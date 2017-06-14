Legal June 14, 2017

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Wednesday, June 14. 2017
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1006
CORPORATIONS/BUSINESS
gpn 06
No­tice is given that Ar­ti­cles of In­cor­po­ra­tion that will be in­cor­po­rate UN­CLE MICK­EY’S INC. have been de­liv­ered to the Sec­re­tary of State for Fil­ing in ac­cor­dance with the Geor­gia Non-prof­it Cor­po­ra­tion code. The ini­tial reg­is­tered of­fice of the cor­po­ra­tion is lo­cat­ed at 1245 OLD DODGE HIGH ROAD and its ini­tial reg­is­tered agent at such ad­dress is EVON WALK­ER.

1007
DEBTORS AND CREDITORS
gpn 07
NO­TICE TO DEBTORS AND CREDI­TORS
STATE OF GEOR­GIA
COUN­TY OF DODGE
IN RE: ES­TATE OF NOR­EEN MOR­RIS
All credi­tors of the Es­tate of NOR­EEN MOR­RIS are here­by no­ti­fied to render in their de­mands to the un­der­signed in ac­cor­dance with the law, and all per­sons in­debt­ed to said Es­tate are re­quired to make im­me­diate pay­ment to me.
This the 21st day of June, 2017.
MAR­I­LYN MUL­LIS,
Ex­ec­u­tor of the
Es­tate of NOR­EEN MOR­RIS,
De­ceased
MAR­I­LYN MUL­LIS
88 Don­ald Lane
East­man, Geor­gia 31023
gpn 07
NO­TICE TO DEBTORS AND CREDI­TORS
STATE OF GEOR­GIA
COUN­TY OF DODGE
IN RE: ES­TATE OF TER­E­SA CAR­O­LYN LIG­GIN
All credi­tors of the Es­tate of TER­E­SA CAR­O­LYN LIG­GIN are here­by no­ti­fied to render in their de­mands to the un­der­signed in ac­cor­dance with the law, and all per­sons in­debt­ed to said Es­tate are re­quired to make im­me­diate pay­ment to me.
This the 21st day of June, 2017.
GEORGE W. LIG­GIN, JR.,
Ad­min­is­tra­tor With The Will
An­nexed of the
Es­tate of TER­E­SA CAR­O­LYN
LIG­GIN, De­ceased
GEORGE W. LIG­GIN, JR.
P. O. Box 664
East­man, Geor­gia 31023
gpn 07
NO­TICE TO DEBTORS AND CREDI­TORS
RE: ES­TATE OF MAR­JOR­IE FISH­ER BABB, DE­CEASED
All credi­tors of the Es­tate of MAR­JOR­IE F. BABB, de­ceased, late of Dodge Coun­ty, Geor­gia, are here­by no­ti­fied to render their de­mands to the un­der­signed ac­cord­ing to law, and all per­sons in­debt­ed to said Es­tate are re­quired to make im­me­diate pay­ment to Ex­ec­u­tor.
This 6th day of June, 2017.
ANN BABB BLOOD­WORTH,
Ex­ec­u­tor
29 Fal­con Lane
East­man, GA 31023

