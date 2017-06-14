Legal June 14, 2017

1006
CORPORATIONS/BUSINESS
gpn 06
Notice is given that Articles of Incorporation that will be incorporate UNCLE MICKEY’S INC. have been delivered to the Secretary of State for Filing in accordance with the Georgia Non-profit Corporation code. The initial registered office of the corporation is located at 1245 OLD DODGE HIGH ROAD and its initial registered agent at such address is EVON WALKER.
1007
DEBTORS AND CREDITORS
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
IN RE: ESTATE OF NOREEN MORRIS
All creditors of the Estate of NOREEN MORRIS are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 21st day of June, 2017.
MARILYN MULLIS,
Executor of the
Estate of NOREEN MORRIS,
Deceased
MARILYN MULLIS
88 Donald Lane
Eastman, Georgia 31023
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DODGE
IN RE: ESTATE OF TERESA CAROLYN LIGGIN
All creditors of the Estate of TERESA CAROLYN LIGGIN are hereby notified to render in their demands to the undersigned in accordance with the law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
This the 21st day of June, 2017.
GEORGE W. LIGGIN, JR.,
Administrator With The Will
Annexed of the
Estate of TERESA CAROLYN
LIGGIN, Deceased
GEORGE W. LIGGIN, JR.
P. O. Box 664
Eastman, Georgia 31023
gpn 07
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
RE: ESTATE OF MARJORIE FISHER BABB, DECEASED
All creditors of the Estate of MARJORIE F. BABB, deceased, late of Dodge County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to Executor.
This 6th day of June, 2017.
ANN BABB BLOODWORTH,
Executor
29 Falcon Lane
Eastman, GA 31023
1010
FAMILY, CHILDREN, YOUTH
gpn 10
IN THE JUVENILE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
PETITION # 045-15J-3038
IN THE MATTER OF
A. N. C.
Sex F, Age: 3, DOB: 04/29/2014
K. A. L. C.
Sex: M, Age: 1, DOB: 06/05/2015 MINOR CHILDREN UNDER AGE 18
PETITION TO TERMINATE
PARENTAL RIGHTS AND PLACE CUSTODY WITH THE GEORGIA DEPARTMENT OF HUMAN
RESOURCES, ACTING THROUGH THE DODGE
COUNTY DEPARTMENT OF FAMILY AND
CHILDREN SERVICES
AMENDED SUMMONS AND PROCESS
FOR PETITION TO TERMINATE PARENTAL RIGHTS
TO: CAMERON EASTLAND and ANY UNKNOWN UNNAMED PUTATIVE FATHERS, and ANY OTHER UNKNOWN OTHERS CLAIMING AN INTEREST IN THE MINOR CHILDREN NAMED ABOVE.
By Order for Service by Publication dated March 21, 2017, you are required to appear before the Juvenile Court of Dodge County, Georgia to answer the allegations of a Petition to Terminate Parental Rights filed on March 6, 2017, by the Dodge County Department of Family and Children Services. You may obtain a free copy of the petition directly or by mail from the clerk of said court. The general nature of the allegations are that the child is a dependent child and the dependent state is likely to continue and cause serious physical, mental, emotional, or moral harm to the child unless the rights of the parents are terminated. THE COURT HEARING OF YOUR CASE HAS BEEN SCHEDULED FOR AUGUST 17, 2017, AT 10:00 A.M., AT THE PULASKI COUNTY COURTHOUSE IN HAWKINSVILLE, GEORGIA.
The court at fail to appear and show cause why your parental rights should not be terminated. A biological father may lose all rights to the child and not be entitled to object to the termination of his rights unless, within 30 days of receipt of this notice, he files: (1) a petition to legitimate the child; and (2) a notice of the filing of the petition to legitimate with the Juvenile Court of Dodge County, Georgia.
A party has the right to an attorney in this proceeding. If you are unable to hire an attorney, the Court will appoint one for you if you are an indigent person.
If you have any questions concerning this notice of summons, contact the clerk’s office at 478-374-2871.
