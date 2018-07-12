Legals 7-11-18

1007
DEBTORS AND CREDITORS
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NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
Georgia, Dodge County
All creditors of the Estate of Alton Bryan, deceased, late of Dodge County, are hereby notified to render in writing their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 13th day of June, 2018.
JANICE BRYAN,
Executrix of the
Estate of Alton Bryan,
deceased
J. Stanley Smith
Smith Garner, LLC
205 N. Franklin Street
Dublin, GA 31021
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GEORGIA, DODGE COUNTY
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of ANNIE MAE ROSS deceased, late of Bleckley County, Georgia, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
This 2nd day of July, 2018.
EVERETT ROSS
Executor of Last Will &
Testament of
ANNIE MAE ROSS
115 Holly-Ross Road
Cochran GA 31014
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NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the Estate of LUTHER HAROLD HAYNES, late of Dodge County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law; and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment.
This 20th day of June, 2018.
JENNIFER N. HASKINS, Attorney for
Administrator of the Estate of LUTHER HAROLD HAYNES
P.O. Box 5085
Macon, GA 31208
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FAMILY, CHILDREN, YOUTH
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IN THE JUVENILE COURT OF PEACH COUNTY, GEORGIA
JUVENILE FILE #6809-J
IN THE INTEREST OF:
J. T. M.
SEX W/M
AGE 4
DOB 09/2013
CASE #111-2018J-046
CHILD UNDER 18 YEARS OF AGE
TO WHOM IT MAY CONCERN, MIRANDA CARPENTER (mother); TIMOTHY MOTE (father); ANY UNKNOWN PUTATIVE FATHER, AND ANYONE ELSE CLAIMING A PARENTAL INTEREST IN THE ABOVE CHILD
You are notified that a Petition for Dependency was filed against you in said court on 07/02/18, an Order for Service by Publication was entered on 06/26/18.
YOU ARE COMMANDED AND REQUIRED TO BE AND APPEAR before Peach County Juvenile Court, held at Peach County Courthouse, Ft. Valley, Georgia on 07/10/18 at 8:30 o’clock a.m. for a hearing, and on 11/01/18 at 10:30 o’clock a.m., for a hearing following service by publication. Serve an answer on Petitioner’s Attorney, James E. Patterson, P. O. Box 1006, Forsyth, Georgia 31029. You may obtain a copy of the petition by contacting Peach County Juvenile Court Clerk.
WITNESS the Honorable Judges of this court, this 2nd day of July, 2018.
WHITNEY NELSON, DEPUTY
CLERK, PEACH COUNTY PEACH COURT
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IN THE JUVENILE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN THE INTEREST OF:
H.R., DOB: 02/25/2012
J.B., DOB: 11/11/2014
Minor Children
CASE NO. 045-18J-3256
FOR PETITION TO TERMINATE PARENTAL RIGHTS
TO: NIGEL BROWN, DEREK DUPREE, and ANY UNKNOWN UNNAMED PUTATIVE FATHERS, and OTHERS CLAIMING AN INTEREST IN THE MINOR CHILDREN NAMED ABOVE BORN TO DENESHA ROBINSON ON THE DATES ABOVE
By Order for Service by Publication dated March 2, 2018 you are required to appear before the Juvenile Court of DODGE County Department of Family and Children Services. You may obtain a free copy of the petition directly or by mail from the clerk of said court. The general nature of the allegations are that the children dependent children and the dependent state is likely to continue and cause serious physical, mental, emotional, or moral harm to the child unless the rights of the parents are terminated. THE COURT HEARING OF YOUR CASE HAS BEEN SCHEDULED
FOR JUNE, 2018, AT 1:30 P.M., AT THE DODGE COUNTY COURTHOUSE IN EASTMAN, GEORGIA.
The court at trial can enter a judgment ending your rights to the child if you fail to appear and show cause why your parental rights should not be terminated. A biological father may lose all rights to the child and not be entitled to object to the termination of his rights unless, within 30 days of receipt of this notice, he files: (1) a petition to legitimate the child; and (2) a notice of the filing of the petition to legitimate with the Juvenile Court of DODGE COUNTY, Georgia.
A party has the right to an attorney in this proceeding. If you are unable to hire an attorney, the Court will appoint one for you if you are an indigent person.
If you have any questions concerning this notice of summons, contact the clerk’s office at 478-374-2871.
WITNESS the Honorable STEPHANIE BURTON, Judge of said court, this the 21st day of MARCH, 2018.