1010
FAMILY, CHILDREN, YOUTH
gpn 10
IN THE JU­VE­NILE COURT OF DODGE COUN­TY
STATE OF GEOR­GIA
PE­TI­TION # 045-15J-3038
IN THE MAT­TER OF
A. N. C.
Sex F, Age: 3, DOB: 04/29/2014
K. A. L. C.
Sex: M, Age: 1, DOB: 06/05/2015 MINOR CHILD­REN UN­DER AGE 18
PE­TI­TION TO TER­MI­NATE
PAR­EN­TAL RIGHTS AND PLACE CUS­TO­DY WITH THE GEOR­GIA DE­PART­MENT OF HU­MAN
RE­SOURC­ES, ACT­ING THROUGH THE DODGE
COUN­TY DE­PART­MENT OF FAM­I­LY AND
CHILD­REN SERV­IC­ES
AMEND­ED SUM­MONS AND PRO­CESS
FOR PE­TI­TION TO TER­MI­NATE PAR­EN­TAL RIGHTS
TO: CAM­ER­ON EAST­LAND and ANY UN­KNOWN UN­NAMED PU­TA­TIVE FA­THERS, and ANY OTH­ER UN­KNOWN OTH­ERS CLAIM­ING AN IN­TER­EST IN THE MINOR CHILD­REN NAMED ABOVE.
By Or­der for Serv­ice by Pub­li­ca­tion dat­ed March 21, 2017, you are re­quired to ap­pear be­fore the Ju­ve­nile Court of Dodge Coun­ty, Geor­gia to an­swer the al­le­ga­tions of a Pe­ti­tion to Ter­mi­nate Par­en­tal Rights filed on March 6, 2017, by the Dodge Coun­ty De­part­ment of Fam­i­ly and Child­ren Serv­ic­es. You may ob­tain a free copy of the pe­ti­tion di­rect­ly or by mail from the clerk of said court. The gen­er­al na­ture of the al­le­ga­tions are that the child is a de­pend­ent child and the de­pend­ent state is like­ly to con­tin­ue and cause seri­ous phys­i­cal, men­tal, emo­tion­al, or mor­al harm to the child un­less the rights of the par­ents are ter­mi­nat­ed. THE COURT HEAR­ING OF YOUR CASE HAS BEEN SCHED­ULED FOR AU­GUST 17, 2017, AT 10:00 A.M., AT THE PU­LAS­KI COUN­TY COURT­HOUSE IN HAW­KINS­VILLE, GEOR­GIA.
The court at fail to ap­pear and show cause why your par­en­tal rights should not be ter­mi­nat­ed. A bio­log­i­cal fa­ther may lose all rights to the child and not be en­ti­tled to ob­ject to the ter­mi­na­tion of his rights un­less, with­in 30 days of re­ceipt of this no­tice, he files: (1) a pe­ti­tion to le­git­i­mate the child; and (2) a no­tice of the fil­ing of the pe­ti­tion to le­git­i­mate with the Ju­ve­nile Court of Dodge Coun­ty, Geor­gia.
A par­ty has the right to an at­tor­ney in this pro­ceed­ing. If you are un­able to hire an at­tor­ney, the Court will ap­point one for you if you are an in­di­gent per­son.
If you have any ques­tions con­cern­ing this no­tice of sum­mons, con­tact the clerk’s of­fice at 478-374-2871.
WIT­NESS, the Hon­or­able SHER­RI MCDON­ALD, Judge Pro Tem of said court, this the 10th day of May, 2017.
RHETT WALK­ER
(Depu­ty) Clerk, Ju­ve­nile Court
Dodge Coun­ty, Geor­gia