WITNESS, the Honorable SHERRI MCDONALD, Judge Pro Tem of said court, this the 10th day of May, 2017.
RHETT WALKER
(Deputy) Clerk, Juvenile Court
Dodge County, Georgia
1011
FORECLOSURES
gpn 11
STATE OF GEORGIA
COUNTY of DODGE
NOTICE OF SALE
UNDER POWER
By virtue of the power of sale contained in that certain Deed to Secure Debt from ANNA WHATLEY to MACON MORTGAGE dated October 21, 2002, filed for record November 1, 2002, and recorded in Deed Book 422, Page 93, DODGE County, Georgia Records, as last transferred to ABN AMRO MORTGAGE GROUP, INC. by assignment recorded in Deed Book 422, Page 113, DODGE County, Georgia Records. Said Deed to Secure Debt having been given to secure a Note dated October 21, 2002 in the original principal sum of FIFTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED AND 0/100 DOLLARS ($53,600.00), with interest from date at the rate stated in said Note on the unpaid balance until paid, there will be sold by the undersigned at public outcry to the highest bidder for cash before the Courthouse door at DODGE County, Georgia, or at such place as has or may be lawfully designated as an alternative location, within the legal hours of sale on the first Wednesday in July, 2017, the following described property:
ALL THAT TRACT OR PARCEL OF LAND LYING AND BEING IN LAND LOT NO. 276 IN THE 16TH LAND DISTRICT OF DODGE COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 2.01 ACRES, MORE OR LESS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS: TO ESTABLISH THE POINT OF BEGINNING, BEGIN AT THE INTERSECTION FORMED BY THE CENTERLINE OF OLD EASTMAN & DUBLIN ROAD AND THE NORTHWEST LOT LINE OF SAID LAND LOT; THENCE RUN ALONG SAID NORTHWEST LAND LOT LINE A SOUTHWESTERLY DIRECTION A DISTANCE 527.76 FEET TO A FENCE POST; THENCE RUN ALONG A FENCE IN A SOUTHEASTERLY DIRECTION A DISTANCE OF 414.66 TO THE POINT OF BEGINNING AND FROM SAID POINT OF BEGINNING, THUS ESTABLISHED, THENCE RUN SOUTH 06 DEGREES 52 MINUTES 30 SECONDS WEST A DISTANCE OF 418.86 FEET TO A POINT LOCATED ON THE NORTHEAST RIGHT OF WAY LINE OF LANTIE DRIVE; THENCE RUN ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE OF LANTIE DRIVE SOUTH 79 DEGREES 05 MINUTES 40 SECONDS EAST A DISTANCE OF 210 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 06 DEGREES 52 MINUTES 30 SECONDS EAST A DISTANCE OF 418.45 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 78 DEGREES 58 MINUTES 55 SECONDS WEST A DISTANCE OF 210.03 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BEGINNING. ACCORDING TO A PLAT OF SURVEY PREPARED BY JIM H. ROSS, DODGE COUNTY SURVEYOR, DATED 05/11/94, AND RECORDED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF DODGE SUPERIOR COURT IN PLAT BOOK 26, PAGE 185, SAID PLAT AND THE RECORDING THEREOF BEING INCORPORATED HEREIN AND MADE A PART HEREOF BY REFERENCE FOR DESCRIPTIVE AND ALL OTHER LEGAL PURPOSES.
To the best of the knowledge and belief of the undersigned, the party in possession of the property is ANNA WHATLEY or a tenant or tenants. Said property may more commonly be known as: 34 LANTIE DRIVE, EASTMAN, GA 31023.
The debt secured by said Deed to Secure Debt has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, non-payment of the monthly installments on said loan. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of this sale, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given).
The individual or entity that has full authority to negotiate, amend, and modify all terms of the loan is CITIMORTGAGE, INC., 1000 TECHNOLOGY DRIVE, O’FALLON, MO 63368-2239; (866) 272-4749.