RHETT WALKER
(Deputy) Clerk of Juvenile Court
Dodge County, Georgia
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FORECLOSURES
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NOTICE OF SALE
UNDER POWER
GEORGIA, DODGE COUNTY
Under and by virtue of the Power of Sale contained in a Deed to Secure Debt from DAVID KNOWLES AND EVA KNOWLES to CHARLES E. NORRIS AND LAURA J. NORRIS dated March 19, 2015, recorded March 20, 2015, Deed Book 779, Pages 128-135, DODGE County Records, conveying the after-described property to secure a Note in the original amount of ONE HUNDRED NINE THOUSAND NINE HUNDRED DOLLARS ($109,900.00) with interest thereon as set forth therein, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder for cash before the courthouse door of DODGE County, Georgia, within the legal hours of sale on the FIRST TUESDAY IN AUGUST 2018, the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN LAND LOTS 66, 67, 84 AND 85 IN THE 19TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, CONTAINING 2.00 ACRES, AS SHOWN ON THAT CERTAIN PLAT OF SURVEY DATED FEBRUARY 25, 2015 PREPARED BY FREDDIE J. HATTAWAY, GA RLS NO. 2467, AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 40, PAGE 3, WHICH PLAT AND THE RECORD THEREOF BEING BY REFERENCE INCORPORATED HEREIN AND MADE A PART HEREOF FOR DESCRIPTIVE AND ALL OTHER LEGAL PURPOSES.
SAID TRACT CONVEYED BEING A PORTION OF THAT CERTAIN PROPERTY DESCRIBED IN THAT WARRANTY DEED BETWEEN MICHAEL REEVES AND DENNIS RICH TO CHARLES E. NORRIS AND LAURA J. NORRIS DATED DECEMBER 27, 2005 AND RECORDED JANUARY 3, 2006, IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN DEED BOOK 527, PAGES 319-320. (PORTION OF MAP/PARCEL 080-006)
The debt secured by said Deed to Secure Debt has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to make payments in accordance with the terms of said note. The debt remaining in default, this sale shall be made for the purpose of paying the same and all expenses of sale, as provided in said Deed and by law, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given). Said property will be sold subject to any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien but not yet due and payable) and matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, and assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants and matters of record superior to the Deed to Secure Debt first set out above.
TO THE BEST KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE UNDERSIGNED, THE PARTY IN POSSESSION OF THE PROPERTY ARE THE DEBTORS OR A TENANT OR TENANTS AND THIS PROPERTY IS MORE COMMONLY KNOWN AS 191 PAUL LANE, CHESTER, GA 31012.
The person who shall have the authority to negotiate, amend, and modify this loan is CHARLES E. NORRIS AND LAURA J. NORRIS, P.O. Box 4118, Plant City, FL 33563 (813) 267-1861.
The sale will be conducted subject to (1) confirmation that the sale is not prohibited under the US Bankruptcy Code and (2) final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the security deed.
CHARLES E. NORRIS AND
LAURA J. NORRIS
As Attorney in Fact for
DAVID KNOWLES AND
EVA KNOWLES
RITA J. LLOP PC
Attorney at Law
5007 9th Avenue
Eastman, Georgia 31023
(478) 374-9500
This law firm is attempting to collect a debt. Any information obtained will be useD for that purpose.
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NOTICE OF SALE
UNDER POWER
DODGE COUNTY
Pursuant to the Power of Sale contained in a Security Deed given by MICHAEL G. MELE TO MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC. AS A NOMINEE FOR CALUSA INVESTMENTS, LLC, LIMITED LIABILITY COMPANY dated 9/15/2006 and recorded in Deed Book 556 Page 291 Dodge County, Georgia records; as last transferred to or acquired by U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR REO TRUST 2017-RPL1, conveying the after-described property to secure a Note in the original principal amount of $ 110,000.00, with interest at the rate specified therein, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder for cash before the Courthouse door of DODGE County, Georgia (or such other area as designated by Order of the Superior Court of said county), within the legal hours of sale on AUGUST 7, 2018 (being the first Tuesday of said month unless said date falls on a Federal Holiday, in which case being the first Wednesday of said month), the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND SITUATE, LYING AND BEING IN LAND LOT 58, 19TH LAND DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, CONTAINING 3.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN ON A PLAT OF SURVEY PREPARED BY LARRY C. JONES, GRLS, RECORDED IN PLAT BOOK 33, PAGE 131, DODGE COUNTY SUPERIOR COURT CLERK’S RECORDS. SAID PLAT IS BY THIS REFERENCE INCORPORATED HEREIN FOR A MORE COMPLETE AND ACCURATE DESCRIPTION OF THE PROPERTY HEREIN CONVEYED.
SAID PROPERTY IS SUBJECT TO A 60’ ACCESS EASEMENT FROM MIDDLE GROUND CHURCH ROAD TO THE PROPERTY HEREIN CONVEYED FOR THE PURPOSE OF INGRESS AND EGRESS AS SHOWN ON THE AFOREMENTIONED PLAT.