1011
FORECLOSURES
gpn 11
STATE OF GEOR­GIA
COUN­TY of DODGE
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
By vir­tue of the pow­er of sale con­tained in that cer­tain Deed to Se­cure Debt from ANNA WHA­TLEY to MAC­ON MORT­GAGE dat­ed Oc­tob­er 21, 2002, filed for record No­vem­ber 1, 2002, and record­ed in Deed Book 422, Page 93, DODGE Coun­ty, Geor­gia Records, as last trans­ferred to ABN AMRO MORT­GAGE GROUP, INC. by as­sign­ment record­ed in Deed Book 422, Page 113, DODGE Coun­ty, Geor­gia Records. Said Deed to Se­cure Debt hav­ing been given to se­cure a Note dat­ed Oc­tob­er 21, 2002 in the origi­nal prin­ci­pal sum of FIF­TY THREE THOU­SAND SIX HUNDRED AND 0/100 DOL­LARS ($53,600.00), with in­ter­est from date at the rate stated in said Note on the un­paid bal­ance un­til paid, there will be sold by the un­der­signed at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash be­fore the Court­house door at DODGE Coun­ty, Geor­gia, or at such place as has or may be law­ful­ly des­ig­nat­ed as an al­ter­na­tive lo­ca­tion, with­in the le­gal hours of sale on the first Wed­nes­day in July, 2017, the fol­low­ing de­scribed prop­er­ty:
ALL THAT TRACT OR PAR­CEL OF LAND LY­ING AND BE­ING IN LAND LOT NO. 276 IN THE 16TH LAND DIS­TRICT OF DODGE COUN­TY, GEOR­GIA, CON­SIST­ING OF 2.01 ACR­ES, MORE OR LESS, AND BE­ING MORE PAR­TICU­LAR­LY DE­SCRIBED AS FOL­LOWS: TO ES­TAB­LISH THE POINT OF BE­GIN­NING, BE­GIN AT THE IN­TER­SEC­TION FORMED BY THE CEN­TER­LINE OF OLD EAST­MAN & DU­BLIN ROAD AND THE NORTH­WEST LOT LINE OF SAID LAND LOT; THENCE RUN ALONG SAID NORTH­WEST LAND LOT LINE A SOUTH­WEST­ER­LY DI­REC­TION A DIS­TANCE 527.76 FEET TO A FENCE POST; THENCE RUN ALONG A FENCE IN A SOUTH­EAST­ER­LY DI­REC­TION A DIS­TANCE OF 414.66 TO THE POINT OF BE­GIN­NING AND FROM SAID POINT OF BE­GIN­NING, THUS ES­TAB­LISHED, THENCE RUN SOUTH 06 DE­GREES 52 MINUTES 30 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 418.86 FEET TO A POINT LO­CAT­ED ON THE NORTH­EAST RIGHT OF WAY LINE OF LAN­TIE DRIVE; THENCE RUN ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE OF LAN­TIE DRIVE SOUTH 79 DE­GREES 05 MINUTES 40 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 210 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 06 DE­GREES 52 MINUTES 30 SEC­ONDS EAST A DIS­TANCE OF 418.45 FEET TO A POINT; THENCE RUN NORTH 78 DE­GREES 58 MINUTES 55 SEC­ONDS WEST A DIS­TANCE OF 210.03 FEET BACK TO THE PLACE OR POINT OF BE­GIN­NING. AC­CORD­ING TO A PLAT OF SUR­VEY PRE­PARED BY JIM H. ROSS, DODGE COUN­TY SUR­VEYOR, DAT­ED 05/11/94, AND RECORD­ED IN THE OF­FICE OF THE CLERK OF DODGE SU­PE­RI­OR COURT IN PLAT BOOK 26, PAGE 185, SAID PLAT AND THE RECORD­ING THERE­OF BE­ING IN­COR­PO­RAT­ED HERE­IN AND MADE A PART HERE­OF BY REF­ER­ENCE FOR DE­SCRIP­TIVE AND ALL OTH­ER LE­GAL PUR­POS­ES.
To the best of the knowl­edge and be­lief of the un­der­signed, the par­ty in pos­ses­sion of the prop­er­ty is ANNA WHA­TLEY or a ten­ant or ten­ants. Said prop­er­ty may more com­mon­ly be known as: 34 LAN­TIE DRIVE, EAST­MAN, GA 31023.
The debt se­cured by said Deed to Se­cure Debt has been and is here­by de­clared due be­cause of, among oth­er pos­si­ble ev­ents of de­fault, non-payment of the month­ly in­stall­ments on said loan. The debt re­main­ing in de­fault, this sale will be made for the pur­pose of pay­ing the same and all ex­pens­es of this sale, in­clud­ing at­tor­ney’s fees (no­tice of int­ent to col­lect at­tor­ney’s fees hav­ing been given).
The in­di­vid­u­al or ent­i­ty that has full au­thor­i­ty to ne­go­tiate, amend, and mod­i­fy all terms of the loan is CIT­I­MORT­GAGE, INC., 1000 TECH­NOL­O­GY DRIVE, O’FAL­LON, MO 63368-2239; (866) 272-4749.
Said prop­er­ty will be sold sub­ject to any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien, wheth­er or not now due and pay­able), the right of re­demp­tion of any tax­ing au­thor­i­ty, any mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, any as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants, and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Se­cur­i­ty Deed first set out above.