Said property will be sold subject to any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, whether or not now due and payable), the right of redemption of any taxing authority, any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above.
The sale will be conducted subject (1) to confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code and (2) to final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the Security Deed. Pursuant to O.C.G.A. Section 9-13-172.1, which allows for certain procedures regarding the rescission of judicial and nonjudicial sales in the State of Georgia, the Deed Under Power and other foreclosure documents may not be provided until final confirmation and audit of the status of the loan as provided in the preceding paragraph. *Auction services to be provided by Auction.com (www.auction.com)*
CITIMORTGAGE, INC.,
SUCCESSOR BY MERGER TO ABN AMRO MORTGAGE GROUP, INC.
As Attorney-in-Fact for
ANNA WHATLEY
PHELAN HALLINAN DIAMOND & JONES, PLLC
11675 Great Oaks Way, Suite 375
Alpharetta, GA 30022
Telephone: 770-393-4300
Fax: 770-393-4310
PH # 33469
This law firm is acting as a debt collector. Any information obtained will be used for that purpose.
gpn 11
NOTICE OF SALE
UNDER POWER
GEORGIA, DODGE COUNTY
THIS IS AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT. ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE.
Under and by virtue of the Power of Sale contained in a Security Deed given by CONNIE BECK to NATIONSCREDIT MANUFACTURED HOUSING CORP., dated November 23, 1998, recorded in Deed Book 318, Page 67, Dodge County, Georgia Records, as last transferred to DITECH FINANCIAL LLC by assignment recorded in Deed Book 837, Page 24, Dodge County, Georgia Records, conveying the after-described property to secure a Note in the original principal amount of EIGHTY THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY-ONE AND 52/100 DOLLARS ($80,791.52), with interest thereon as set forth therein, there will be sold at public outcry to the highest bidder for cash before the courthouse door of Dodge County, Georgia, or at such place as may be lawfully designated as an alternative, within the legal hours of sale on the first Wednesday in July, 2017, the following described property:
SEE EXHIBIT “A” ATTACHED HERETO AND MADE A PART HEREOF
The debt secured by said Security Deed has been and is hereby declared due because of, among other possible events of default, failure to pay the indebtedness as and when due and in the manner provided in the Note and Security Deed. The debt remaining in default, this sale will be made for the purpose of paying the same and all expenses of this sale, as provided in Security Deed and by law, including attorney’s fees (notice of intent to collect attorney’s fees having been given). Said property will be sold subject to any outstanding ad valorem taxes (including taxes which are a lien, but not yet due and payable), any matters which might be disclosed by an accurate survey and inspection of the property, any assessments, liens, encumbrances, zoning ordinances, restrictions, covenants, and matters of record superior to the Security Deed first set out above. DITECH FINANCIAL LLC is the holder of the Security Deed to the property in accordance with OCGA § 44-14-162.2. The entity that has full authority to negotiate, amend, and modify all terms of the mortgage with the debtor is: DITECH FINANCIAL LLC, 7360 S. KYRENE RD., TEMPE, AZ 85284 800-692-8469.
To the best knowledge and belief of the undersigned, the party in possession of the property is CONNIE BECK or a tenant or tenants and said property is more commonly known as 52 PECAN LN, EASTMAN, GEORGIA 31023.
The sale will be conducted subject (1) to confirmation that the sale is not prohibited under the U.S. Bankruptcy Code and (2) to final confirmation and audit of the status of the loan with the holder of the security deed.
DITECH FINANCIAL LLC
as Attorney in Fact for
CONNIE BECK
MCCALLA RAYMER LEIBERT PIERCE, LLC
1544 Old Alabama Road
Roswell, Georgia 30076
www.foreclosurehotline.net
EXHIBIT “A”
All that tract or parcel of land lying and being in Land Lots 41 and 20, 20th Land District, Dodge County, Georgia, and containing 2.71 acres, more or less, and being more particularly described on a plat of survey prepared by Billy Flanders, Registered Land Surveyor, dated November 16, 1998, and recorded in Plat Book 29, Page 213, Clerk’s Office Dodge Superior Court. Said plat is incorporated herein and made a part hereof by reference. The Grantor represents, covenants, and agrees that the 1998, Bellcrest Homes Mobile Home, Palmetto II, Serial Number GBHML31577AB, located on the land is to remain on the land and has been permanently affixed to the land described herein, so as to become a part of the real property.