THE ABOVE DESCRIBED PROPERTY IS SUBJECT TO THE FOLLOWING RESTRICTIONS: (1) NO SINGLE-WIDE MOBILE HOMES SHALL BE LOCATED ON THE PROPERTY; (2) NO DOUBLE-WIDE MOBILE HOMES MANUFACTURED PRIOR TO 1998 SHALL BE LOCATED ON THE PROPERTY; (3) ANY HOME, INCLUDING MOBILE OR MANUFACTURED HOMES, SHALL BE ON A PERMANENT FOUNDATION; (4) THERE SHALL BE NO COMMERCIAL LIVE STOCK KEPT ON THE PROPERTY; AND (6) NO SUBDIVISION OF THIS TRACT SHALL BE ALLOWED UNLESS ANY TRACT SUBDIVIDED CONTAINS ONE (1) ACRE OR MORE.
BEING THE SAME PROPERTY CONVEYED TO MICHAEL G. MELE BY DEED FROM SPOTLIGHT SERVICES, INC. RECORDED 07/13/2004 IN DEED BOOK 479 PAGE 135, IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY, GEORGIA.
TAX ID# 092-016L
The debt secured by said Security Deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to pay the indebtedness as and when due and in the manner provided in the Note and Security Deed. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of this sale, as provided in the Security Deed and by law, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given).
Said property is commonly known as 125 SPOTLIGHT DRIVE, CHESTER, GA 31012 together with all fixtures and personal property attached to and constituting a part of said property, if any.
To the best knowledge and belief of the undersigned, the party (or parties) in possession of the subject property is (are): MICHAEL G. MELE or tenant or tenants.
RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES, LLC is the entity or individual designated who shall have full authority to negotiate, amend and modify all terms of the mortgage.
Rushmore Loan
Management Services, LLC
PO Box 52708
Irvine, CA 92619
888.504.7300
Note, however, that such entity or individual is not required by law to negotiate, amend or modify the terms of the loan.
Said property will be sold subject to: (a) any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, but not yet due and payable), (b) unpaid water or sewage bills that constitute a lien against the property whether due and payable or not yet due and payable and which may not be of record, (c) the right of redemption of any taxing authority, (d) any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, and (e) any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
The sale will be conducted subject to (1) confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code; and (2) final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed. Pursuant to O.C.G.A. Section 9-13-172.1, which allows for certain procedures regarding the rescission of judicial and non-judicial sales in the State of Georgia, the Deed Under Power and other foreclosure documents may not be provided until final confirmation and audit of the status of the loan as provided immediately above.
U.S. BANK TRUST
NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER
TRUSTEE FOR REO TRUST
2017-RPL1
as agent and Attorney in Fact for
MICHAEL G. MELE
ALDRIDGE PITE, LLP
15 Piedmont Center
3575 Piedmont Road, N.E.
Suite 500
Atlanta, Georgia 30305
404-994-7637
1208-2079A THIS LAW FIRM MAY BE ACTING AS A DEBT COLLECTOR ATTEMPTING TO COLLECT A DEBT. ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE. 1208-2079A
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NOTICE OF SALE
UNDER POWER
DODGE COUNTY
Pursuant to the Power of Sale contained in a Security Deed given by WILLIAM A. WARD TO ROBINS FEDERAL CREDIT UNION dated 10/7/2003 and recorded in Deed Book 456 Page 182 and re-recorded at Deed Book 461 Page 220 DODGE County, Georgia records; as last transferred to or acquired by JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, conveying the after-described property to secure a Note in the original principal amount of $ 29,446.00, with interest at the rate specified therein, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder for cash before the Courthouse door of DODGE County, Georgia (or such other area as designated by Order of the Superior Court of said county), within the legal hours of sale on AUGUST 7, 2018 (being the first Tuesday of said month unless said date falls on a Federal Holiday, in which case being the first Wednesday of said month), the following described property:
TRACT ONE: ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND KNOWN AS LOT NO. 9 IN BLOCK C OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION ACCORDING TO A PLAT THEREOF, RECORDED IN THE CLERK’S OFFICE OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 4, PAGE 167, AND BY REFERENCE INCORPORATED HEREIN AND MORE PARTICULARLY SHOWN ON A PLAT OF A SURVEY MADE BY HARRELL ROSS, SURVEYORS, IN JUNE 1964, RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 6, PAGE 59, AND FURTHER DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGIN AT A POINT ON THE NORTHWEST SIDE OF BACON AVENUE WHICH IS 290 FEET NORTHEAST OF THE NORTH INTERSECTION OF BACON AVENUE AND KAREN DRIVE, AND RUNNING THENCE NORTH 44 DEGREES 30 MINUTES WEST A DISTANCE OF 120 FEET TO A STAKE; THENCE NORTH 45 DEGREES 30 MINUTES EAST A DISTANCE OF 85 FEET TO A POINT; THENCE SOUTH 44 DEGREES 30 MINUTES EAST 120 FEET TO BACON AVENUE, THENCE ALONG BACON AVENUE SOUTH 45 DEGREES 30 MINUTES WEST A DISTANCE OF 85 FEET TO THE POINT OF BEGINNING, AND BEING THE SAME PROPERTY CONVEYED TO M.T. AND LAURA FORDHAM BY MRS. LORENE P. COOPER BY DEED DATED JUNE 27, 1964, AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN DEED BOOK 99, PAGE 204.