The sale will be con­duct­ed sub­ject (1) to con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the U.S. Bank­rupt­cy Code and (2) to fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the hold­er of the Se­cur­i­ty Deed. Pur­su­ant to O.C.G.A. Sec­tion 9-13-172.1, which al­lows for cer­tain pro­cedures re­gard­ing the re­scis­sion of ju­di­cial and non­ju­di­cial sales in the State of Geor­gia, the Deed Un­der Pow­er and oth­er fore­clo­sure docu­ments may not be pro­vid­ed un­til fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan as pro­vid­ed in the pre­ced­ing para­graph. *Auc­tion serv­ic­es to be pro­vid­ed by Auc­tion.com (www.auc­tion.com)*
CIT­I­MORT­GAGE, INC.,
SUC­CES­SOR BY MERG­ER TO ABN AMRO MORT­GAGE GROUP, INC.
As At­tor­ney-in-Fact for
ANNA WHA­TLEY
PHE­LAN HAL­LI­NAN DI­A­MOND & JONES, PLLC
11675 Great Oaks Way, Su­ite 375
Al­pha­re­tta, GA 30022
Tel­e­phone: 770-393-4300
Fax: 770-393-4310
PH # 33469
This law firm is act­ing as a debt col­lec­tor. Any in­for­ma­tion ob­tained will be used for that pur­pose.
gpn 11
NO­TICE OF SALE
UN­DER POW­ER
GEOR­GIA, DODGE COUN­TY
THIS IS AN AT­TEMPT TO COL­LECT A DEBT. ANY IN­FOR­MA­TION OB­TAINED WILL BE USED FOR THAT PUR­POSE.
Un­der and by vir­tue of the Pow­er of Sale con­tained in a Se­cur­i­ty Deed given by CON­NIE BECK to NA­TION­SCRED­IT MAN­U­FAC­TURED HOUS­ING CORP., dat­ed No­vem­ber 23, 1998, record­ed in Deed Book 318, Page 67, Dodge Coun­ty, Geor­gia Records, as last trans­ferred to DI­TECH FI­NAN­CIAL LLC by as­sign­ment record­ed in Deed Book 837, Page 24, Dodge Coun­ty, Geor­gia Records, con­vey­ing the af­ter-de­scribed prop­er­ty to se­cure a Note in the origi­nal prin­ci­pal amount of EIGHTY THOU­SAND SEV­EN HUNDRED NINE­TY-ONE AND 52/100 DOL­LARS ($80,791.52), with in­ter­est there­on as set forth there­in, there will be sold at pub­lic out­cry to the high­est bid­der for cash be­fore the court­house door of Dodge Coun­ty, Geor­gia, or at such place as may be law­ful­ly des­ig­nat­ed as an al­ter­na­tive, with­in the le­gal hours of sale on the first Wed­nes­day in July, 2017, the fol­low­ing de­scribed prop­er­ty:
SEE EX­HIB­IT “A” AT­TACHED HERE­TO AND MADE A PART HERE­OF
The debt se­cured by said Se­cur­i­ty Deed has been and is here­by de­clared due be­cause of, among oth­er pos­si­ble ev­ents of de­fault, fai­lure to pay the in­debt­ed­ness as and when due and in the man­ner pro­vid­ed in the Note and Se­cur­i­ty Deed. The debt re­main­ing in de­fault, this sale will be made for the pur­pose of pay­ing the same and all ex­pens­es of this sale, as pro­vid­ed in Se­cur­i­ty Deed and by law, in­clud­ing at­tor­ney’s fees (no­tice of int­ent to col­lect at­tor­ney’s fees hav­ing been given). Said prop­er­ty will be sold sub­ject to any out­stand­ing ad valor­em tax­es (in­clud­ing tax­es which are a lien, but not yet due and pay­able), any mat­ters which might be dis­closed by an ac­cu­rate sur­vey and in­spec­tion of the prop­er­ty, any as­sess­ments, liens, en­cum­branc­es, zon­ing or­di­nanc­es, re­stric­tions, cov­en­ants, and mat­ters of record su­pe­ri­or to the Se­cur­i­ty Deed first set out above. DI­TECH FI­NAN­CIAL LLC is the hold­er of the Se­cur­i­ty Deed to the prop­er­ty in ac­cor­dance with OCGA § 44-14-162.2. The ent­i­ty that has full au­thor­i­ty to ne­go­tiate, amend, and mod­i­fy all terms of the mort­gage with the debtor is: DI­TECH FI­NAN­CIAL LLC, 7360 S. KYR­ENE RD., TEM­PE, AZ 85284 800-692-8469.
To the best knowl­edge and be­lief of the un­der­signed, the par­ty in pos­ses­sion of the prop­er­ty is CON­NIE BECK or a ten­ant or ten­ants and said prop­er­ty is more com­mon­ly known as 52 PE­CAN LN, EAST­MAN, GEOR­GIA 31023.
The sale will be con­duct­ed sub­ject (1) to con­fir­ma­tion that the sale is not pro­hibi­ted un­der the U.S. Bank­rupt­cy Code and (2) to fin­al con­fir­ma­tion and au­dit of the sta­tus of the loan with the hold­er of the se­cur­i­ty deed.
DI­TECH FI­NAN­CIAL LLC
as At­tor­ney in Fact for
CON­NIE BECK
MCCAL­LA RAYM­ER LEI­BERT PIERCE, LLC
1544 Old Ala­ba­ma Road
Ros­well, Geor­gia 30076
www.fore­clo­sur­e­ho­tline.net