MR/ttg 7/5/17
Our file no. 544417 - FT2
1014
MISCELLANEOUS LEGALS
gpn 14
IN THE SUPERIOR COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
ORDER
GRAND JURY PRESENTMENTS
It is the order of this Court that the Grand Jury presentments read in open Court this date be published in the county organ and the expense thereof be paid at the legal rate. It is further ordered that the presentments be spread upon the minutes of this Court.
SO ORDERED, this 5th day of June, 2017.
C. MICHAEL JOHNSON
JUDGE OF SUPERIOR COURT
OCONEE JUDICIAL CIRCUIT
TIMOTHY G. VAUGHN
DISTRICT ATTORNEY
OCONEE JUDICIAL CIRCUIT
TO: HONORABLE C. MICHAEL JOHNSON
JUDGE OF SUPERIOR COURT
DODGE COUNTY, GEORGIA
The June Term of the Grand Jury convened on June 5, 2017, at 9:00 a.m. PAMELA N. SMITH was selected as foreperson and LISA N. WHITTINGTON was elected Clerk. Nelson Davis was selected as bailiff. The Grand Jury was sworn in by District Attorney Timothy G. Vaughn. Judge C. MICHAEL JOHNSON gave the jury an informative charge on their duties and responsibilities.
The Grand Jury considered 83 indictments and returned 83 true bills.
The members of the Grand Jury voted to conduct a general inspection of the Courthouse.
We recommend that the Board of Commissioners institute some immediate maintenance solutions:
(a) Improve and repair the fascade and facial boards of the Courthouse including the replacement and painting of rotten boards.
(b) Institute a maintenance plan for all AC systems in the Courthouse including regular replacement of AC filters.
(c) Repair the side walk at the rear of the Courthouse.
(d) Formulate a regular maintenance plan for the entire facility.
(e) Replace carpet in the law library and other offices.
Secondly, we recommend that the Board of Commissioners formulate a long range plan concerning office space as well as Courtroom capacity to address and accommodate the needs of the County as it concerns the growth of the County offices and the increased need for Courtroom facilities.
Third, we recommend that the Board of Commissioners explore funding for the long range plan through future SPLOST proposals as well as grants to fund the needed improvements.
We recommend that these presentments be published in the legal organ of Dodge County and be paid for at the legal rate.
Respectfully submitted, this 5th day of June, 2017.
PAMELA N. SMITH
Foreperson
LISA N. WHITTINGTON
Clerk
1018
PROBATE NOTICES
gpn 18
PROBATE COURT OF DODGE COUNTY
STATE OF GEORGIA
In Re: ESTATE OF CODY ALAN FLOYD,
Deceased
Estate No.: P-17-9073
PETITION FOR LETTERS OF
ADMINISTRATION
NOTICE
GEORGIA, DODGE COUNTY
PROBATE COURT
TO: All interested persons: COREY ASHLEY FLOYD has petitioned to be appointed Administrator of the Estate of CODY ALAN FLOYD, deceased, of said County. The Petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. Section 53-12-261. All interested parties are hereby notified to show cause why said Petition should not be granted.
All objections to the Petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the Court on or before July 19, 2017. All pleadings/objections must be signed before a Notary Public or before a Probate Court Clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings/objections, unless you qualify to file as an indigent party.