TRACT TWO: ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING A PORTION OF LOT NO. 11 IN BLOCK C OF THE BACON HEIGHTS SUBDIVISION, ACCORDING TO THE PLAT OF A SURVEY BY JIM H. ROSS, SURVEYOR, DATED APRIL, 1961, AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 4, PAGE 167, SAID PORTION BEING DESCRIBED AS A FIFTEEN (15) FOOT STRIP BEGINNING ON THE NORTHWEST SIDE OF BACON AVENUE AT THE POINT DIVIDING LOTS AT 9 AND 11 RUN THENCE ALONG SAID NORTHWEST SIDE OF BACON AVENUE IN A DIRECTION OF NORTH FORTY-FIVE (45°) DEGREES THIRTY (30’) MINUTES EAST A DISTANCE OF FIFTEEN (15) FEET TO A POINT; RUN THENCE IN A DIRECTION OF NORTH FORTY-FOUR(44°) DEGREES THIRTY (30’) MINUTES WEST A DISTANCE OF ONE HUNDRED AND TWENTY (120) FEET TO THE DIVIDING LINE BETWEEN LOTS 10 AND 11; RUN THENCE ALONG SAID DIVIDING LINE IN A DIRECTION OF SOUTH
FORTY-FIVE (45°) DEGREES THIRTY (30’) MINUTES WEST A DISTANCE OF FIFTEEN (15) FEET TO A CORNER COMMON TO LOTS 8, 9, 10, AND 11; RUN THENCE ALONG THE DIVIDING LINE BETWEEN LOTS 9 AND 11, A DISTANCE OF ONE HUNDRED TWENTY (120) FEET TO THE POINT OF BEGINNING.
The debt secured by said Security Deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to pay the indebtedness as and when due and in the manner provided in the Note and Security Deed. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of this sale, as provided in the Security Deed and by law, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given).
Said property is commonly known as 5533 BACON AVENUE, EASTMAN, GA 31023 together with all fixtures and personal property attached to and constituting a part of said property, if any.
To the best knowledge and belief of the undersigned, the party (or parties) in possession of the subject property is (are): Belinda B. Ward and Ryan W. Ward or tenant or tenants.
JPMORGAN CHASE BANK, NA is the entity or individual designated who shall have full authority to negotiate, amend and modify all terms of the mortgage.
JPMORGAN CHASE BANK, NA
HOMEOWNER’S ASSISTANCE DEPARTMENT
3415 VISION DRIVE
COLUMBUS, OHIO 43219
1-866-550-5705
Note, however, that such entity or individual is not required by law to negotiate, amend or modify the terms of the loan.
Said property will be sold subject to: (a) any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, but not yet due and payable), (b) unpaid water or sewage bills that constitute a lien against the property whether due and payable or not yet due and payable and which may not be of record, (c) the right of redemption of any taxing authority, (d) any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, and (e) any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
The sale will be conducted subject to (1) confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code; and (2) final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed. Pursuant to O.C.G.A. Section 9-13-172.1, which allows for certain procedures regarding the rescission of judicial and non-judicial sales in the State of Georgia, the Deed Under Power and other foreclosure documents may not be provided until final confirmation and audit of the status of the loan as provided immediately above.