EX­HIB­IT “A”
All that tract or par­cel of land ly­ing and be­ing in Land Lots 41 and 20, 20th Land Dis­trict, Dodge Coun­ty, Geor­gia, and con­tain­ing 2.71 acr­es, more or less, and be­ing more par­ticu­lar­ly de­scribed on a plat of sur­vey pre­pared by Bil­ly Flan­ders, Reg­is­tered Land Sur­veyor, dat­ed No­vem­ber 16, 1998, and record­ed in Plat Book 29, Page 213, Clerk’s Of­fice Dodge Su­pe­ri­or Court. Said plat is in­cor­po­rat­ed here­in and made a part here­of by ref­er­ence. The Gran­tor rep­re­sents, cov­en­ants, and agrees that the 1998, Bell­crest Homes Mo­bile Home, Pal­met­to II, Se­ri­al Number GBHML31577AB, lo­cat­ed on the land is to re­main on the land and has been per­ma­nent­ly af­fixed to the land de­scribed here­in, so as to be­come a part of the real prop­er­ty.
MR/ttg 7/5/17
Our file no. 544417 - FT2

1014
MISCELLANEOUS LEGALS
gpn 14
IN THE SU­PE­RI­OR COURT OF DODGE COUN­TY
STATE OF GEOR­GIA
OR­DER
GRAND JURY PRE­SENT­MENTS
It is the or­der of this Court that the Grand Jury pre­sent­ments read in open Court this date be pub­lished in the coun­ty or­gan and the ex­pense there­of be paid at the le­gal rate. It is fur­ther or­dered that the pre­sent­ments be spread upon the minutes of this Court.
SO OR­DERED, this 5th day of June, 2017.
C. MICHAEL JOHN­SON
JUDGE OF SU­PE­RI­OR COURT
OCO­NEE JU­DI­CIAL CIR­CUIT
TI­MOTHY G. VAUGHN
DIS­TRICT AT­TOR­NEY
OCO­NEE JU­DI­CIAL CIR­CUIT

TO: HON­OR­ABLE C. MICHAEL JOHN­SON
JUDGE OF SU­PE­RI­OR COURT
DODGE COUN­TY, GEOR­GIA
The June Term of the Grand Jury con­vened on June 5, 2017, at 9:00 a.m. PA­ME­LA N. SMITH was se­lect­ed as fore­per­son and LISA N. WHIT­TING­TON was elect­ed Clerk. Nel­son Da­vis was se­lect­ed as bail­iff. The Grand Jury was sworn in by Dis­trict At­tor­ney Ti­mothy G. Vaughn. Judge C. MICHAEL JOHN­SON gave the jury an in­forma­tive charge on their du­ties and re­spon­si­bil­i­ties.
The Grand Jury con­sid­ered 83 in­dict­ments and re­turned 83 true bills.
The mem­bers of the Grand Jury vot­ed to con­duct a gen­er­al in­spec­tion of the Court­house.
We rec­om­mend that the Board of Com­mis­sion­ers in­sti­tute some im­me­diate main­tenance so­lu­tions:
(a) Im­prove and re­pair the fas­cade and facial boards of the Court­house in­clud­ing the re­place­ment and paint­ing of rot­ten boards.
(b) In­sti­tute a main­tenance plan for all AC sys­tems in the Court­house in­clud­ing reg­u­lar re­place­ment of AC filt­ers.
(c) Re­pair the side walk at the rear of the Court­house.
(d) For­mu­late a reg­u­lar main­tenance plan for the en­tire facil­i­ty.
(e) Re­place car­pet in the law li­brary and oth­er of­fic­es.
Sec­ond­ly, we rec­om­mend that the Board of Com­mis­sion­ers for­mu­late a long range plan con­cern­ing of­fice space as well as Court­room ca­pac­i­ty to ad­dress and ac­com­modate the needs of the Coun­ty as it con­cerns the growth of the Coun­ty of­fic­es and the in­creased need for Court­room facil­i­ties.
Third, we rec­om­mend that the Board of Com­mis­sion­ers ex­plore fund­ing for the long range plan through fu­ture SPLOST pro­po­sals as well as grants to fund the need­ed im­prove­ments.
We rec­om­mend that these pre­sent­ments be pub­lished in the le­gal or­gan of Dodge Coun­ty and be paid for at the le­gal rate.
Re­spect­ful­ly sub­mit­ted, this 5th day of June, 2017.
PA­ME­LA N. SMITH
Fore­per­son
LISA N. WHIT­TING­TON
Clerk