Contact Probate Court personnel at the following address/telephone number for the required amount of filing fees. If any objections are filed, a hearing will be scheduled at a later date. If no objections are filed, the Petition may be granted without a hearing.
s/AL MCCRANIE, Probate Judge
5401 Anson Avenue
Eastman, Georgia 31023
Telephone: 478/374-3775
JOSEPH I. MARCHANT, LLC
Attorney at Law
Post Office Box 4218
Eastman, Georgia 31023
Telephone No.: 478-374-1505
Facsimile No.: 478-374-1512
1020
TAX SALES
gpn 20
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by The City of Eastman, Dodge County, Georgia, in favor of the State of Georgia and City of Eastman, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). They will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the city hall door in Eastman, Dodge County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Wednesday in July, 2017, the same being July 5, 2017, and continuing on Thursday, July 6, 2017, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. Per O.C.G.A. 9-13-161(a) “should the first Tuesday of the month fall on New Year’s Day or Independence Day, such sales shall take place on the immediately following Wednesday.” The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the municipal tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in The City of Eastman, Dodge County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees.
MAP AND PARCEL: 048 010
CURRENT RECORD HOLDER: AMAR HOTELS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1093.35
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 237/751
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 6, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.21 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 23, PAGE 99. 1700 COLLEGE ST
MAP AND PARCEL: E19 097
CURRENT RECORD HOLDER: BROWN ALFRED LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $376.97
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 366/12
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 123. 5513 NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E12 105
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH BRITNI
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $387.17
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 794/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS. COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E26 020
CURRENT RECORD HOLDER: BURNHAM JACK
DEFENDANT IN FI-FA: MCCWILLIAM REBECCA
AMOUNT DUE: $547.21
TAX YEARS DUE: 2014-2015
DEED BOOK: 829/61
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 310, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.15 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 62, SECTION A, OF COTTONDALE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 230. 112 PEACOCK AVE
MAP AND PARCEL: E05 083
CURRENT RECORD HOLDER: CAFFEY CHASON KYLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $538.45
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 745/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 5 AND 6, BLOCK N, OF JESSUP HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 281 AND IN PLAT BOOK 20, PAGE 266. 1231 4TH AVE
MAP AND PARCEL: E12 076B
CURRENT RECORD HOLDER: FLOWERS GABRIELLE KILIE & BRITTANY J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $213.02
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 700/178
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 805 HERMAN AVE
MAP AND PARCEL: E26 090
CURRENT RECORD HOLDER: GOODRUM KENZIL D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $275.64
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 631/163
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 255. 574 DOROUGH ST
MAP AND PARCEL: E19 092
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES JOHN JR & MARY E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $272.21
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 365/111
Legal June 14, 2017
Wednesday, June 14. 2017
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E19 091
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.31
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 25. LOT IN LIVINGSTON
MAP AND PARCEL: E26 124
CURRENT RECORD HOLDER: HORNE BETTY & AUDREY WHITTEN - WREASE JOANN - KING ROSE LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $350.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 795/288
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9, 10 AND 11, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. LEITCH STREET
MAP AND PARCEL: E12 096
CURRENT RECORD HOLDER: IVEY HOPE - IVEY JACKIE - IVEY ALBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $252.02
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 516/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. 517 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E11 065
CURRENT RECORD HOLDER: JOINES JAMES R JR & SUSAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $494.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 526/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.77 ACRES, MORE OR LESS. 525 5TH AVE
MAP AND PARCEL: E26 134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE - KILPATRICK JAVON - KILPATRICK BERNICE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,331.87
TAX YEARS DUE: 2005-2016
DEED BOOK: 343/185 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 815 PARK AVE
MAP AND PARCEL: 049A 053
CURRENT RECORD HOLDER: LANIER MARION C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $266.09
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 607/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 53, OF MORGAN CREEK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 113. 13 LARYN LN
MAP AND PARCEL: E23 011
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $253.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 489/296 LESS 496/290
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E27 020
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $289.69
