the State of Geor­gia and Coun­ty of Dodge, against the fol­low­ing named per­sons and the prop­er­ty as de­scribed next to their re­spec­tive name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Eastman, Dodge County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in August, 2018, the same being August 7, 2018, and continuing on Wednesday, August 8, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Dodge County, State of Georgia.  The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. 
 
MAP AND PARCEL: 91A      41
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN HAROLD E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 287/102
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 1, 2 AND 3, BLOCK R. 
 
MAP AND PARCEL: E 23        5
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 158. DODGE AVE
 
MAP AND PARCEL: 81       13A
CURRENT RECORD HOLDER: ALLIANCE REALTY CAPITAL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 792/110
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 65, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 144. 6411 CHESTER HIGHWAY
 
MAP AND PARCEL: E 26      118
CURRENT RECORD HOLDER: ANDREWS ANGELA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 695/120 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOCATED IN SUNSET PARK SUBDIVISION, PER PLAT SHOWN IN DEED BOOK 1, PAGE 268. 5821 PARK DRIVE
 
MAP AND PARCEL: 9       26
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 544/281
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 77. 96 WILCOX RD
 
MAP AND PARCEL: 37       54P
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA COPLIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/60
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 97, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK C, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 80. WILCOX RD
 
MAP AND PARCEL: 69       32A
CURRENT RECORD HOLDER: BENNETT PAULETTE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 360/328
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 183 AND 208, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 299. 392 RODDY HIGHWAY
 
MAP AND PARCEL: E 26      140
CURRENT RECORD HOLDER: BLACKSHEAR ANNETTE & ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 784/30 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF LOT 12, BLOCK I, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 54, PAGE 261. LEE AVE
 
MAP AND PARCEL: E 26      141
CURRENT RECORD HOLDER: BLACKSHEAR ANNETTE AND ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 784/30 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF LOT 12, BLOCK I, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 132, PAGE 702. 
 
MAP AND PARCEL: 40       13
CURRENT RECORD HOLDER: BOND WILLIAM L ESTATE AND WYNELLE M AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 232/338
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 64 AND 65, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 196. 1101 MILAN EASTMAN RD
 
MAP AND PARCEL: 91A      68
CURRENT RECORD HOLDER: BRANTLEY CAMERON L
DEFENDANT IN FI-FA: WARREN JESSIE H
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 810/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 1, 2, 5, 6, 7, AND 8, PART OF LOTS 3 AND 4, BLOCK 10. 318 CAROLINA AVE N
 
MAP AND PARCEL: 68       32B
CURRENT RECORD HOLDER: BROOKS ROBBIN H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 279/18 AND 469/295
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 204 AND 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.21 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 81, AND PLAT BOOK 28, PAGE 142. 1464 RODDY HWY
 
MAP AND PARCEL: E 21       76
CURRENT RECORD HOLDER: BURRESS ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 486/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.31 ACRES, MORE OR LESS. 601 MAIN ST
 
MAP AND PARCEL: 44       21
CURRENT RECORD HOLDER: BURTON GARY L AND CARLA G ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 194/599
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.49 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 17, PAGE 260. 
 
MAP AND PARCEL: E  9       30
CURRENT RECORD HOLDER: BUSBEE HENRY I ESTATE AND PATRICIA ANN BUSBEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 492/119
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 7 AND 8, BLOCK A, OF COLONIAL HEIGHTS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 299, AND PLAT BOOK 2, PAGE 250. 
 
MAP AND PARCEL: 73       49A
CURRENT RECORD HOLDER: CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 744/179
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182 &183, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF PROPERTY SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 143. SHADY LN
 
MAP AND PARCEL: 25       48W 2
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.99 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W 5
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W 7
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W10
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 10, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W11
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W12
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48W13
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.36 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 13, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95. 
 
MAP AND PARCEL: 56       61
CURRENT RECORD HOLDER: CARRIGG WILLENE H AND C FLOYD ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 405/70 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.99 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 125. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48C70
CURRENT RECORD HOLDER: CHARLES KELTIE AND JEAN ALIX PROPHETE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 562/76
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279.
 
MAP AND PARCEL: 10       86
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 100/393
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 
 
MAP AND PARCEL: 9       55
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 54/208, 66/570
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 298, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 30.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS 5 AND 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 52, PAGE 275. 
 
MAP AND PARCEL: 16       62
CURRENT RECORD HOLDER:
COLLIER BERTHA L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 201/23
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 267, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, OF ESTATES OF PETER HENRY SMITH SUBDIVISION, AS SHOWN IN DEED BOOK 201, PAGE 25. 
 
MAP AND PARCEL: 9       13A
CURRENT RECORD HOLDER: COLLIER SEAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 449/37 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 191. ABBEVILLE HWY
 
MAP AND PARCEL: 25       48C20
CURRENT RECORD HOLDER: COMEAU YVES & RAYMONDE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 562/82
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279. 
 