1018
PROBATE NOTICES
gpn 18
PROBATE COURT OF DODGE COUN­TY
STATE OF GEOR­GIA
In Re: ES­TATE OF CODY ALAN FLOYD,
De­ceased
Es­tate No.: P-17-9073
PE­TI­TION FOR LET­TERS OF
AD­MIN­IS­TRA­TION
NO­TICE
GEOR­GIA, DODGE COUN­TY
PROBATE COURT
TO: All in­ter­est­ed per­sons: COR­EY ASH­LEY FLOYD has pe­ti­tioned to be ap­point­ed Ad­min­is­tra­tor of the Es­tate of CODY ALAN FLOYD, de­ceased, of said Coun­ty. The Pe­ti­tion­er has also ap­plied for waiv­er of bond and/or grant of cer­tain pow­ers con­tained in O.C.G.A. Sec­tion 53-12-261. All in­ter­est­ed par­ties are here­by no­ti­fied to show cause why said Pe­ti­tion should not be grant­ed.
All ob­jec­tions to the Pe­ti­tion must be in writ­ing, set­ting forth the grounds of any such ob­jec­tions, and must be filed with the Court on or be­fore July 19, 2017. All plead­ings/ob­jec­tions must be signed be­fore a No­tary Pub­lic or be­fore a Probate Court Clerk, and fil­ing fees must be ten­dered with your plead­ings/ob­jec­tions, un­less you qual­i­fy to file as an in­di­gent par­ty.
Con­tact Probate Court per­son­nel at the fol­low­ing ad­dress/tel­e­phone number for the re­quired amount of fil­ing fees. If any ob­jec­tions are filed, a hear­ing will be sched­uled at a lat­er date. If no ob­jec­tions are filed, the Pe­ti­tion may be grant­ed with­out a hear­ing.
s/AL MCCRA­NIE, Probate Judge
5401 An­son Ave­nue
East­man, Geor­gia 31023
Tel­e­phone: 478/374-3775
JO­SEPH I. MARCH­ANT, LLC
At­tor­ney at Law
Post Of­fice Box 4218
East­man, Geor­gia 31023
Tel­e­phone No.: 478-374-1505
Fac­si­mile No.: 478-374-1512

1020
TAX SALES
gpn 20 
DE­LIN­QUENT PROP­ER­TY TAX SALE
Un­der and by vir­tue of cer­tain tax fi fa’s issued by The City of East­man, Dodge Coun­ty, Geor­gia, in favor of the State of Geor­gia and City of East­man, against the fol­low­ing named per­sons and the prop­er­ty as de­scribed next to their re­spec­tive name(s). They will be sold for cash or cer­ti­fied funds at pub­lic out­cry, be­fore the city hall door in East­man, Dodge Coun­ty, Geor­gia, bet­ween the le­gal hours of sale, on the first Wed­nes­day in July, 2017, the same be­ing July 5, 2017, and con­tinu­ing on Thurs­day, July 6, 2017, if nec­es­sary bet­ween the le­gal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. Per O.C.G.A. 9-13-161(a) “should the first Tues­day of the month fall on New Year’s Day or In­de­pen­dence Day, such sales shall take place on the im­me­diate­ly fol­low­ing Wed­nes­day.” The be­low list­ed and de­scribed prop­er­ties, or as much there­of as will sat­is­fy the mu­nic­i­pal tax ex­e­cu­tion on the re­spec­tive in­di­vid­u­al and prop­er­ty, will be sold. The prop­er­ty (ies) here­i­naft­er de­scribed have been lev­ied on as the prop­er­ty of the per­sons whose names im­me­diate­ly pre­cede the prop­er­ty de­scrip­tion. Each of the re­spec­tive par­cels of prop­er­ty are lo­cat­ed in The City of East­man, Dodge Coun­ty, State of Geor­gia. The years for which said fi fa’s are issued and lev­ied are stated op­posite the name of the own­er in each case. Each de­fend­ant and ten­ant in pos­ses­sion, if ap­pli­ca­ble, has been no­ti­fied of levy time and place of sale. Pur­chas­er shall pay for ti­tle, all trans­fer cost, all tax­es, ad­ver­tis­ing cost and record­ing fees.
 
MAP AND PARCEL: 048       010
CURRENT RECORD HOLDER: AMAR HOTELS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1093.35
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 237/751
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 6, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.21 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 23, PAGE 99. 1700 COLLEGE ST
 
MAP AND PARCEL: E19       097
CURRENT RECORD HOLDER: BROWN ALFRED LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $376.97
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 366/12
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 123. 5513 NORMAN AVE
 
MAP AND PARCEL: E12       105
CURRENT RECORD HOLDER: BURCH BRITNI
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $387.17
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 794/296
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS. COOPER AVE
 