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E09 010
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS CARLTON H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $426.26
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 564/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.26 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK H, OF FITZGERALD SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 210. PINE DR
MAP AND PARCEL: E11 063
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS MELBA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $421.23
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 235/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.30 ACRES, MORE OR LESS. 135 OGDEN ST
MAP AND PARCEL: E27 074
CURRENT RECORD HOLDER: NORTHERN KATHERINE AKA KATHERINE JARRETT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $696.90
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 90/431
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.29 ACRES, MORE OR LESS. 5427 ROSE ST
MAP AND PARCEL: E12 133B
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $860.19
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 104. LEGION DR
MAP AND PARCEL: E12 133C
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $240.76
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 26. LEGION DR
MAP AND PARCEL: E21 082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $241.74
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E22 036A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $233.20
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 168/26
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 265. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $256.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 047
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.22
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E26 171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $560.08
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E08 002
CURRENT RECORD HOLDER: ROSEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,946.79
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 590/104
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 15, 10TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 116. 611 PEARL BATES AVE
MAP AND PARCEL: E18 072
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $302.28
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 645/21 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.57 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 5, 6 AND 7, BLOCK K, OF SUNSET SUBDIVISION. AS SHOWN IN PLAT BOOK D1, PAGE 267. 5048 ADA ST
MAP AND PARCEL: E18 086A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $685.31
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. ADA ST
MAP AND PARCEL: E12 035
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BARBARA ANN (VIA TAX DEED) - GLENN CLARA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $287.82
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 704/224
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 426 MORGAN AVE
MAP AND PARCEL: E27 040A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SANDRA F ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.67
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 721/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS. LEITCH ST
MAP AND PARCEL: E20 148
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH WILLIAM BARRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $387.73
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 588/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.01 ACRES, MORE OR LESS. 202 MAIN ST SE
MAP AND PARCEL: E30 027
CURRENT RECORD HOLDER: STEVERSON JERRY L JR & DARIAN CHARLENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $215.42
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 676/84
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 12, BLOCK D, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 257. 5533 RUSSELL AVE
MAP AND PARCEL: E21 194
CURRENT RECORD HOLDER: TISON JOHN MARK - TISON JOHN DOUGLAS
DEFENDANT IN FI-FA: SIDES KEVIN - SIDES KENNETH II
AMOUNT DUE: $419.60
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 802/96
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 3, BLOCK A, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 307. 5507 FOREST AVENUE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $147.01
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 096
CURRENT RECORD HOLDER: WATSON JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $403.06
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 580/277
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT D, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 123. 5509 NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $740.73
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E22 021
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS BEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.57
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 114/21
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 8, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.48 ACRES, MORE OR LESS. MAIN ST E
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $608.17
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $617.03
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $462.28
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $286.40
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E16 050
CURRENT RECORD HOLDER: YOUNGBLOOD KYLE (VIA TAX DEED) - WELLS RICHARD STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $301.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 462/114, 770/146
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.81 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 296, 6614 OAK ST
* DEED BOOK: REFERS TO DEED RECORDS LOCATED IN THE DODGE COUNTY COURTHOUSE, CLERK OF SUPERIOR COURT’S OFFICE WHERE PROPERTY IS MORE FULLY DESCRIBED.