MAP AND PARCEL: 25       48C30
CURRENT RECORD HOLDER: COMEAU YVES & RAYMONDE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 562/80
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279. 

MAP AND PARCEL: 60C      26
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL ELVA LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 652/225
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 264, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.575 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 238. 1144 SOPERTON HWY
 
MAP AND PARCEL: 40       24
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 401/156
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 35, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION LOT 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 120. 2969 ORPHANS CEMETERY ROAD
 
MAP AND PARCEL: 48A      41A
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 329/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 39, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK B, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 5, PAGE 290. 
 
MAP AND PARCEL: 25       42
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 178/404
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 136. 2969 ORPHANS CEMETERY ROAD
 
MAP AND PARCEL: 46       37
CURRENT RECORD HOLDER: DELOACH CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 231/440
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.40 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 304. 27 BILL HAMBRICK ROAD
 
MAP AND PARCEL: E 11       37
CURRENT RECORD HOLDER: DINICOLA ROBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 318/156
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK BC, OF HILLCREST SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK D26, PAGE 271. 301 OGDEN ST
 
MAP AND PARCEL: 48       33
CURRENT RECORD HOLDER: DONALDSON HENRY P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 418/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 37, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA. 
 
MAP AND PARCEL: E 18       57
CURRENT RECORD HOLDER: DUPREE TONYA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 416/251
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5913 HABITAT LANE
 
MAP AND PARCEL: 58       29K
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE BILLY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 466/79
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.93 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, OF RIDGE POINTE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18.
 
MAP AND PARCEL: 42B      16
CURRENT RECORD HOLDER: ERNEST S SELPH SR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 813/283 LESS 403/153
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 74, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.70 ACRES, MORE OR LESS. 
 
MAP AND PARCEL: 54A      23
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS JOHNNY KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 409/42 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.64 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 23 AND 24, OF KIRKPATRICK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 141. 70 FREEWILL CHURCH ROAD
 
MAP AND PARCEL: 42C      34 27
CURRENT RECORD HOLDER: GAUTHIER MAGGY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 583/224 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 44, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.02 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 27, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188. 
 
MAP AND PARCEL: 9       25C
CURRENT RECORD HOLDER: GIBBS CLAIRETHA & DIXON BEATRICE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 702/277
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 241, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 12.66 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 165. 
 
MAP AND PARCEL: 56A      21F
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/148
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 290. WAREHOUSE DRIVE
 
MAP AND PARCEL: 56A      41
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/148 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.42 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 290. 139 WAREHOUSE DRIVE
 
MAP AND PARCEL: E 21      129
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 590/40
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 205 MAIN ST
 
MAP AND PARCEL: E 26       90
CURRENT RECORD HOLDER: GOODRUM KENZIL D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 631/163
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN WILKINSON COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 255. 574 DOROUGH ST
 
MAP AND PARCEL: 47B  30   3
CURRENT RECORD HOLDER: GRAHAM MARTY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 495/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 19 AND 20, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.66 ACRES, MORE OR LESS, BEING PHASE 3, OF NORTH LAKES SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 214. 
 
MAP AND PARCEL: 48C      68A
CURRENT RECORD HOLDER: HALL KATRINA M AND THOMAS AUBREY L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2010-2016
DEED BOOK: 360/187
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.52 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 295. 6258 FRED BOHANNON ROAD
 
MAP AND PARCEL: 91        2C
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL ANGEL AKA REDMOND ANGEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 302/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 9TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 14, OF ROGERS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 61. 311 ROGERS AVE
 
MAP AND PARCEL: 48A     140
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL BENNIE JR & ROXI S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 161/169
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK E, OF PEABODY HEIGHTS EXTENSION SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 214. 600 LIBERTY ST
 MAP AND PARCEL: 67       30C
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL LOUISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 420/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 16. 1594 EMPIRE CHESTER HWY
 
MAP AND PARCEL: 43       10
CURRENT RECORD HOLDER: HARVARD DAVID E
DEFENDANT IN FI-FA: CHANCEY MELVIN - HARVARD DAVIS E
TAX YEARS DUE: 2011, 2015-2016
DEED BOOK: 675/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161. 
 
MAP AND PARCEL: 91A      46
CURRENT RECORD HOLDER: HELMS RHONDA G
DEFENDANT IN FI-FA: STATE BANK OF COCHRAN
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 811/49
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 14-16, BLOCK I, OF CHESTER SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 64. 
 
MAP AND PARCEL: 11       12
CURRENT RECORD HOLDER: HENLEY FRANKIE WILLIAMS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 125/574
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 233, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 27. 
 
MAP AND PARCEL: 64       11A
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 220 AND 221, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 
 
MAP AND PARCEL: 64       23
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOTS 220 AND 221, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.25 ACRES, MORE OR LESS. 
 
MAP AND PARCEL: 64       24
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 220, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 54. 290 JAY BIRD SPRINGS RD
 
MAP AND PARCEL: 24        3F
CURRENT RECORD HOLDER: HOWELL HENRIETTA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 669/46
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 167, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 59. 
 