MAP AND PARCEL: E26       020
CURRENT RECORD HOLDER: BURNHAM JACK
DEFENDANT IN FI-FA: MCCWILLIAM REBECCA
AMOUNT DUE: $547.21
TAX YEARS DUE: 2014-2015
DEED BOOK: 829/61
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 310, 16TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.15 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 62, SECTION A, OF COTTONDALE SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 230. 112 PEACOCK AVE
 
MAP AND PARCEL: E05       083
CURRENT RECORD HOLDER: CAFFEY CHASON KYLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $538.45
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 745/6
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 5 AND 6, BLOCK N, OF JESSUP HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 7, PAGE 281 AND IN PLAT BOOK 20, PAGE 266. 1231 4TH AVE
 
MAP AND PARCEL: E12       076B
CURRENT RECORD HOLDER: FLOWERS GABRIELLE KILIE &  BRITTANY J
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $213.02
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 700/178
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 805 HERMAN AVE
 
MAP AND PARCEL: E26       090
CURRENT RECORD HOLDER: GOODRUM KENZIL D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $275.64
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 631/163
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 255. 574 DOROUGH ST
 
MAP AND PARCEL: E19       092
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES JOHN JR & MARY E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $272.21
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 365/111
­

LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. NORMAN AVE
 
MAP AND PARCEL: E19       091
CURRENT RECORD HOLDER: HAYNES MARY E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.31
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 742/160 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 25. LOT IN LIVINGSTON
 
MAP AND PARCEL: E26       124
CURRENT RECORD HOLDER: HORNE BETTY & AUDREY WHITTEN - WREASE JOANN - KING ROSE LEE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $350.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 795/288
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 9, 10  AND 11, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. LEITCH STREET
 
MAP AND PARCEL: E12       096
CURRENT RECORD HOLDER: IVEY HOPE - IVEY JACKIE - IVEY ALBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $252.02
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 516/65
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. 517 COOPER AVE
 
MAP AND PARCEL: E11       065
CURRENT RECORD HOLDER: JOINES JAMES R JR & SUSAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $494.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 526/161
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.77 ACRES, MORE OR LESS. 525 5TH AVE
 
MAP AND PARCEL: E26       134
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK EDDIE ESTATE - KILPATRICK JAVON - KILPATRICK BERNICE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,331.87
TAX YEARS DUE: 2005-2016
DEED BOOK: 343/185 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 8, BLOCK H, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. 815 PARK AVE
 
MAP AND PARCEL: 049A      053
CURRENT RECORD HOLDER: LANIER MARION C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $266.09
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: 607/232
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.59 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 53, OF MORGAN CREEK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 21, PAGE 113. 13 LARYN LN
 
MAP AND PARCEL: E23       011
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $253.11
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 489/296 LESS 496/290
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 76. MT MORIAH ST
 
MAP AND PARCEL: E27       020
CURRENT RECORD HOLDER: MCCLOUD MELVIN WATSON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $289.69
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 706/212
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.16 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3. LIVINGSTON ST
 
MAP AND PARCEL: E09       010
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS CARLTON H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $426.26
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 564/287
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.26 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF LOTS 1, 2, AND 3, BLOCK H, OF FITZGERALD SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 210. PINE DR
 
MAP AND PARCEL: E11       063
CURRENT RECORD HOLDER: MULLIS MELBA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $421.23
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 235/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.30 ACRES, MORE OR LESS. 135 OGDEN ST
 
MAP AND PARCEL: E27       074
CURRENT RECORD HOLDER: NORTHERN KATHERINE AKA KATHERINE JARRETT ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $696.90
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 90/431
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.29 ACRES, MORE OR LESS. 5427 ROSE ST
 
MAP AND PARCEL: E12       133B
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $860.19
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 25, PAGE 104. LEGION DR
MAP AND PARCEL: E12       133C
CURRENT RECORD HOLDER: PATEL MUKESH H
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $240.76
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 298/5 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 23, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 26. LEGION DR
 
MAP AND PARCEL: E21       082
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $241.74
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 165/731
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.27 ACRES, MORE OR LESS. MT MORIAH ST
 
MAP AND PARCEL: E22       036A
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $233.20
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 168/26
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.24 ACRES, MORE OR LESS, BEING AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 265. SMITH ST
 
MAP AND PARCEL: E22       044
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $256.30
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.76 ACRES, MORE OR LESS. SMITH ST
 
MAP AND PARCEL: E22       047
CURRENT RECORD HOLDER: POWELL MARY LOU & CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $237.22
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 192/96 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. MT MORIAH ST
 
MAP AND PARCEL: E26       171
CURRENT RECORD HOLDER: RANDALL LINDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $560.08
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA. 5940 HARDIN STREET
 