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
as agent and Attorney in Fact for
WILLIAM A. WARD
ALDRIDGE PITE, LLP
15 Piedmont Center
3575 Piedmont Road, N.E.
Suite 500
Atlanta, Georgia 30305
(404) 994-7637
1031-1441A
THIS LAW FIRM MAY BE ACTING AS A DEBT COLLECTOR ATTEMPTING TO COLLECT A DEBT. ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE. 1031-1441A
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STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
NOTICE OF SALE
UNDER POWER
Because of a default under the terms of the Security Deed executed by JAMIE L. GATLIN to WELLS FARGO BANK, NA dated February 9, 2015, and recorded in Deed Book 776, Page 56, DODGE County Records, securing a Note in the original principal amount of $99,000.00, the holder thereof pursuant to said Deed and Note thereby secured has declared the entire amount of said indebtedness due and payable and, pursuant to the power of sale contained in said Deed, will on the FIRST TUESDAY, AUGUST 7, 2018, during the legal hours of sale, before the Courthouse door in said County, sell at public outcry to the highest bidder for cash, the property described in said Deed, to-wit:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND, BEING IN LAND LOT NUMBER 199 IN THE 16TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, CONTAINING 0.68 ACRES, MORE OR LESS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS: TO ESTABLISH THE POINT OF BEGINNING, BEGIN AT THE INTERSECTION FORMED BY THE SOUTHEAST LOT LINE OF SAID LAND LOT AND THE CENTERLINE OF OCMULGEE CHURCH ROAD, ALSO KNOWN AS COUNTY ROAD NO. 210A; THENCE RUN NORTH 39 DEGREES 19 MINUTES 33 SECONDS WEST A DISTANCE OF 2,612.95 FEET TO A POINT LOCATED ON THE SOUTHWEST RIGHT OF WAY LINE OF SAID OCMULGEE CHURCH ROAD, WHICH IS ALSO THE POINT OF BEGINNING AND FROM SAID POINT OF BEGINNING, THUS ESTABLISHED, THENCE RUN SOUTH 57 DEGREES 12 MINUTES 12 SECONDS WEST A DISTANCE OF 141.90 FEET TO A POINT; THENCE RUN SOUTH 38 DEGREES 04 MINUTES 45 SECONDS EAST A DISTANCE OF 171.89 FEET TO A POINT; THENCE RUN SOUTH 56 DEGREES 19 MINUTES 43 SECONDS WEST A DISTANCE OF 175.56 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 36 DEGREES 52 MINUTES 35 SECONDS WEST A DISTANCE OF 127.25 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 36 DEGREES 33 MINUTES 11 SECONDS EAST A DISTANCE OF 178.64 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 57 DEGREES 15 MINUTES 21 SECONDS EAST A DISTANCE OF 141.87 FEET TO A POINT LOCATED ON THE SOUTHWEST RIGHT OF WAY LINE OF OCMULGEE CHURCH ROAD; THENCE RUN ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE OF SAID ROAD SOUTH 38 DEGREES 39 MINUTES 37 SECONDS EAST A DISTANCE OF 16.04 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BEGINNING. ACCORDING TO A PLAT OF SURVEY PREPARED BY WILLIAM P. JOHNSON, GA. R.L.S. #1713, DATED 10/15/97, AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 29, PAGE 164, SAID PLAT AND THE RECORDING THEREOF BEING INCORPORATED HEREIN AND MADE A PART HEREOF BY REFERENCE FOR DESCRIPTIVE AND ALL OTHER LEGAL PURPOSES.
SUBJECT TO EXISTING EASEMENTS FOR PUBLIC ROADS AND UTILITIES.
Said property is known as 333 OCMULGEE CHURCH ROAD, EASTMAN, GA 31023, together with all fixtures and personal property attached to and constituting a part of said property, if any.
Said property will be sold subject to any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, whether or not now due and payable), the right of redemption of any taxing authority, any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
The proceeds of said sale will be applied to the payment of said indebtedness and all expenses of said sale as provided in said Deed, and the balance, if any, will be distributed as provided by law.
The sale will be conducted subject (1) to confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code and (2) to final confirmation and audit of the status of the loan with the secured creditor.
The property is or may be in the possession of JAMIE L. GATLIN, SUCCESSOR IN INTEREST OR TENANT(S).
WELLS FARGO BANK, NA
as Attorney-in-Fact for
JAMIE L. GATLIN
File no. 18-070172
SHAPIRO PENDERGAST &
HASTY, LLP*
Attorneys and Counselors at Law
211 Perimeter Center Parkway, N.E.
Suite 300
Atlanta, GA 30346
770-220-2535/JP
shapiroandhasty.com
*THE LAW FIRM IS ACTING AS A DEBT COLLECTOR. ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE.
1015
NAME CHANGE
gpn 15
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
GEORGIA, DODGE COUNTY
Notice is hereby given that WILBON THOMAS filed his petition to the Superior Court of Dodge County, Georgia, on July 3rd, 2018, CASE NO. 18V-8391, requesting name change from WILBON THOMAS to WILBUR THOMAS. Any interested person may file objection within 30 days of the filing of said petition.
This 3rd day of July, 2018.
RHETT WALKER,
Clerk of Dodge County
Superior Court
1020
TAX SALES
gpn 20
DELINQUENT PROPERTY
TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the tax collector of Dodge County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Dodge, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Eastman, Dodge County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in August, 2018, the same being August 7, 2018, and continuing on Wednesday, August 8, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Dodge County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees.
MAP AND PARCEL: 91A 41
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN HAROLD E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 287/102
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 19TH DISTRICT IN THE TOWN OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 1, 2 AND 3, BLOCK R.