MAP AND PARCEL: 33        8B
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES ASHLEY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 635/54
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 113, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.31 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 38. 722 GOOCH ROAD
 
MAP AND PARCEL: 48A     112
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON MICHAEL & TRACIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 569/314
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 163. 273 EDNA MOORE RD
 
MAP AND PARCEL: 40       45
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON HERSHEL L AND MRS HERSHEL L JOHNSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 109/67
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 14, 67TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 40-45, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 161. 2100 CHAUNCEY RHINE HIGHWAY

MAP AND PARCEL: E 21      113
CURRENT RECORD HOLDER: JONES JANET D AND JOSEPH O
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 271/339
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.48 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 28, PAGE 51. 600 1ST AVE
 
MAP AND PARCEL: 48A     129
CURRENT RECORD HOLDER: JONES SHIRLEY N
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 404/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.33 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, BLOCK B, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 22, PAGE 9. 62 CONSTITUTION STREET
 
MAP AND PARCEL: 64       34B 8
CURRENT RECORD HOLDER: JOSEPH JACKI AND CARLOT PETIT-HOMME
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 577/186
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 280, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.74 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 8, AS SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 68. SANDERS CEMETARY RD
 
MAP AND PARCEL: 29        9
CURRENT RECORD HOLDER: JUMP E NEAL AKA EMMETT NEAL JUMP
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 558/112
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 144, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA. 
 
MAP AND PARCEL: E 26      132
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE KILPATRICK BERNICE ESTATE KILPATRICK JAVON ESTATE JONES LORENE ESTATE WREASE JANNIE B JONES JONES ROSEMARY JONE ISIAH JONES LESTER JONES DAVID AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2014
DEED BOOK: 201/352 PORTION, 343/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7,  BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK IN PLAT BOOK 1, PAGE 268. PARK DRIVE
 
MAP AND PARCEL: E 26      134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE FERGUSON PATSY ANN KILPATRICK BERNICE AND KILPATRICK JAVON ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2010-2016
DEED BOOK: 201/354 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION.
PARK DR
 
MAP AND PARCEL: 68       43
CURRENT RECORD HOLDER: KING JUNIOR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 262/228
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 219, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 199. 
 MAP AND PARCEL: 64       34B17
CURRENT RECORD HOLDER: KIRKLAND BRYAN K
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 759/86
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.12 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 185. 
 
MAP AND PARCEL: 12       50B
CURRENT RECORD HOLDER: KIRKLEY JAMES F & RANDIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 308/70
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.80 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 120.
 
MAP AND PARCEL: 25       19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN ANNIE P ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2016
DEED BOOK: 237/528 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 44.47 ACRES, MORE OR LESS. 2961 ORPHANS CEMETERY ROAD
 
MAP AND PARCEL: 48A     143A
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN VIRGINIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 467/147
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 9, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191. 
 
MAP AND PARCEL: 60C     131A
CURRENT RECORD HOLDER: LANDMESSER ROBERT E ESTATE & HOPE S AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 249/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 30 CHARLIE SINGLETARY RD
 
MAP AND PARCEL: 31       36
CURRENT RECORD HOLDER: LARSON TAMMY T AND EVIE T REAVES ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 241/138
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 106, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 
 
MAP AND PARCEL: E  1      104
CURRENT RECORD HOLDER: LINDER CHRISTOPHER H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 478/225
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 20, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.91 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 9, OF CREEKSIDE, AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 123. 
 
MAP AND PARCEL: 43       33
CURRENT RECORD HOLDER: LOCKETT OTELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 92/234
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES. 
 
MAP AND PARCEL: 65       11
CURRENT RECORD HOLDER: MALOY JOE C & ANN D ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2009-2016
DEED BOOK: 165/349
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 226, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.58 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 17, PAGE 81. 700 JIM MALOY RD
 
MAP AND PARCEL: 41       18
CURRENT RECORD HOLDER: MARTIN ERNEST KEVIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 772/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 69, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 101.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 234. 2491 EASTMAN MILAN RD
 
MAP AND PARCEL: 59       69K
CURRENT RECORD HOLDER: MARTINEZ CELEDONIO AND MARY MARTINEZ
DEFENDANT IN FI-FA: MARTINEZ CELEDONIO AND BETTY J LEWIS
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 804/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 281, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 171. 258 TROY RD
 
MAP AND PARCEL: 48A     143
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLENDON VIRGINIA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 660/254
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 8, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191. 831 LIBERTY STREET
 
MAP AND PARCEL: E 23       11
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 489/296 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MOUNT MORIAH STREET
 
MAP AND PARCEL: E 27       20
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 3, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON AVENUE
 
MAP AND PARCEL: E 26 
Bookmark and Share
Trackbacks
Trackback specific URI for this entry
No Trackbacks
Comments
Display comments as (Linear | Threaded)
No comments
Add Comment
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
 
   
 
Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.
 
Content copyright ©The Dodge County News