MAP AND PARCEL: E08       002
CURRENT RECORD HOLDER: ROSEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,946.79
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 590/104
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 15, 10TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.22 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 29, PAGE 116. 611 PEARL BATES AVE
 
MAP AND PARCEL: E18       072
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT KEITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $302.28
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 645/21 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.57 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 5, 6 AND 7, BLOCK K, OF SUNSET SUBDIVISION. AS SHOWN IN PLAT BOOK D1, PAGE 267. 5048 ADA ST
 
MAP AND PARCEL: E18       086A
CURRENT RECORD HOLDER: SHEPHERD ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $685.31
TAX YEARS DUE: 2012-2016
DEED BOOK: 336/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 11, BLOCK L, OF SUNSET PARK SUBDIVISION. ADA ST
 
MAP AND PARCEL: E12       035
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH BARBARA ANN (VIA TAX DEED) - GLENN CLARA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $287.82
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 704/224
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.12 ACRES, MORE OR LESS. 426 MORGAN AVE
 
MAP AND PARCEL: E27       040A
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH SANDRA F ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $234.67
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 721/166
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS. LEITCH ST
 
MAP AND PARCEL: E20       148
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH WILLIAM BARRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $387.73
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 588/275
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.01 ACRES, MORE OR LESS. 202 MAIN ST SE
 
MAP AND PARCEL: E30       027
CURRENT RECORD HOLDER: STEVERSON JERRY L JR & DARIAN CHARLENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $215.42
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 676/84
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 12, BLOCK D, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 31, PAGE 257. 5533 RUSSELL AVE
 
MAP AND PARCEL: E21       194
CURRENT RECORD HOLDER: TISON JOHN MARK - TISON JOHN DOUGLAS
DEFENDANT IN FI-FA: SIDES KEVIN - SIDES KENNETH II
AMOUNT DUE: $419.60
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 802/96
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 3, BLOCK A, OF BACON HEIGHTS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 307. 5507 FOREST AVENUE
 
MAP AND PARCEL: E26       096
CURRENT RECORD HOLDER: WALKER FRANK L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $147.01
TAX YEARS DUE: 2015
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.19 ACRES, MORE OR LESS. 818 DOROUGH STREET
 
MAP AND PARCEL: E19       096
CURRENT RECORD HOLDER: WATSON JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $403.06
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 580/277
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, BEING LOT D, AS SHOWN IN PLAT BOOK 30, PAGE 123. 5509 NORMAN AVE
 
MAP AND PARCEL: E12       090
CURRENT RECORD HOLDER: WHITEHEAD ANNIE LAURA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $740.73
TAX YEARS DUE: 2013-2016
DEED BOOK: 312/310
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 24, PAGE 240. 500 COOPER AVE
 
MAP AND PARCEL: E22       021
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS BEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.57
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 114/21
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 8, 15TH DISTRICT, IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.48 ACRES, MORE OR LESS. MAIN ST E
 LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.07 ACRES, MORE OR LESS. 5618 LEE AVE
 
MAP AND PARCEL: E27       015
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $608.17
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
 
MAP AND PARCEL: E27       016
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $617.03
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.09 ACRES, MORE OR LESS. 605 LIVINGSTON AVE
 
MAP AND PARCEL: E27       017
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS DOROTHY LAMPKIN-LAMPKIN WILLIE JAMES-LAMPKIN LONNIE-LAMPKIN HELEN-WIMBERLY KATHY LAMPKIN-LAMPKIN MORRIS MARTHA ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $462.28
TAX YEARS DUE: 2014-2016
DEED BOOK: 620/80 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.06 ACRES, MORE OR LESS. LIVINGSTON ST
 
MAP AND PARCEL: E26       166
CURRENT RECORD HOLDER: WREASE LEOLA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $286.40
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, OF MILNER SUBDIVISION. 5941 HARDIN STREET
 
MAP AND PARCEL: E16       050
CURRENT RECORD HOLDER: YOUNGBLOOD KYLE (VIA TAX DEED) - WELLS RICHARD STEVEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $301.84
TAX YEARS DUE: 2016
DEED BOOK: 462/114, 770/146
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF EASTMAN, DODGE COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.81 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 27, PAGE 296, 6614 OAK ST
 
* DEED BOOK: REFERS TO DEED RECORDS LOCATED IN THE DODGE COUNTY COURTHOUSE, CLERK OF SUPERIOR COURT’S OFFICE WHERE PROPERTY IS MORE FULLY DESCRIBED.


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