MAP AND PARCEL: E 23 5
CURRENT RECORD HOLDER: ALLEN SONJA H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 638/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 158. DODGE AVE
MAP AND PARCEL: 81 13A
CURRENT RECORD HOLDER: ALLIANCE REALTY CAPITAL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 792/110
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 65, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 144. 6411 CHESTER HIGHWAY
MAP AND PARCEL: E 26 118
CURRENT RECORD HOLDER: ANDREWS ANGELA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 695/120 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOCATED IN SUNSET PARK SUBDIVISION, PER PLAT SHOWN IN DEED BOOK 1, PAGE 268. 5821 PARK DRIVE
MAP AND PARCEL: 9 26
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 544/281
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 77. 96 WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 37 54P
CURRENT RECORD HOLDER: ANGLIN ALMA COPLIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/60
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 97, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK C, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 80. WILCOX RD
MAP AND PARCEL: 69 32A
CURRENT RECORD HOLDER: BENNETT PAULETTE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 360/328
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 183 AND 208, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 299. 392 RODDY HIGHWAY
MAP AND PARCEL: E 26 140
CURRENT RECORD HOLDER: BLACKSHEAR ANNETTE & ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 784/30 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF LOT 12, BLOCK I, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 54, PAGE 261. LEE AVE
MAP AND PARCEL: E 26 141
CURRENT RECORD HOLDER: BLACKSHEAR ANNETTE AND ANTHONY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 784/30 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF LOT 12, BLOCK I, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 132, PAGE 702.
MAP AND PARCEL: 40 13
CURRENT RECORD HOLDER: BOND WILLIAM L ESTATE AND WYNELLE M AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 232/338
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 64 AND 65, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 196. 1101 MILAN EASTMAN RD
MAP AND PARCEL: 91A 68
CURRENT RECORD HOLDER: BRANTLEY CAMERON L
DEFENDANT IN FI-FA: WARREN JESSIE H
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 810/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 1, 2, 5, 6, 7, AND 8, PART OF LOTS 3 AND 4, BLOCK 10. 318 CAROLINA AVE N
MAP AND PARCEL: 68 32B
CURRENT RECORD HOLDER: BROOKS ROBBIN H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 279/18 AND 469/295
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 204 AND 217, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.21 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 81, AND PLAT BOOK 28, PAGE 142. 1464 RODDY HWY
MAP AND PARCEL: E 21 76
CURRENT RECORD HOLDER: BURRESS ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 486/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.31 ACRES, MORE OR LESS. 601 MAIN ST
MAP AND PARCEL: 44 21
CURRENT RECORD HOLDER: BURTON GARY L AND CARLA G ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 194/599
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.49 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 17, PAGE 260.
MAP AND PARCEL: E 9 30
CURRENT RECORD HOLDER: BUSBEE HENRY I ESTATE AND PATRICIA ANN BUSBEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 492/119
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 7 AND 8, BLOCK A, OF COLONIAL HEIGHTS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 299, AND PLAT BOOK 2, PAGE 250.
MAP AND PARCEL: 73 49A
CURRENT RECORD HOLDER: CAPITAL INVESTMENT FUND INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 744/179
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 182 &183, 16TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF PROPERTY SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 143. SHADY LN
MAP AND PARCEL: 25 48W 2
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.99 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W 5
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W 7
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W10
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 10, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W11
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W12
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 25 48W13
CURRENT RECORD HOLDER: CARE 2 INVEST LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 537/8 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.36 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 13, AS SHOWN IN PLAT BOOK 34, PAGE 95.
MAP AND PARCEL: 56 61
CURRENT RECORD HOLDER: CARRIGG WILLENE H AND C FLOYD ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 405/70 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.99 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 125.
MAP AND PARCEL: 25 48C70
CURRENT RECORD HOLDER: CHARLES KELTIE AND JEAN ALIX PROPHETE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 562/76
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279.
MAP AND PARCEL: 10 86
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 100/393
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 297, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: 9 55
CURRENT RECORD HOLDER: COFFEE VAN BUREN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 54/208, 66/570
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 298, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 30.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS 5 AND 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 52, PAGE 275.
MAP AND PARCEL: 16 62
CURRENT RECORD HOLDER:
COLLIER BERTHA L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 201/23
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 267, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, OF ESTATES OF PETER HENRY SMITH SUBDIVISION, AS SHOWN IN DEED BOOK 201, PAGE 25.
MAP AND PARCEL: 9 13A
CURRENT RECORD HOLDER: COLLIER SEAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 449/37 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 269, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 191. ABBEVILLE HWY
MAP AND PARCEL: 25 48C20
CURRENT RECORD HOLDER: COMEAU YVES & RAYMONDE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 562/82
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279.
MAP AND PARCEL: 25 48C30
CURRENT RECORD HOLDER: COMEAU YVES & RAYMONDE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 562/80
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 160, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.04 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 279.
MAP AND PARCEL: 60C 26
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL ELVA LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 652/225
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 264, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.575 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 37, PAGE 238. 1144 SOPERTON HWY
MAP AND PARCEL: 40 24
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 401/156
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 35, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION LOT 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 120. 2969 ORPHANS CEMETERY ROAD
MAP AND PARCEL: 48A 41A
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 329/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 39, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 4, BLOCK B, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 5, PAGE 290.