MAP AND PARCEL: E19 091
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.31
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 25. LOT IN LIVINGSTON
MAP AND PARCEL: E26 124
CURRENT RECORD HOLDER: HORNE BETTY & AUDREY WHITTEN - WREASE JOANN - KING ROSE LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $350.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 795/288
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9, 10 AND 11, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. LEITCH STREET
MAP AND PARCEL: E12 096
CURRENT RECORD HOLDER: IVEY HOPE - IVEY JACKIE - IVEY ALBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $252.02
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 516/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. 517 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E11 065
CURRENT RECORD HOLDER: JOINES JAMES R JR & SUSAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $494.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 526/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.77 ACRES, MORE OR LESS. 525 5TH AVE
MAP AND PARCEL: E26 134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE - KILPATRICK JAVON - KILPATRICK BERNICE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,331.87
TAX YEARS DUE: 2005-2016
DEED BOOK: 343/185 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 815 PARK AVE
MAP AND PARCEL: 049A 053
CURRENT RECORD HOLDER: LANIER MARION C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $266.09
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 607/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 53, OF MORGAN CREEK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 113. 13 LARYN LN
MAP AND PARCEL: E23 011
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $253.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 489/296 LESS 496/290
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E27 020
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $289.69
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E09 010
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS CARLTON H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $426.26
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 564/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.26 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK H, OF FITZGERALD SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 210. PINE DR
MAP AND PARCEL: E11 063
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS MELBA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $421.23
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 235/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.30 ACRES, MORE OR LESS. 135 OGDEN ST
MAP AND PARCEL: E27 074
CURRENT RECORD HOLDER: NORTHERN KATHERINE AKA KATHERINE JARRETT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $696.90
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 90/431
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.29 ACRES, MORE OR LESS. 5427 ROSE ST
MAP AND PARCEL: E12 133B
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $860.19
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 104. LEGION DR
MAP AND PARCEL: E12 133C
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $240.76
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 26. LEGION DR
MAP AND PARCEL: E21 082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $241.74
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E22 036A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $233.20
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 168/26
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 265. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $256.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
MAP AND PARCEL: E22 047
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.22
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. MT MORIAH ST
MAP AND PARCEL: E26 171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $560.08
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E08 002
CURRENT RECORD HOLDER: ROSEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,946.79
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 590/104
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 15, 10TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 116. 611 PEARL BATES AVE
MAP AND PARCEL: E18 072
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $302.28
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 645/21 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.57 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 5, 6 AND 7, BLOCK K, OF SUNSET SUBDIVISION. AS SHOWN IN PLAT BOOK D1, PAGE 267. 5048 ADA ST
MAP AND PARCEL: E18 086A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $685.31
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. ADA ST
MAP AND PARCEL: E12 035
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BARBARA ANN (VIA TAX DEED) - GLENN CLARA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $287.82
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 704/224
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 426 MORGAN AVE
MAP AND PARCEL: E27 040A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SANDRA F ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.67
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 721/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS. LEITCH ST
MAP AND PARCEL: E20 148
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH WILLIAM BARRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $387.73
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 588/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.01 ACRES, MORE OR LESS. 202 MAIN ST SE
MAP AND PARCEL: E30 027
CURRENT RECORD HOLDER: STEVERSON JERRY L JR & DARIAN CHARLENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $215.42
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 676/84
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 12, BLOCK D, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 257. 5533 RUSSELL AVE
MAP AND PARCEL: E21 194
CURRENT RECORD HOLDER: TISON JOHN MARK - TISON JOHN DOUGLAS
DEFENDANT IN FI-FA: SIDES KEVIN - SIDES KENNETH II
AMOUNT DUE: $419.60
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 802/96
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 3, BLOCK A, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 307. 5507 FOREST AVENUE
MAP AND PARCEL: E26 096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $147.01
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
MAP AND PARCEL: E19 096
CURRENT RECORD HOLDER: WATSON JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $403.06
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 580/277
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT D, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 123. 5509 NORMAN AVE
MAP AND PARCEL: E12 090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $740.73
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
MAP AND PARCEL: E22 021
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS BEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.57
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 114/21
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 8, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.48 ACRES, MORE OR LESS. MAIN ST E
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
MAP AND PARCEL: E27 015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $608.17
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E27 016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $617.03
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
MAP AND PARCEL: E27 017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $462.28
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
MAP AND PARCEL: E26 166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $286.40
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
MAP AND PARCEL: E16 050
CURRENT RECORD HOLDER: YOUNGBLOOD KYLE (VIA TAX DEED) - WELLS RICHARD STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $301.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 462/114, 770/146
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.81 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 296, 6614 OAK ST
* DEED BOOK: REFERS TO DEED RECORDS LOCATED IN THE DODGE COUNTY COURTHOUSE, CLERK OF SUPERIOR COURT’S OFFICE WHERE PROPERTY IS MORE FULLY DESCRIBED.
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