MAP AND PARCEL: 25 42
CURRENT RECORD HOLDER: DANIELS HENRIETTA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 178/404
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 136. 2969 ORPHANS CEMETERY ROAD
MAP AND PARCEL: 46 37
CURRENT RECORD HOLDER: DELOACH CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 231/440
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.40 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 304. 27 BILL HAMBRICK ROAD
MAP AND PARCEL: E 11 37
CURRENT RECORD HOLDER: DINICOLA ROBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 318/156
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK BC, OF HILLCREST SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK D26, PAGE 271. 301 OGDEN ST
MAP AND PARCEL: 48 33
CURRENT RECORD HOLDER: DONALDSON HENRY P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 418/90
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 37, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E 18 57
CURRENT RECORD HOLDER: DUPREE TONYA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 416/251
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.154 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 32, PAGE 111. 5913 HABITAT LANE
MAP AND PARCEL: 58 29K
CURRENT RECORD HOLDER: EDGE BILLY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 466/79
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 227, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.93 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 12, OF RIDGE POINTE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 18.
MAP AND PARCEL: 42B 16
CURRENT RECORD HOLDER: ERNEST S SELPH SR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 813/283 LESS 403/153
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 74, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.70 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 54A 23
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS JOHNNY KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 409/42 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 19TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.64 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 23 AND 24, OF KIRKPATRICK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 141. 70 FREEWILL CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 42C 34 27
CURRENT RECORD HOLDER: GAUTHIER MAGGY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 583/224 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 44, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.02 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 27, OF LAGOON POINT SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 35, PAGE 188.
MAP AND PARCEL: 9 25C
CURRENT RECORD HOLDER: GIBBS CLAIRETHA & DIXON BEATRICE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 702/277
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 241, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 12.66 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 165.
MAP AND PARCEL: 56A 21F
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/148
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 290. WAREHOUSE DRIVE
MAP AND PARCEL: 56A 41
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 566/148 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 9, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.42 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 290. 139 WAREHOUSE DRIVE
MAP AND PARCEL: E 21 129
CURRENT RECORD HOLDER: GLASS ELLA MAE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 590/40
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 205 MAIN ST
MAP AND PARCEL: E 26 90
CURRENT RECORD HOLDER: GOODRUM KENZIL D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 631/163
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN WILKINSON COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 255. 574 DOROUGH ST
MAP AND PARCEL: 47B 30 3
CURRENT RECORD HOLDER: GRAHAM MARTY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 495/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 19 AND 20, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.66 ACRES, MORE OR LESS, BEING PHASE 3, OF NORTH LAKES SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 214.
MAP AND PARCEL: 48C 68A
CURRENT RECORD HOLDER: HALL KATRINA M AND THOMAS AUBREY L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2010-2016
DEED BOOK: 360/187
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 294, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.52 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 295. 6258 FRED BOHANNON ROAD
MAP AND PARCEL: 91 2C
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL ANGEL AKA REDMOND ANGEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 302/72
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 52, 9TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 14, OF ROGERS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 61. 311 ROGERS AVE
MAP AND PARCEL: 48A 140
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL BENNIE JR & ROXI S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 161/169
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK E, OF PEABODY HEIGHTS EXTENSION SUB AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 214. 600 LIBERTY ST
MAP AND PARCEL: 67 30C
CURRENT RECORD HOLDER: HARRELL LOUISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 420/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 222, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 16. 1594 EMPIRE CHESTER HWY
MAP AND PARCEL: 43 10
CURRENT RECORD HOLDER: HARVARD DAVID E
DEFENDANT IN FI-FA: CHANCEY MELVIN - HARVARD DAVIS E
TAX YEARS DUE: 2011, 2015-2016
DEED BOOK: 675/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 161.
MAP AND PARCEL: 91A 46
CURRENT RECORD HOLDER: HELMS RHONDA G
DEFENDANT IN FI-FA: STATE BANK OF COCHRAN
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 811/49
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF CHESTER, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 14-16, BLOCK I, OF CHESTER SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 2, PAGE 64.
MAP AND PARCEL: 11 12
CURRENT RECORD HOLDER: HENLEY FRANKIE WILLIAMS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 125/574
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 233, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3, TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 27.
MAP AND PARCEL: 64 11A
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 220 AND 221, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 64 23
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOTS 220 AND 221, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.25 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 64 24
CURRENT RECORD HOLDER: HOBBY RONDA E FOR IAN MCMILLAN WALKER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 557/115 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 220, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 54. 290 JAY BIRD SPRINGS RD
MAP AND PARCEL: 24 3F
CURRENT RECORD HOLDER: HOWELL HENRIETTA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 669/46
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 167, 20TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 6, AS SHOWN IN PLAT BOOK 38, PAGE 59.
MAP AND PARCEL: 33 8B
CURRENT RECORD HOLDER: HUGHES ASHLEY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 635/54
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 113, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.31 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 38. 722 GOOCH ROAD
MAP AND PARCEL: 48A 112
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON MICHAEL & TRACIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 569/314
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 163. 273 EDNA MOORE RD
MAP AND PARCEL: 40 45
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON HERSHEL L AND MRS HERSHEL L JOHNSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 109/67
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 14, 67TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING DESIGNATED AS MAP AND PARCEL 40-45, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 161. 2100 CHAUNCEY RHINE HIGHWAY
MAP AND PARCEL: E 21 113
CURRENT RECORD HOLDER: JONES JANET D AND JOSEPH O
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 271/339
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.48 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 28, PAGE 51. 600 1ST AVE
MAP AND PARCEL: 48A 129
CURRENT RECORD HOLDER: JONES SHIRLEY N
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 404/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.33 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, BLOCK B, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 22, PAGE 9. 62 CONSTITUTION STREET
MAP AND PARCEL: 64 34B 8
CURRENT RECORD HOLDER: JOSEPH JACKI AND CARLOT PETIT-HOMME
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 577/186
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 280, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.74 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 8, AS SHOWN IN PLAT BOOK 36, PAGE 68. SANDERS CEMETARY RD
MAP AND PARCEL: 29 9
CURRENT RECORD HOLDER: JUMP E NEAL AKA EMMETT NEAL JUMP
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 558/112
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 144, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA.
MAP AND PARCEL: E 26 132
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE KILPATRICK BERNICE ESTATE KILPATRICK JAVON ESTATE JONES LORENE ESTATE WREASE JANNIE B JONES JONES ROSEMARY JONE ISIAH JONES LESTER JONES DAVID AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2013-2014
DEED BOOK: 201/352 PORTION, 343/185
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF 0.20 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 7, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK IN PLAT BOOK 1, PAGE 268. PARK DRIVE
MAP AND PARCEL: E 26 134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE FERGUSON PATSY ANN KILPATRICK BERNICE AND KILPATRICK JAVON ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2010-2016
DEED BOOK: 201/354 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION.
PARK DR
MAP AND PARCEL: 68 43
CURRENT RECORD HOLDER: KING JUNIOR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 262/228
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 219, 19TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 199.
MAP AND PARCEL: 64 34B17
CURRENT RECORD HOLDER: KIRKLAND BRYAN K
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 759/86
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 279, 13TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.12 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 185.
MAP AND PARCEL: 12 50B
CURRENT RECORD HOLDER: KIRKLEY JAMES F & RANDIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 308/70
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 14TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.80 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 120.
MAP AND PARCEL: 25 19
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN ANNIE P ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2011-2016
DEED BOOK: 237/528 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 169, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 44.47 ACRES, MORE OR LESS. 2961 ORPHANS CEMETERY ROAD
MAP AND PARCEL: 48A 143A
CURRENT RECORD HOLDER: LAMPKIN VIRGINIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 467/147
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 9, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191.
MAP AND PARCEL: 60C 131A
CURRENT RECORD HOLDER: LANDMESSER ROBERT E ESTATE & HOPE S AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 249/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 277, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 30 CHARLIE SINGLETARY RD
MAP AND PARCEL: 31 36
CURRENT RECORD HOLDER: LARSON TAMMY T AND EVIE T REAVES ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 241/138
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 106, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: E 1 104
CURRENT RECORD HOLDER: LINDER CHRISTOPHER H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 478/225
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 20, 15TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.91 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 9, OF CREEKSIDE, AS SHOWN IN PLAT BOOK 33, PAGE 123.
MAP AND PARCEL: 43 33
CURRENT RECORD HOLDER: LOCKETT OTELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 92/234
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 26, 20TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES.
MAP AND PARCEL: 65 11
CURRENT RECORD HOLDER: MALOY JOE C & ANN D ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME
AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2009-2016
DEED BOOK: 165/349
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 226, 13TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.58 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 17, PAGE 81. 700 JIM MALOY RD
MAP AND PARCEL: 41 18
CURRENT RECORD HOLDER: MARTIN ERNEST KEVIN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 772/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 69, 14TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 101.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 39, PAGE 234. 2491 EASTMAN MILAN RD
MAP AND PARCEL: 59 69K
CURRENT RECORD HOLDER: MARTINEZ CELEDONIO AND MARY MARTINEZ
DEFENDANT IN FI-FA: MARTINEZ CELEDONIO AND BETTY J LEWIS
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 804/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 281, 16TH DISTRICT, IN DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 171. 258 TROY RD
MAP AND PARCEL: 48A 143
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLENDON VIRGINIA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2015-2016
DEED BOOK: 660/254
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 38, 15TH DISTRICT, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 8, BLOCK D, OF PEABODY HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 191. 831 LIBERTY STREET
MAP AND PARCEL: E 23 11
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 489/296 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MOUNT MORIAH STREET
MAP AND PARCEL: E 27 20
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 3, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON AVENUE
MAP AND PARCEL: E 26
Legals 7-11-18
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